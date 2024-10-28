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    «Лос-Анджелес» с победы стартует в плей-офф

    «Лос-Анджелес» — «Ванкувер Уайткэпс». Ставка (к. 1.78) и прогноз на футбол, чемпионат МЛС, 28 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес» — «Ванкувер Уайткэпс»
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    «Лос-Анджелес»
    В первом матче 1/8 финала плей-офф МЛС «Лос-Анджелес» дома сыграет против «Ванкувер Уайткэпс». Поединок состоится 28 октября и начнется в 04:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Ванкувер Уайткэпс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS. Плей-офф 28 Октября 2024 года

    Лос-Анджелес

  • Лос-Анджелес
    •  Лос-Анджелес 04:45 Ванкувер Уайткэпс

    Ванкувер Уайткэпс

  • Ванкувер
    •

    «Лос-Анджелес»

    Турнирное положение: С 64 набранными очками клуб из штата Калифорния выиграл Западную конференцию, набрав в 34 матчах 64 очка.

    «Лос-Анджелес» добился 19 викторий, семь встреч свел вничью и потерпел восемь поражений, разница мячей составила 63:43.

    Последние матчи: «Черно-золотые» отлично провели финишный отрезок регулярного чемпионата, выиграв заключительные пять встреч и в двух из них не пропустили, забив за все эти поединки 11 мячей при трех пропущенных. В последнем туре они дома справились с «Сан-Хосе» со счетом 3:1.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Лос-Анджелес» к данному поединку подходит с 6-матчевой беспроигрышной серией с учетом всех турниров. Начал коллектив этот отрезок с победы в овертайме над «Канзас-Сити» 3:1 в финале национального кубка, а продолжил пятью выигрышами в рамках регулярки МЛС. До этой же серии команда не побеждала на протяжении пяти встреч подряд, трижды уступив за это время.

    «Ванкувер Уайткэпс»

    Турнирное положение: Канадский коллектив финишировал на восьмой строке в Западной конференции, набрав 47 баллов в 34 играх.

    «Ванкувер Уайткэпс» отпраздновал 13 викторий, столько же игр проиграл и расписал восемь мировых, разница мячей составила 52:49.

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    • Последние матчи: «Сине-белые» уже успели стартовать в плей-офф, начав компанию с 1/16 финала. На этом этапе они в одноматчевом противостоянии разгромили «Портленд Тимберс» со счетом 5:0. И этой победой они прервали свою 4-матчевую серию из поражений.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

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    Состояние команды: Победой в своем последнем проведенном поединке «Ванкувер Уайткэпс» прервал свою 8-матчевую серию без викторий во всех турнирах. В этот неудачный для себя период потерпел пять фиаско и расписал три мировых исхода. Однако за это время коллектив выиграл канадский чемпионшип, одолев в финале по пенальти «Торонто», завершив основное время 0:0.

    Статистика для ставок

    • «Лос-Анджелес» обыграл «Ванкувер Уайткэпс» в четырех предыдущих играх МЛС

    • В этом сезоне калифорнийцы дважды одолели канадцев — 3:0 и 2:1

    • А в пяти из семи предыдущих очных встреч данных клубов играла ставка обе забьют

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Лос-Анджелес» — 1.51, победа «Ванкувер Уайткэпс» — 5.60, ничья — 4.45.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.51 и 2.47 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем, что «Лос-Анджелес» продолжит удачно играть с канадцами и на своем поле смогут их обыграть, пробив при этом фору в -1.

    Рекомендуемая ставка: победа «Лос-Анджелес» с форой (-1) за 1.78.

    Прогноз: И еще поставим здесь на то, что хозяева поля смогут оправить в ворота соперника минимум три гола.

    Ставка: ИТ «Лос-Анджелес» больше 2,5 гола за 2.38.

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    «Лос-Анджелес» — «Ванкувер Уайткэпс»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 28.10.2024. Прогнозы на футбол. «Лос-Анджелес» с победы стартует в плей-офф
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