Бодрум
Сивасспор
«Бодрумспор»
Турнирное положение: Эта команда проводит крайне слабый сезон. Ныне она пребывает на 17 месте турнирной таблицы.
При этом «Бодрумспор» уже на 4 очка отстает от спасительной 15 позиции. А вот средняя результативность команды не дотягивает до гола за матч.
Бодрум — Сивасспор: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем последнем поединке команда снова уступила. Поединок с «Самсунспором» завершился провалом (0:4).
При этом «Бодрумспор» до того уступил «Галатасараю» (0:1). А вот немногим ранее команда уступила «Антальяспору» (2:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках ее игроки забили 2 мяча при 10 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Бодрумспор» ныне пребывает в глубокой психологической яме. Команда все никак не может найти свою игру.
При этом «Бодрумспор» не побеждает еще с конца сентября. Да и атака команды является одной из слабейших в турецком чемпионате.
Очевидно, что номинальные хозяева намерены прервать серию своих неудач. Вот только нужно срочно что-то делать с реализацией.
«Сивасспор»
Турнирное положение: «Сивасспор» привычно окопался в середняках Суперлиги. Команда находится на 11 строчке турнирной таблицы.
Причем «Сивасспор» имеет крайне ненадежные тылы. В 15 поединках чемпионата Турции команда пропустила 25 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла разжиться баллами. Встреча с «Галатасараем» завершилась коллизией (2:3).
При этом до того команда потерпела поражение от «Антальяспора» (1:2). Зато встреча с «Касымпашой» принесла сухой паритет.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Сивасспор» отпраздновал одну победу. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 10 пропущенных.
Не сыграют: Джордже Николич, Ноа Сонко Сандберг — дисквалифицированы.
Состояние команды: «Сивасспор» нынче находится на некотором спаде. В двух своих последних матчах команда уступила.
Серия из четырех матчей без побед явно говорит не в пользу команды. При этом «Сивасспор» потенциально способен побороться за топ-5.
При этом команда лишь на четыре очка опережает зону вылета. Зато с реализацией относительный порядок: 20 мячей в 15 поединках.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Сивасспор» постарается воспользоваться проблемами одного из аутсайдеров чемпионата.
Статистика для ставок
- «Бодрумспор» забивает в среднем реже гола за матч
- «Сивасспор» не побеждал в 4 своих последних матчах
- «Бодрумспор» не выигрывает с конца сентября
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бодрумспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.
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Прогноз: «Сивасспор» явно намеревается подтянуться к первой пятерке, так что не должен допустить потери очков.
Номинальные гости явно будут действовать первым номером, да и «Бодрумспор» нынче не блещет.
Ставка: Победа «Сивасспора» за 3.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этой встрече на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.10