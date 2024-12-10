Брюгге
Спортинг
«Брюгге»
Турнирное положение: Бельгийцы в Лиге чемпионов выступают относительно продуктивно. Нынче команда пребывает на 22 месте турнирной таблицы.
При этом «Брюгге» в пяти стартовых турах набрал 7 очков. А вот оборона команды выглядит не столь монолитно, дав результативный сбой 7 раз.
Брюгге — Спортинг: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Брюгге» победил. Команда сумела переиграть «Мехелен» (2:1).
При этом «Брюгге» чуть ранее уверенно расправился с «Патро Эйсденом» (3:1). Да и поединок с «Дендером» завершился викторией (4:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 17 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: Бельгийцы победили в 3 своих последних матчах. При этом не проигрывает команда еще с конца октября.
С лиссабонцами «Брюгге» пересекался лишь однажды. Пять лет назад бельгийцы в серии пенальти одолели португальцев.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с некоторой оглядкой на тылы. Да и соперник нынче переживает весьма непростой период.
«Спортинг»
Турнирное положение: «Спортинг» нынешний сезон проводит не столь продуктивно. А вот в Лиге чемпионов команда сейчас находится на 10 месте.
Причем «Спортинг» в среднем забивает аккурат 2 гола за матч. В 5 поединках Лиги чемпионов команда настреляла 10 мячей при 7 пропущенных.
Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда потерпела коллизию. Лиссабонцы были биты «Морейренсе» (1:2).
При этом до того команда умудрилась проиграть еще и «Санта-Кларе» (0:1). А вот встреча с «Арсеналом» завершилась форменным провалом (1:5).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Спортинг» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 10 пропущенных.
Не сыграют: Даниэль Браганса, Педру Гонсалвеш, Нуну Сантуш — травмированы.
Состояние команды: лиссабонцы проиграли в трёх своих последних поединках. Да и оборона команды в последних матчах ошибалась частенько.
В своем чемпионате лиссабонцы пребывают на 1 месте турнирной таблицы. Причем гандикап от ближайшего преследователя составляет всего 2 очка.
В кадровом плане «Спортинг» выглядит довольно выгодно. Умница Виктор Дьёкереш наколотил уже 17 мячей в Примейра-Лиге и 5 в Лиге чемпионов.
Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в обороне. Лиссабонцы постараются прервать свою опостылевшую пораженческую серию.
Статистика для ставок
- Лиссабонцы проиграли в 3 своих последних поединках
- «Брюгге» в Лиге чемпионов забивают в среднем реже гола за матч
- Бельгийцы победили в 3 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.
- 1.90Вест Хэм — Вулверхэмптон: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 3.30Шахтер Д — Бавария: прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
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Прогноз: «Спортинг» максимально мотивирован вернуться на победный путь, да и Дьёкереш наверняка найдет свой шанс у ворот соперника.
«Брюгге» в Лиге чемпионов забивает с огромной натугой, да и лиссабонцы явно способны прибавить во всех игровых компонентах.
Ставка: Победа «Спортинга» за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.50