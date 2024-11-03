3 ноября в 12-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Севилья» и «Реал Сосьедад». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Севилья» — «Реал Сосьедад», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Севилья»

Турнирное положение: Севильцы в нынешнем чемпионате выглядят бледновато. На текущий момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Севилья» в 11 матчах забила всего 12 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила уже 15 раз.

Последние матчи: в минувшем туре Примеры команда взяла три очка. Встреча с «Эспаньолом» завершилась викторией (2:0).

А вот после того «Севилья» в Кубке Испании прошла скромный «Лас-Росас» (3:0). Правда, несколько раньше команда была бита «Барселоной» (1:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки отличились 8 мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: Чидера Эджуке, Сауль Ньигес, Пеке, Сусо — травмированы.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: Севильцы лишь на 3 очка отстают от еврокубкового 6 места. Вот только с реализацией у команды имеются заметные проблемы.

Поединки с «доностьяррас» для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных встречах «Севилья» победила 1 раз при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут стремиться добыть хотя бы балл. При этом у севильцев есть серьезные кадровые пробоины.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: «Баски» в нынешнем сезоне смотрятся бледновато. На данный момент команда находится на 12 месте турнирной таблицы Примеры.

При этом «Реал Сосьедад» в 11 матчах настрелял всего 8 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 10 раз.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда снова разочаровала. «Реал Сосьедад» уступил «Осасуне» (0:2).

До того команда переиграла «Маккаби» Тель-Авив (2:1) в Лиге Европы. Да и встреча с «Жироной» завершилась победой (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Реал Сосьедад» выиграл дважды. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: Пабло Марин, Хамари Траоре, Арсен Захарян — травмированы.

Состояние команды: Баски всего лишь на 3 очка опережают опасную зону. Да и проблемы с реализацией у команды огромные.

При этом «Реал Сосьедад» чередует качественные поединки с откровенно блеклыми. Да и средняя результативность не дотягивает даже до гола за матч.

В кадровом плане у «доностьяррас» тоже не все гладко. Притом, до последней коллизии команда победила 2 раза кряду.

Очевидно, что номинальные гости будут максимально активны в атаке. Да и подтянуться к привычной еврокубковой зоне баски уж точно постараются.

Статистика для ставок

Баски в среднем забивают реже гола за матч

«Севилья» выиграла в 2 своих последних поединках

«Реал Сосьедад» в среднем пропускает почти гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.63. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.50 и 1.53.

Прогноз: «Доностьяррас» нужно непременно побеждать, дабы подтянуться к топ-6.

«Севилья» постарается максимально воспользоваться фактором своего поля, да и баски ныне крайне нестабильны.

Ставка: Ничья за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.50