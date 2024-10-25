25 октября в 1/2 финала плей-офф Южноамериканского кубка по футболу сыграют «Коринтианс» и «Расинг» Авельянеда. Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Коринтианс» — «Расинг» Авельянеда, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Коринтианс»

Турнирное положение: «Коринтианс» окопался в группе аутсайдеров бразильского чемпионата. Ныне команда пребывает на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Коринтианс» в среднем пропускает более гола за матч. А вот забить команде удалось 34 раза в 30 поединках чемпионата.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним зачетным баллом. Поединок с «Фламенго» завершился паритетом (0:0).

При этом «Коринтианс» до того переиграл «Атлетико Паранаэнсе» (5:2). А вот поединок с «Интернасьоналем» завершился ничьей (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках ее игроки забили 8 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Коринтианс» явно намеревается пробиться в финал Южноамериканского кубка. Да и пора бы команде прибавлять в плане реализации.

Поединки с «Расингом» Авельянеда для команды традиционно складываются непросто. В четырех очных поединках «Коринтианс» расписал с аргентинцами 4 мировые.

Очевидно, что номинальные хозяева будут стремиться соорудить голевой задел перед ответной встречей. Да и не проигрывает «тимао» уже трижды кряду.

«Расинг» Авельянеда

Турнирное положение: Эта команда нынешний сезон проводит не столь ярко. На данный момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Расинг» Авельянеда в своем чемпионате отстает от лидера на 9 очков. Да и средняя результативность едва превышает гол за матч: 25 мячей в 18 поединках.

Последние матчи: в минувшем туре команда взяла три очка. «Расинг» Авельянеда переиграл «Дефенсу и Хустисию» (4:3).

Чуть раньше команда минимально уступила «Велес Сарсфилду». А вот поединок с «Платенсе» завершился подписанием мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Расинг» Авельянеда выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Расинг» Авельянеда достаточно крепок, вот только стабильности команде явно недостает. При этом команда способна дать бой любому оппоненту.

Оборона команды в нынешнем сезоне действует относительно надежно. В 18 поединках в ее воротах побывали 18 мячей.

При этом «Расинг» Авельянеда не столь уверенно выглядит в выездных матчах. Последняя виктория вне родных стен случилась еще 2 месяца назад.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть хотя бы ничью. Тем паче, оппонент имеет проблемы с надежностью своих тылов.

Статистика для ставок

«Расинг» Авельянеда в среднем забивает чуть чаще гола за матч

Бразильцы не проигрывали в 3 своих последних поединках

«Расинг» Авельянеда во всех 4 очных поединках подписывал мировую с «Коринтиансом»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Коринтианс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

Прогноз: Обе команды имеют достаточно приличный подбор атакующих исполнителей.

И те, и другие явно не собираются отсиживаться в обороне, так что ждем от них высокой атакующей активности.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.40