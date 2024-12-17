17 декабря в 6-м туре группового раунда Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Лион» (жен) и «Вольфсбург» (жен). Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лион» (жен) — «Вольфсбург» (жен), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лион» (жен)

Турнирное положение: Француженки в нынешней Лиге чемпионов выступают продуктивно. Нынче команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Лион» (жен) в пяти турах набрал максимум очков. Да и оборона команды выглядит весьма монолитно, дав результативный сбой лишь 1 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Лион» (жен) победил. Команда сумела переиграть «Нант» (жен) (5:1).

При этом «Лион» (жен) чуть ранее разгромил «Галатасарай» (жен) (6:0). Плюс поединок с «Реймсом» (жен) завершился викторией (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила. В этих поединках ее игроки настреляли 21 мяч при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Француженки уже давно обеспечили себе выход в плей-офф. Да и первое место в группе от «ткачих» уже никуда не денется.

При этом «Лион» (жен) традиционно успешно противостоит немкам. Из 5 последних очных поединков команда выиграла 4 раза при одном поражении.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Француженки смотрятся явно сильнее «волчиц».

«Вольфсбург» (жен)

Турнирное положение: «Вольфсбург» (жен) нынешний сезон проводит довольно продуктивно. К примеру, в Лиге чемпионов команда сейчас находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Вольфсбург» (жен) в 5 поединках Лиги чемпионов команда отличилась 16 точными выстрелами. А вот пропустили немки всего 4 мяча.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда победила. «Волчицы» переиграли «Вердер» (жен) (3:1).

При этом до того команда учинила разгром «Роме» (жен) (6:1). Вот только встреча с «Байером» (жен) завершилась поражением (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Вольфсбург» (жен) добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 18 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Вольфсбург» (жен) уже обеспечил себе 2 место в группе и выход в плей-офф. Так что этот поединок превращается в формальность.

В своем чемпионате команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы. Причем отставание от лидера ныне составляет один зачетный балл.

При этом «Вольфсбург» (жен) прекрасно обороняется. В 5 поединках Женской Лиги чемпионов команда пропустила всего 4 мяча.

Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в обороне. Да и в плане реализации у команды полный порядок.

Статистика для ставок

«Ткачихи» пропустили всего 1 мяч в 5 матчах Женской Лиги чемпионов

Обе команды в Женской Лиге чемпионов забивают в среднем 3 гола за матч

Немки в Женской Лиге чемпионов в среднем пропускают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лион» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.44 и 2.63.

Прогноз: Француженки максимально мотивированы завершить групповой этап без очковых потерь.

«Лион» (жен) выглядит сильнее соперника, и явно проведет поединок максимально активно.

Ставка: Фора «Лиона» (жен) -1.5 за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.25