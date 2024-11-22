22 ноября в 11-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Наср» и «Аль-Кадисия». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Наср» — «Аль-Кадисия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аль-Наср»

Турнирное положение: «Аль-Наср» в нынешнем сезоне выступает весьма неплохо. На текущий момент команда расположилась на 3 месте турнирной таблицы аравийского чемпионата.

При этом «Аль-Наср» в 10 матчах настрелял 21 мяч в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 8 голов.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась тремя баллами. «Аль-Наср» переиграл «Аль-Рияд» (1:0).

А вот до того «Аль-Наср» по всем статьям одолел «Аль-Аин» (5:1). При этом чуть ранее команда дала бой «Аль-Хилялю» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки отличились 10 мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Аль-Наср» нынче находится на некотором моральном подъеме. Команда победила в двух своих последних поединках.

Поединки с «Аль-Кадисией» для команды традиционно складываются позитивно. В 5 последних очных встречах «Аль-Наср» выиграл 4 раза при одной коллизии.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Команда Криштиану Роналду явно намерена не отставать от дуэта лидеров.

«Аль-Кадисия»

Турнирное положение: «Аль-Кадисия» нынче бьется за высокие места. На текущий момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Аль-Кадисия» в 10 матчах настреляла 13 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила всего 7 раз.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда победила. «Аль-Кадисия» уверенно расправилась с «Аль-Фейхой» (2:0).

До того команда нанесла поражение «Аль-Иттифаку» (2:0). Да и поединок с «Аль-Вехдой» завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Кадисия» выиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Кадисия» лишь на 3 очков отстает от топ-3. Да и серия из четырех побед кряду явно подстегивает на новые подвиги.

При этом «Аль-Кадисия» не пропускала в двух своих последних поединках. Вот только средняя результативность едва ли превышает гол за матч.

В последней очной встрече трехлетней давности команда переиграла «Аль-Наср» (1:0). Да и сейчас она вполне способна зацепиться за очки.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Свои шансы у ворот соперника они могут отыскать в контригре.

Статистика для ставок

«Аль-Наср» победил в 2 своих последних поединках

«Аль-Кадисия» выиграла в 4 своих последних матчах

«Аль-Кадисия» не пропускала в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

Прогноз: «Аль-Наср» выглядит сильнее соперника, к тому же явно не намерен терять очки в родных стенах.

Команда Роналду явно способна прибавить во всех игровых компонентах, да и пора бы ей приближаться к дуэту лидеров.

Ставка: Фора «Аль-Насра» -1.5 за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.50