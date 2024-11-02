2 ноября в 12-м туре испанской Примеры «Жирона» на своем поле примет «Леганес». Начало поединка запланировано на 18:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Жирона» — «Леганес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Жирона»

Турнирное положение: С 12 набранными очками каталонский коллектив разместился на 13 позиции в турнирной таблице Примеры, опережая зону вылета лишь на три пункта.

«Жирона» за всю дистанцию отпраздновала три виктории, три раза сыграла вничью и потерпела пять поражений, разница мячей — 11:14.

Последние матчи: В преддверии данного поединка «жирондинцы» разгромили на выезде «Эстремадуру» 4:0 в рамках 1/64 финала Кубка Испании. А в последней игре чемпионата они уступили в гостях «Лас-Пальмасу» со счетом 0:1, а немногим ранее в Лиге чемпионов дома обыграли братиславский «Слован» — 2:0.

Не сыграют: Лазарет команды полон, так что игру пропустит несколько основных футболистов, в том числе Цыганков, Порту, Ромеу, Руис и Мартин.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: В отрезке пяти предыдущих своих встреч «Жирона» неизменно чередовала виктории с поражениями. В этот период коллектив отпраздновал три победы, две из которых были домашними и дважды уступил, но оба раза с минимальным счетом по 0:1. До этого периода команда выдала 6-матчевую безвыигрышную серию, где четыре раза проиграла.

«Леганес»

Турнирное положение: Коллектив из пригорода Мадрида с 11 зачетными пунктами разместился в таблице на строку ниже, чем предстоящий противник.

«Леганес» выиграл два матча из 11 проведенных, пять раз сыграл вничью и четыре поединка проиграл, забил девять голов при 12 пропущенных.

Последние матчи: Несколько дней тому назад «огурцы» в матче 1/64 финала Кубка Испании на выезде справились с низшелиговым «Сьюдад де Лусена» 2:1, а в предыдущих турах чемпионата страны разгромили в родных стенах «Сельту» 3:1 и уступили в Мадриде «Атлетико» со счетом 1:3.

Не сыграют: Значимых потерь у коллектива не наблюдается.

Состояние команды: «Леганес» за предыдущие семь своих поединков в различных турнирах проиграл только в одном из них, проиграв в гостях превосходящему в классе «Атлетико». В остальных же шести встречах данного отрезка команда расписала три мировых исхода и добилась трех викторий, но только одна из них пришлась на игру Примеры.

Статистика для ставок

«Жирона» обыграла «Леганес» в четырех из семи предыдущих очных противостояниях при одном фиаско

Последний раз между собой эти клубы играли в Жироне в 2021 году. И тогда хозяева победили 3:0

Пять из шести предыдущих очных игр данных команд завершились на ТМ 2,5

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Жироны» — 1.75, победа «Леганеса» — 5.50, ничья — 3.81.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.28 и 1.70 соответственно.

Прогноз: Ставим здесь на викторию «Жироны», так как она хорошо играет против предстоящего противника, да и в домашних матчах этого сезона смотрится неплохо.

Рекомендуемая ставка: победа «"Жироны" за 1.75.

Прогноз: И также ждем, что хозяева поля смогут в этом поединке забить более одного гола в ворота оппонента.

Ставка: ИТ "Жироны" больше 1,5 за 1.98.