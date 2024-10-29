29 октября в 1/8 финала Кубка Английской лиги по футболу сыграют «Саутгемптон» и «Сток Сити». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Саутгемптон» — «Сток Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Саутгемптон»

Турнирное положение: «Саутгемптон» в текущем чемпионате пока не преуспевает. Ныне команда пребывает на 20 месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Саутгемптон» в среднем забивает реже гола за матч. А вот в собственные ворота команда пропустила 19 раз в 9 турах.

Последние матчи: в минувшем туре команда снова осталась без очковых приобретений. «Саутгемптон» минимально уступил «Манчестер Сити».

При этом «Саутгемптон» до того уступил «Лестеру» (2:3). А вот немногим ранее «святые» потерпели коллизию в матче с «Арсеналом» (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках ее игроки забили 5 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Саутгемптон» явно сосредоточен на борьбе за выживание в АПЛ. Да и вообще, швабы в последних матчах выглядели неуверенно.

Матчи со «Сток Сити» проходят для команды традиционно неудачно. «Саутгемптон» в 5 последних очных встречах выиграл всего 1 раз при 3 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. «Святые» намерены прервать свой четырехматчевый пораженческий сериал.

«Сток Сити»

Турнирное положение: «Сток Сити» выступает во втором по силе английском дивизионе. По итогам 12 туров команда там находится на 19 строчке турнирной таблицы.

Причем «Сток Сити» в текущем чемпионате набрал всего 12 зачетных баллов. При этом в среднем команда забивает фактически гол за матч.

Последние матчи: в минувшем туре Чемпионшипа команда не разжилась зачетными баллами. «Сток Сити» уступил «Шеффилд Юнайтед» (0:2).

При этом до того команда подписала мировую с «Бристоль Сити» (2:2). Да и встреча с «Норвичем» принесла лишь паритет (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сток Сити» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сток Сити» нынче выглядит довольно скромно. В 4 своих последних матчах команда не побеждала.

Плюс оборона команды действует не столь надежно. В 12 матчах нынешнего чемпионата она дала результативный сбой уже 17 раз.

При этом «Сток Сити» явно мотивирован дать бой «святым». При этом команда вполне может воспользоваться проблемами соперника в обороне.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать в расчете на контратаки. Плюс соперник может сыграть не в оптимальном кадровом сочетании, ведь больше озабочен исправлением ситуации в АПЛ.

Статистика для ставок

«Сток Сити» не побеждал в 4 своих последних поединках

«Саутгемптон» уступил в 4 своих последних матчах

«Святые» в среднем забивают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Саутгемптон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 5.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.20.

Прогноз: «Сток Сити» явно будет действовать с максимальной оглядкой на свои тылы.

«Святые» вряд ли максимально мотивированы на Кубок лиги, так что могут сыграть в несколько экспериментальном сочетании.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится вничью.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.50