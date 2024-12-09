9 декабря в 15-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Монца» и «Удинезе». Начало встречи — 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Монца» — «Удинезе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Монца»

Турнирное положение: сейчас «Монца» идет на 19-м месте в таблице Серии А с 10 очками.

Последние матчи: в 14-м туре команда сыграла в гостях против «Комо» (1:1). Соперник первым открыл счет в конце первого тайма, но «Монца» смогла отыграться на 54-й минуте после точного удара Капрари с пенальти. В остальном «Комо» даже был ближе к победе.

В Кубке Италии было разгромное поражение от «Болоньи» (0:4), а ранее ничья с «Торино» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Краньо, Гальярдини и Пессина, под вопросом участие Мальдини.

Состояние команды: пока у легендарного защитника Алессандро Несты не очень получается в «Монце». В прошлом сезоне он отлично отработал в «Реджине» и заслужил повышение на уровень выше. Но в «Монце» пока все складывается провально и маячит угроза отставки. Чуть ли не единственным светлым пятном является игра младшего Мальдини, за которым уже выстроилась очередь из топ-клубов.

«Удинезе»

Турнирное положение: после 14 туров «Удинезе» идет на девятом месте в таблице Серии А с 17 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в предыдущей игре «зебры» проиграли на своем поле «Дженоа» со счетом 0:2. Основной причиной поражения стало удаление уже на пятой минуте громадного защитника Исаака Туре. Вдесятером выстоять было очень сложно против «грифонов».

До этого была ничья в гостях с «Эмполи» (1:1) и поражение от «Аталанты» (1:2).

Не сыграют: травмированы — Дэвис, Окойе, Пайеро, дисквалифицирован — Туре. Ну и с начала сезона в лазарете — Деулофеу и Алексис Санчес, про них почти все уже забыли.

Состояние команды: в этом сезоне «Удинезе» играет в гораздо более привлекательный футбол при новом главном тренере Коста Руньяиче. Летом была проведена неплохая селекция, теперь у «зебр» немало отличных атакующих футболистов и длинная скамейка запасных, поэтому потеря нескольких игроков уже не критична.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Удинезе» сыграл дома вничью (0:0)

Матч в Монце также не выявил победителя (1:1)

В 7 последних играх «Монца» не знает побед, безвыигрышная серия «Удинезе» равна пяти матчам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Монцы» дают 2,70, а на «Удинезе» — 3,0, ничью букмекеры оценивают в 3,10.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,57, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,50.

Прогноз: сейчас оба клуба находятся на спаде, но все-таки игра «Удинезе» смотрится намного привлекательнее, а состав там помощнее. Также вернулся в строй после травмы Флорьян Товен, а это фигура для такой средней команды. Именно он способен зарешать в трудную минуту, подобного уровня футболиста у «Монцы» в составе нет.

Основная ставка: победа «Удинезе» с форой 0 за 2,03.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант с результативным матчем и забитыми мячами с обеих сторон. Неста подвис и ему нужна победа, похожие проблемы и у «Удинезе», тренерский штаб «зебр» проповедует открытый футбол, и команда точно не будет сидеть сзади.

Дополнительная ставка: обе забьют и тотал больше 2,5 за 2,90.