15 ноября в первом четвертьфинальном поединке Лиги наций КОНКАКАФ дивизиона А сборная Ямайки сыграет против национальной команды США. Начало — в 04:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Ямайка — США, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Ямайка

Турнирное положение: Сборная Ямайки в текущем розыгрыше Лиги наций КОНКАКАФ стартовала с группового этапе, заняв на нем первое место.

Островной коллектив выиграл два матча из четырех проведенных и дважды сыграл вничью, забил четыре гола, а пропустил в свои ворота лишь один мяч.

Последние матчи: «Регги-парни» смогли переиграть на предыдущей стадии на выезде Гондурас 2:1 и Никарагуа 2:0, а также расписали домашние мировые с одинаковым счетом по 0:0 с Гондурасом и Кубой.

Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Ямайцы к этой игре подходят с 4-матчевой беспроигрышной серией, в которой поровну поделили мировые исходы и виктории. Перед этим они уступили в трех поединках подряд. Причем все эти встречи пришлись на групповой этап Кубка Америки-2024, где Ямайка уступила Мексике, Эквадору и Венесуэле с общим счетом 1:7.

США

Турнирное положение: Национальная команда США из-за своего высокого рейтинга в зоне КОНКАКАФ пропустила групповой раунд, стартовав сразу с 1/4 финала.

Напомним, что американцы являются действующими победителями Лиги наций, одолев в прошлогоднем финале сборную Мексики со счетом 2:0.

Последние матчи: Свой последний поединок «янки» провели в прошлом месяце, проиграв тогда в товарищеском матче Мексике со счетом 0:2 на ее поле. А немногим ранее они с таким же результатом в родных стенах справились с Панамой.

Не сыграют: Значимых проблем с составом у команды нет.

Состояние команды: За девять своих предыдущих матчей с учетом всех турниров сборная США смогла выиграть только в двух из них. Причем только в одном случае в официальной игре. В остальных же семи поединках данного периода «звездно-полосатые» еще два раза сыграли вничью и пять игр проиграли. Но только в двух случаях этого отрезка они не смогли забить.

Статистика для ставок

Три предыдущих очных поединка этих команд завершились вничью по 1:1 в основное время

Перед этим четыре игры кряду выиграли американцы и дважды всухую

В пяти из семи предыдущих очных встречах данных сборных играла ставка обе забьют

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа США — 2.00, победа Ямайки — 3.90, ничья — 3.25.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.25 и 1.58 соответственно.

Прогноз: В этом поединке ставим на непроигрыш Ямайки, ведь она не уступала американцам в трех предыдущих встречах, да и играет дома.

Ставка: 1Х за 1.78.

Прогноз: И также еще здесь рекомендуем ставить на обмен забитыми мячами, так как в последнее время они зачастую забивают друг другу.

Ставка: обе забьют за 2.04.