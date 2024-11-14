В пятом туре группового этапа Лиги наций сборная Словении дома сыграет против команды Норвегии. Встреча пройдет 14 ноября и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Словения — Норвегия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Словения

Турнирное положение: В прошлом розыгрыше Лиги наций сборная Словении финишировала на третьем месте в своем квартете дивизиона Б.

В текущей же компании словенцы в четырех турах набрали семь пунктов и идут третьими в квартете, но два первых места имеют столько же баллов. У них две победы, одна ничья и одно фиаско, разница мячей — 5:4.

Последние матчи: В первом туре данного розыгрыша команда Словении в родных стенах сыграла вничью со сборной Австрии со счетом 1:1, а во втором игровом дне она разгромила на своем поле Казахстан со счетом 3:0.

В октябрьских поединках словенцы были разгромлены на выезде предстоящим противником 0:3 и обыграли в гостях Казахстан со счетом 1:0.

Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Словенцы находятся в неплохой форме. В 2024 году команда проиграла только один матч в основное время. Также за это время она отпраздновала пять викторий и семь раз сыграла вничью в различных турнирах. И только в трех встречах данного периода времени команда уходила с поля без забитых мячей, не забив Португалии, Англии и Норвегии.

Норвегии

Турнирное положение: В предыдущем розыгрыше Лиги наций сборная Норвегия финишировала на второй строке в своей группе дивизиона Б.

В этом же розыгрыше норвежцы набрали также баллов в четырех играх и идут первыми в квартете. У них две победы, одна ничья и одно фиаско, забито и пропущено по шесть голов.

Последние матчи: Стартовали «викинги» в этом турнире с гостевой мировой против Казахстана со счетом 0:0, а во второй игре они на своем поле смогли переиграть сборную Австрии со счетом 2:1.

В прошлом месяце они сперва разгромили дома Словению со счетом 3:0, а затем крупно проиграли на выезде Австрии со счетом 1:5.

Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: В 2024 году сборная Норвегия провела восемь встреч в различных турнирах. И в этих поединках она трижды победила, два раза сыграла вничью и потерпела три проигрыша. Однако два из трех фиаско пришлись на товарищеские игры, и только раз норвежцы уступили в текущем году в официальной игре. А не забили они лишь раз за предыдущие десять своих встреч.

Статистика для ставок

В прошлом розыгрыше ЛЧ Словения на своем поле обыграла Норвегию со счетом 2:1

В четырех предыдущих очных играх этих сборных дважды была ничья и по разу они обыграли друг друга

В четырех из восьми последних очных встречах этих сборных играла ставка обе забьют

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Норвегии — 2.58, победа Словении — 3.00, ничья — 3.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.29 и 1.63 соответственно.

Прогноз: Так как обе команды здесь будут нацелены взять максимальное количество баллов, то наверняка они больше внимание уделят атаке и забьют друг другу. К тому же на это указывает еще неплохая результативность команд в этом году.

Ставка: обе забьют за 1.96.

Прогноз: И также не исключаем, что забитые мячи будут проведены в каждом из таймов.

Ставка: гол в обоих таймах за 2.00.