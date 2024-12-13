13 декабря в 16-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Бодрумспор» и «Сивасспор». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бодрумспор» — «Сивасспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бодрумспор»

Турнирное положение: Эта команда проводит крайне слабый сезон. Ныне она пребывает на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Бодрумспор» уже на 4 очка отстает от спасительной 15 позиции. А вот средняя результативность команды не дотягивает до гола за матч.

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Последние матчи: в своем последнем поединке команда снова уступила. Поединок с «Самсунспором» завершился провалом (0:4).

При этом «Бодрумспор» до того уступил «Галатасараю» (0:1). А вот немногим ранее команда уступила «Антальяспору» (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках ее игроки забили 2 мяча при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Бодрумспор» ныне пребывает в глубокой психологической яме. Команда все никак не может найти свою игру.

При этом «Бодрумспор» не побеждает еще с конца сентября. Да и атака команды является одной из слабейших в турецком чемпионате.

Очевидно, что номинальные хозяева намерены прервать серию своих неудач. Вот только нужно срочно что-то делать с реализацией.

«Сивасспор»

Турнирное положение: «Сивасспор» привычно окопался в середняках Суперлиги. Команда находится на 11 строчке турнирной таблицы.

Причем «Сивасспор» имеет крайне ненадежные тылы. В 15 поединках чемпионата Турции команда пропустила 25 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла разжиться баллами. Встреча с «Галатасараем» завершилась коллизией (2:3).

При этом до того команда потерпела поражение от «Антальяспора» (1:2). Зато встреча с «Касымпашой» принесла сухой паритет.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сивасспор» отпраздновал одну победу. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 10 пропущенных.

Не сыграют: Джордже Николич, Ноа Сонко Сандберг — дисквалифицированы.

Состояние команды: «Сивасспор» нынче находится на некотором спаде. В двух своих последних матчах команда уступила.

Серия из четырех матчей без побед явно говорит не в пользу команды. При этом «Сивасспор» потенциально способен побороться за топ-5.

При этом команда лишь на четыре очка опережает зону вылета. Зато с реализацией относительный порядок: 20 мячей в 15 поединках.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Сивасспор» постарается воспользоваться проблемами одного из аутсайдеров чемпионата.

Статистика для ставок

«Бодрумспор» забивает в среднем реже гола за матч

«Сивасспор» не побеждал в 4 своих последних матчах

«Бодрумспор» не выигрывает с конца сентября

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бодрумспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.

Прогноз: «Сивасспор» явно намеревается подтянуться к первой пятерке, так что не должен допустить потери очков.

Номинальные гости явно будут действовать первым номером, да и «Бодрумспор» нынче не блещет.

Ставка: Победа «Сивасспора» за 3.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этой встрече на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10