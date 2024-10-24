24 октября в третьем туре основного этапа Лиги Европы «Маккаби» Тель-Авив на своем поле сыграет против «Реал Сосьедада». Начало игры — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Маккаби» Тель-Авив — «Реал Сосьедад», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Маккаби» Тель-Авив

Турнирное положение: «Маккаби» Тель-Авив после двух туров основного раунда Лиги Европы занимает 32-ю позицию вне зоны плей-офф (9-24 места).

Команда в стартовом поединке европейского турнира уступила на выезде португальской «Браге» (1:2), после чего во втором туре дома проиграла «Мидтьюлланну» (0:2).

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Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках седьмого тура израильского чемпионата «Маккаби» Тель-Авив на своем поле обыграла «Маккаби» Хайфа (2:0).

В израильском чемпионате коллектив по итогам седьми поединков находится на первой позиции, опережая своего ближайшего преследователя на пять очков.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех из четырех последних матчей в разных турнирах «Маккаби» Тель-Авив проиграл лишь раз при двух победах и одной ничьей.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, тем не менее, разница в классе все же не в их пользу.

Ошер Давида — автор единственного гола команды в Лиге Европы нового сезона.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: «Реал Сосьедад» после двух туров основного раунда Лиги Европы занимает 25-ю позицию, отставая от зоны плей-офф (9-24 места) по дополнительным показателям.

Команда в стартовом поединке континентального турнира сыграла на выезде вничью с французской «Ниццей» (1:1), после чего во втором туре дома проиграла бельгийскому «Андерлехту» (1:2).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках испанского первенства «Реал Сосьедад» на чужом поле переиграл «Жирону» со счетом 1:0.

Коллектив в своей национальной лиге по итогам 10-ти туров занимает 11-ю позицию, на четыре балла опережая зону вылета, а также на пять очков отставая от зоны еврокубков.

Не сыграют: травмированы — Муньос, Пабло Марин и Амари Траоре, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах в разных турнирах «Реал Сосьедад» проиграл лишь раз при двух победах и трех ничьих.

Такая форма позволяет коллективу рассчитывать если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно против соперника, который явно уступает ему в классе.

Два гола команды в Лиге Европы нового сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Маккаби» Тель-Авив не проиграл

в трех из четырех последних матчей «Маккаби» Тель-Авив забивали меньше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Реал Сосьедада» забивали обе команды.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.77. Ничья — в 3.85, победа «Маккаби» Тель-Авив — в 4.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.

При этом в двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют и будет забито меньше 3,5 голов, ведь они явно превосходят соперника в классе, а в 25-ти их последних матчах было забито меньше 3,5 голов.

Ставка: «Реал Сосьедад» победит и тотал меньше 3,5 голов за 2.45