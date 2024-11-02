Жирона
Леганес
«Жирона»
Турнирное положение: С 12 набранными очками каталонский коллектив разместился на 13 позиции в турнирной таблице Примеры, опережая зону вылета лишь на три пункта.
«Жирона» за всю дистанцию отпраздновала три виктории, три раза сыграла вничью и потерпела пять поражений, разница мячей — 11:14.
Жирона — Леганес: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В преддверии данного поединка «жирондинцы» разгромили на выезде «Эстремадуру» 4:0 в рамках 1/64 финала Кубка Испании. А в последней игре чемпионата они уступили в гостях «Лас-Пальмасу» со счетом 0:1, а немногим ранее в Лиге чемпионов дома обыграли братиславский «Слован» — 2:0.
Не сыграют: Лазарет команды полон, так что игру пропустит несколько основных футболистов, в том числе Цыганков, Порту, Ромеу, Руис и Мартин.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: В отрезке пяти предыдущих своих встреч «Жирона» неизменно чередовала виктории с поражениями. В этот период коллектив отпраздновал три победы, две из которых были домашними и дважды уступил, но оба раза с минимальным счетом по 0:1. До этого периода команда выдала 6-матчевую безвыигрышную серию, где четыре раза проиграла.
«Леганес»
Турнирное положение: Коллектив из пригорода Мадрида с 11 зачетными пунктами разместился в таблице на строку ниже, чем предстоящий противник.
«Леганес» выиграл два матча из 11 проведенных, пять раз сыграл вничью и четыре поединка проиграл, забил девять голов при 12 пропущенных.
Последние матчи: Несколько дней тому назад «огурцы» в матче 1/64 финала Кубка Испании на выезде справились с низшелиговым «Сьюдад де Лусена» 2:1, а в предыдущих турах чемпионата страны разгромили в родных стенах «Сельту» 3:1 и уступили в Мадриде «Атлетико» со счетом 1:3.
Не сыграют: Значимых потерь у коллектива не наблюдается.
Состояние команды: «Леганес» за предыдущие семь своих поединков в различных турнирах проиграл только в одном из них, проиграв в гостях превосходящему в классе «Атлетико». В остальных же шести встречах данного отрезка команда расписала три мировых исхода и добилась трех викторий, но только одна из них пришлась на игру Примеры.
Статистика для ставок
- «Жирона» обыграла «Леганес» в четырех из семи предыдущих очных противостояниях при одном фиаско
- Последний раз между собой эти клубы играли в Жироне в 2021 году. И тогда хозяева победили 3:0
- Пять из шести предыдущих очных игр данных команд завершились на ТМ 2,5
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Жироны» — 1.75, победа «Леганеса» — 5.50, ничья — 3.81.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.28 и 1.70 соответственно.
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Прогноз: Ставим здесь на викторию «Жироны», так как она хорошо играет против предстоящего противника, да и в домашних матчах этого сезона смотрится неплохо.
Рекомендуемая ставка: победа «"Жироны" за 1.75.
Прогноз: И также ждем, что хозяева поля смогут в этом поединке забить более одного гола в ворота оппонента.
Ставка: ИТ "Жироны" больше 1,5 за 1.98.