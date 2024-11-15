ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карло АнчелоттиНичего личного. Анчелотти рискует быть уволенным из «Реала» до Нового года сборная России готовится к матчамС надеждой на рекорд. Сборная России ведет подготовку к матчам с Брунеем и Сирией Джон ДжонсДолгожданное возвращение Джонса, культовый реванш Оливейры и Чендлера. Анонс карда UFC 309
  • 19:26
    • «Трактор» разгромил «Металлург» в КХЛ
  • 19:10
    • «Динамо» выиграло у «Авангарда» в КХЛ
    Все новости спорта

    Ямайка дома не уступит США

    Ямайка — США. Ставка (к. 1.78) и прогноз на футбол, Лига наций КОНКАКАФ, 15 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на сборную США Прогнозы на сборную Ямайки
    Прогноз и ставки на Ямайка — США
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Ямайки
    15 ноября в первом четвертьфинальном поединке Лиги наций КОНКАКАФ дивизиона А сборная Ямайки сыграет против национальной команды США. Начало — в 04:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Ямайка — США, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Ямайка

    Турнирное положение: Сборная Ямайки в текущем розыгрыше Лиги наций КОНКАКАФ стартовала с группового этапе, заняв на нем первое место.

    Островной коллектив выиграл два матча из четырех проведенных и дважды сыграл вничью, забил четыре гола, а пропустил в свои ворота лишь один мяч.

    Последние матчи: «Регги-парни» смогли переиграть на предыдущей стадии на выезде Гондурас 2:1 и Никарагуа 2:0, а также расписали домашние мировые с одинаковым счетом по 0:0 с Гондурасом и Кубой.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Ямайцы к этой игре подходят с 4-матчевой беспроигрышной серией, в которой поровну поделили мировые исходы и виктории. Перед этим они уступили в трех поединках подряд. Причем все эти встречи пришлись на групповой этап Кубка Америки-2024, где Ямайка уступила Мексике, Эквадору и Венесуэле с общим счетом 1:7.

    США

    Турнирное положение: Национальная команда США из-за своего высокого рейтинга в зоне КОНКАКАФ пропустила групповой раунд, стартовав сразу с 1/4 финала.

    Напомним, что американцы являются действующими победителями Лиги наций, одолев в прошлогоднем финале сборную Мексики со счетом 2:0.

  • Трансферный дайджест. 5-11 ноября
  • «Ман Сити» ищет замену Родри, у «Реала» проблемы в центре защиты, Хуммельс недоволен своим положением в «Роме»
  • 11/11/2024

    • Последние матчи: Свой последний поединок «янки» провели в прошлом месяце, проиграв тогда в товарищеском матче Мексике со счетом 0:2 на ее поле. А немногим ранее они с таким же результатом в родных стенах справились с Панамой.

    Не сыграют: Значимых проблем с составом у команды нет.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Состояние команды: За девять своих предыдущих матчей с учетом всех турниров сборная США смогла выиграть только в двух из них. Причем только в одном случае в официальной игре. В остальных же семи поединках данного периода «звездно-полосатые» еще два раза сыграли вничью и пять игр проиграли. Но только в двух случаях этого отрезка они не смогли забить.

    Статистика для ставок

    • Три предыдущих очных поединка этих команд завершились вничью по 1:1 в основное время

    • Перед этим четыре игры кряду выиграли американцы и дважды всухую

    • В пяти из семи предыдущих очных встречах данных сборных играла ставка обе забьют

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа США — 2.00, победа Ямайки — 3.90, ничья — 3.25.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.25 и 1.58 соответственно.

    Прогноз: В этом поединке ставим на непроигрыш Ямайки, ведь она не уступала американцам в трех предыдущих встречах, да и играет дома.

    Ставка: 1Х за 1.78.

    Прогноз: И также еще здесь рекомендуем ставить на обмен забитыми мячами, так как в последнее время они зачастую забивают друг другу.

    Ставка: обе забьют за 2.04.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Фламенго — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Орландо — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Питтсбург — Детройт
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Вашингтон — Торонто
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бруклин — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Оклахома — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Филадельфия — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Милуоки — Детройт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Юта — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Анахайм — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Колорадо — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Австралия — Саудовская Аравия
  • Футбол
  • Сегодня в 12:10
    •  2.03
  • Прогноз на матч КНДР — Иран
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ямайка — США: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 15.11.2024. Прогнозы на футбол. Ямайка дома не уступит США
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры