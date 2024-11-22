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    Команда Роналду не заметит «Аль-Кадисию»

    «Аль-Наср» — «Аль-Кадисия». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 22 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига Прогнозы на Аль-Наср Эр-Рияд Прогнозы на Криштиану Роналду
    Прогноз и ставки на «Аль-Наср» — «Аль-Кадисия»
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    Криштиану Роналду
    22 ноября в 11-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Наср» и «Аль-Кадисия». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Наср» — «Аль-Кадисия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 22 Ноября 2024 года

    Аль-Наср

  • Эр-Рияд
    •  Аль-Наср 20:00 Аль-Кадисия

    Аль-Кадисия

  • Саудовская Аравия. Про-Лига
    •

    «Аль-Наср»

    Турнирное положение: «Аль-Наср» в нынешнем сезоне выступает весьма неплохо. На текущий момент команда расположилась на 3 месте турнирной таблицы аравийского чемпионата.

    При этом «Аль-Наср» в 10 матчах настрелял 21 мяч в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 8 голов.

    Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась тремя баллами. «Аль-Наср» переиграл «Аль-Рияд» (1:0).

    А вот до того «Аль-Наср» по всем статьям одолел «Аль-Аин» (5:1). При этом чуть ранее команда дала бой «Аль-Хилялю» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки отличились 10 мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Аль-Наср» нынче находится на некотором моральном подъеме. Команда победила в двух своих последних поединках.

    Поединки с «Аль-Кадисией» для команды традиционно складываются позитивно. В 5 последних очных встречах «Аль-Наср» выиграл 4 раза при одной коллизии.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Команда Криштиану Роналду явно намерена не отставать от дуэта лидеров.

    «Аль-Кадисия»

    Турнирное положение: «Аль-Кадисия» нынче бьется за высокие места. На текущий момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Аль-Кадисия» в 10 матчах настреляла 13 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила всего 7 раз.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда победила. «Аль-Кадисия» уверенно расправилась с «Аль-Фейхой» (2:0).

    До того команда нанесла поражение «Аль-Иттифаку» (2:0). Да и поединок с «Аль-Вехдой» завершился викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Кадисия» выиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Аль-Кадисия» лишь на 3 очков отстает от топ-3. Да и серия из четырех побед кряду явно подстегивает на новые подвиги.

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    При этом «Аль-Кадисия» не пропускала в двух своих последних поединках. Вот только средняя результативность едва ли превышает гол за матч.

    В последней очной встрече трехлетней давности команда переиграла «Аль-Наср» (1:0). Да и сейчас она вполне способна зацепиться за очки.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Свои шансы у ворот соперника они могут отыскать в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Наср» победил в 2 своих последних поединках

    • «Аль-Кадисия» выиграла в 4 своих последних матчах

    • «Аль-Кадисия» не пропускала в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 5.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

    Прогноз: «Аль-Наср» выглядит сильнее соперника, к тому же явно не намерен терять очки в родных стенах.

    Команда Роналду явно способна прибавить во всех игровых компонентах, да и пора бы ей приближаться к дуэту лидеров.

    Ставка: Фора «Аль-Насра» -1.5 за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.50

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