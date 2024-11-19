19 ноября в 6-м туре третьего этапа квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Египет и Ботсвана. Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Египет — Ботсвана, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Египет

Турнирное положение: Египтяне уже обеспечили себе проход в финальную часть турнира. Команда точно финиширует на 1 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Египет в 5 турах квалификации добыл 13 очков. При этом Египтяне намерены завершить квалификацию венценосной викторией.

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Последние матчи: в своем последнем поединке команда потеряла первые очки. Египтяне не сумели одолеть Кабо-Верде (1:1).

А вот до того Египет минимально переиграл Мавританию. При этом чуть раньше команда уверенно одолела тех же мавританцев (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. При этом ее игроки отличились 11 забитыми мячами при одном пропущенном.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Состояние команды: Египтянам уже ничего не нужно. Да и пропустила команда всего один раз в нынешней квалификации.

Матчи с Ботсваной для команды традиционно складываются успешно. В пяти очных поединках Египет выиграл 4 раза при одном паритете.

Очевидно, что номинальные хозяева не будут особенно надрываться. Впрочем, даже при такой диспозиции «фараоны» не должны иметь проблем в этом матче.

Ботсвана

Турнирное положение: Ботсвана нынешний отбор проводит продуктивно. На текущий момент команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.

Причем Ботсвана в 5 матчах группы набрала 7 очков. Проигрывать команде в последнем туре нельзя, ибо в таком случае Мавритании в параллельном матче хватит победы.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда потеряла важнейшие два очка. Ничья с Мавританией (1:1) может здорово аукнуться на финише.

До того команда минимально переиграла Кабо-Верде. Да и поединок с тем же оппонентом чуть ранее завершился с таким же счетом.

Вообще же, Ботсвана в 5 своих последних матчах победила 2 раза. Забила в них команда 3 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Ботсвана имеет проблемы в плане организации атак. Да и вообще, результаты команды стабильными явно не назовешь.

При этом Ботсвана намерена дать бой немотивированным «фараонам». Даже ничья стратегически полностью удовлетворит команду.

Наверняка в этой встрече номинальные гости будут действовать вторым номером. При этом в четырех последних очных поединках команда уступила египтянам.

И уж точно номинальные гости не сдадутся за здорово живешь. Да и соперник явно не намерен надрываться в ничего не решающем для себя матче.

Статистика для ставок

Египтяне пропустили всего 1 мяч в текущей квалификации

Ботсвана в среднем забивает менее гола за матч

Египтяне обыграли Ботсвану в 4 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Египет — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 3.93, а победа оппонента — в скромные 6.46.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.34 и 1.62.

Прогноз: Египтяне сильнее соперника, и даже в матче без турнирной мотивации сразу будут активны в атаке.

Ботсвана крайне слабо атакует, плюс исторически неудачно играет с «фараонами».

Ставка: Победа Египта в 1 тайме за 2.19.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.34