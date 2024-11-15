Ямайка
Турнирное положение: Сборная Ямайки в текущем розыгрыше Лиги наций КОНКАКАФ стартовала с группового этапе, заняв на нем первое место.
Островной коллектив выиграл два матча из четырех проведенных и дважды сыграл вничью, забил четыре гола, а пропустил в свои ворота лишь один мяч.
Последние матчи: «Регги-парни» смогли переиграть на предыдущей стадии на выезде Гондурас 2:1 и Никарагуа 2:0, а также расписали домашние мировые с одинаковым счетом по 0:0 с Гондурасом и Кубой.
Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.
Состояние команды: Ямайцы к этой игре подходят с 4-матчевой беспроигрышной серией, в которой поровну поделили мировые исходы и виктории. Перед этим они уступили в трех поединках подряд. Причем все эти встречи пришлись на групповой этап Кубка Америки-2024, где Ямайка уступила Мексике, Эквадору и Венесуэле с общим счетом 1:7.
США
Турнирное положение: Национальная команда США из-за своего высокого рейтинга в зоне КОНКАКАФ пропустила групповой раунд, стартовав сразу с 1/4 финала.
Напомним, что американцы являются действующими победителями Лиги наций, одолев в прошлогоднем финале сборную Мексики со счетом 2:0.
Последние матчи: Свой последний поединок «янки» провели в прошлом месяце, проиграв тогда в товарищеском матче Мексике со счетом 0:2 на ее поле. А немногим ранее они с таким же результатом в родных стенах справились с Панамой.
Не сыграют: Значимых проблем с составом у команды нет.
Состояние команды: За девять своих предыдущих матчей с учетом всех турниров сборная США смогла выиграть только в двух из них. Причем только в одном случае в официальной игре. В остальных же семи поединках данного периода «звездно-полосатые» еще два раза сыграли вничью и пять игр проиграли. Но только в двух случаях этого отрезка они не смогли забить.
Статистика для ставок
- Три предыдущих очных поединка этих команд завершились вничью по 1:1 в основное время
- Перед этим четыре игры кряду выиграли американцы и дважды всухую
- В пяти из семи предыдущих очных встречах данных сборных играла ставка обе забьют
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа США — 2.00, победа Ямайки — 3.90, ничья — 3.25.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.25 и 1.58 соответственно.
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Прогноз: В этом поединке ставим на непроигрыш Ямайки, ведь она не уступала американцам в трех предыдущих встречах, да и играет дома.
Ставка: 1Х за 1.78.
Прогноз: И также еще здесь рекомендуем ставить на обмен забитыми мячами, так как в последнее время они зачастую забивают друг другу.
Ставка: обе забьют за 2.04.