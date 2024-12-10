10 декабря в 6-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Брюгге» и «Спортинг». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брюгге» — «Спортинг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брюгге»

Турнирное положение: Бельгийцы в Лиге чемпионов выступают относительно продуктивно. Нынче команда пребывает на 22 месте турнирной таблицы.

При этом «Брюгге» в пяти стартовых турах набрал 7 очков. А вот оборона команды выглядит не столь монолитно, дав результативный сбой 7 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Брюгге» победил. Команда сумела переиграть «Мехелен» (2:1).

При этом «Брюгге» чуть ранее уверенно расправился с «Патро Эйсденом» (3:1). Да и поединок с «Дендером» завершился викторией (4:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 17 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Бельгийцы победили в 3 своих последних матчах. При этом не проигрывает команда еще с конца октября.

С лиссабонцами «Брюгге» пересекался лишь однажды. Пять лет назад бельгийцы в серии пенальти одолели португальцев.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с некоторой оглядкой на тылы. Да и соперник нынче переживает весьма непростой период.

«Спортинг»

Турнирное положение: «Спортинг» нынешний сезон проводит не столь продуктивно. А вот в Лиге чемпионов команда сейчас находится на 10 месте.

Причем «Спортинг» в среднем забивает аккурат 2 гола за матч. В 5 поединках Лиги чемпионов команда настреляла 10 мячей при 7 пропущенных.

Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда потерпела коллизию. Лиссабонцы были биты «Морейренсе» (1:2).

При этом до того команда умудрилась проиграть еще и «Санта-Кларе» (0:1). А вот встреча с «Арсеналом» завершилась форменным провалом (1:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Спортинг» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 10 пропущенных.

Не сыграют: Даниэль Браганса, Педру Гонсалвеш, Нуну Сантуш — травмированы.

Состояние команды: лиссабонцы проиграли в трёх своих последних поединках. Да и оборона команды в последних матчах ошибалась частенько.

В своем чемпионате лиссабонцы пребывают на 1 месте турнирной таблицы. Причем гандикап от ближайшего преследователя составляет всего 2 очка.

В кадровом плане «Спортинг» выглядит довольно выгодно. Умница Виктор Дьёкереш наколотил уже 17 мячей в Примейра-Лиге и 5 в Лиге чемпионов.

Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в обороне. Лиссабонцы постараются прервать свою опостылевшую пораженческую серию.

Статистика для ставок

Лиссабонцы проиграли в 3 своих последних поединках

«Брюгге» в Лиге чемпионов забивают в среднем реже гола за матч

Бельгийцы победили в 3 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: «Спортинг» максимально мотивирован вернуться на победный путь, да и Дьёкереш наверняка найдет свой шанс у ворот соперника.

«Брюгге» в Лиге чемпионов забивает с огромной натугой, да и лиссабонцы явно способны прибавить во всех игровых компонентах.

Ставка: Победа «Спортинга» за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.50