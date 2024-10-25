«Коринтианс»
Турнирное положение: «Коринтианс» окопался в группе аутсайдеров бразильского чемпионата. Ныне команда пребывает на 17 месте турнирной таблицы.
При этом «Коринтианс» в среднем пропускает более гола за матч. А вот забить команде удалось 34 раза в 30 поединках чемпионата.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним зачетным баллом. Поединок с «Фламенго» завершился паритетом (0:0).
При этом «Коринтианс» до того переиграл «Атлетико Паранаэнсе» (5:2). А вот поединок с «Интернасьоналем» завершился ничьей (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках ее игроки забили 8 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Коринтианс» явно намеревается пробиться в финал Южноамериканского кубка. Да и пора бы команде прибавлять в плане реализации.
Поединки с «Расингом» Авельянеда для команды традиционно складываются непросто. В четырех очных поединках «Коринтианс» расписал с аргентинцами 4 мировые.
Очевидно, что номинальные хозяева будут стремиться соорудить голевой задел перед ответной встречей. Да и не проигрывает «тимао» уже трижды кряду.
«Расинг» Авельянеда
Турнирное положение: Эта команда нынешний сезон проводит не столь ярко. На данный момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Расинг» Авельянеда в своем чемпионате отстает от лидера на 9 очков. Да и средняя результативность едва превышает гол за матч: 25 мячей в 18 поединках.
Последние матчи: в минувшем туре команда взяла три очка. «Расинг» Авельянеда переиграл «Дефенсу и Хустисию» (4:3).
Чуть раньше команда минимально уступила «Велес Сарсфилду». А вот поединок с «Платенсе» завершился подписанием мировой (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Расинг» Авельянеда выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Расинг» Авельянеда достаточно крепок, вот только стабильности команде явно недостает. При этом команда способна дать бой любому оппоненту.
Оборона команды в нынешнем сезоне действует относительно надежно. В 18 поединках в ее воротах побывали 18 мячей.
При этом «Расинг» Авельянеда не столь уверенно выглядит в выездных матчах. Последняя виктория вне родных стен случилась еще 2 месяца назад.
Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть хотя бы ничью. Тем паче, оппонент имеет проблемы с надежностью своих тылов.
Статистика для ставок
- «Расинг» Авельянеда в среднем забивает чуть чаще гола за матч
- Бразильцы не проигрывали в 3 своих последних поединках
- «Расинг» Авельянеда во всех 4 очных поединках подписывал мировую с «Коринтиансом»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Коринтианс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.
- 1.94Барселона — Бавария: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Обе команды имеют достаточно приличный подбор атакующих исполнителей.
И те, и другие явно не собираются отсиживаться в обороне, так что ждем от них высокой атакующей активности.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.40