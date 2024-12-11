Немецкий «Штутгарт» на своем поле примет швейцарский «Янг Бойз» в 6-м туре основного этапа Лиги чемпионов. Поединок пройдет 11 декабря и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Штутгарт» — «Янг Бойз», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Штутгарт»

Турнирное положение: Немецкая команда с четырьмя набранными очками находится на 27 месте в общей таблице и на два пункта отстает от 24 позиции, которая дает билет в плей-офф.

«Штутгарт» выиграл всего один поединок из пяти проведенных, раз еще сыграл вничью и потерпел три поражения, разница забитых и пропущенных составляет 4:11.

Последние матчи: В прошлом туре данного турнира «швабы» были разгромлены в Белграде «Црвеной Звездой» со счетом 1:5. А в двух предыдущих игровых днях в ЛЧ они в Турине сенсационно одолели «Ювентус» 1:0 и дома уступили со счетом 0:2 «Аталанте». Накануне же этой игры они на своем поле обыграли берлинский «Унион» 3:2 в чемпионате Германии, где идут в середине таблицы.

Не сыграют: Дэн-Аксель Загаду, Дениз Ундав и Джейми Левелинг не помогут своей команде.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: «Штутгарт» к данной встрече подходит с 3-матчевой бесприогрышной серией, в которой расписал одну мировую и отпраздновал две виктории. Правда, все поединки в этом отрезке пришлись на внутреннюю арену. Перед этим же «автозаводцы» проиграли три поединка из четырех проведенных и раз победили. И два фиаско за это время пришлись на матчи Лиги чемпионов.

«Янг Бойз»

Турнирное положение: Швейцарская команда идет без набранных очков на последней строке в общей таблице и на шесть пунктов отстает от зоны плей-офф.

«Янг Бойз» проиграл все пять проведенных встреч в данном турнире с общим счетом 2:17.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: Клуб из Берна в прошлом туре Лиги чемпионов на своем поле был разгромлен «Аталантой» со счетом 1:6. А в двух предыдущих поединках данного турнира он с минимальной разницей уступил дома 0:1 миланскому «Интеру» и в гостевой встрече 1:2 донецкому «Шахтеру». Перед этой же игрой «желто-черные» проиграли «Сьону» 1:3 в чемпионате Швейцарии.

Не сыграют: Саиди Янко и Эбрима Колли — вне игры.

Состояние команды: «Янг Бойз» провально проводит этот сезон. В Лиге чемпионов коллектив выглядит слабо и закономерно проиграл все свои пять проведенных поединков, причем в трех случаях с сухим счетом, и практически не имеет шансов на выход в плей-офф. В чемпионате Швейцарии коллектив также смотрится скромно, находясь сейчас во второй половине таблицы и вполне может пролететь мимо еврокубков в следующем сезоне.

Статистика для ставок

Между собой эти клубы провели пять очных встреч, три из которых выиграли швейцарцы и дважды побеждали немцы

«Янг Бойз» одолел «Штутгарт» в трех предыдущих очных противостояниях

Последний раз между собой эти клубы играли летом 2019 года. И тогда швейцарцы победили 3:1 в товарняке

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Штутгарта» — 1.37, победа «Янг Бойз» — 8.50, ничья — 5.73.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.36 и 3.10 соответственно.

Прогноз: Оба коллектива в этом розыгрыше ЛЧ штормит, но «Штутгарта» все же выглядит получше, да и играет дома. Так что прогнозируем здесь выигрыш немецкой команды.

Рекомендуемая ставка: победа «Штутгарта» с форой (-1,5) за 1.90.

Прогноз: И также ждем от данного противостояния очень результативного исхода, ведь обе команды просто ужасно действуют в обороне и много пропускают.

Ставка: ТБ 3,5 за 1.93.