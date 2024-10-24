ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Защитник «Барселоны» Иньиго МартинесРабота над ошибками. Поражение от «Баварии» может оставить «Барсу» без Лиги чемпионов Кевин Де БрёйнеВзошли на Олимп. Анри, Де Брёйне и еще 23 лучших игрока АПЛ XXI века Омар МармушОмар Мармуш: «новый Салах» из Египта затмил даже Гарри Кейна
    Все новости спорта

    Поднимется ли «Сосьедад» в зону плей-офф Лиги Европы?

    «Маккаби» Тель-Авив — «Реал Сосьедад». Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, Лига Европы, 24 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Маккаби Тель-Авив Прогнозы на Реал Сосьедад Прогнозы на футбол Испании Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Маккаби» Тель-Авив — «Реал Сосьедад»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»)
    24 октября в третьем туре основного этапа Лиги Европы «Маккаби» Тель-Авив на своем поле сыграет против «Реал Сосьедада». Начало игры — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Маккаби» Тель-Авив — «Реал Сосьедад», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 24 Октября 2024 года

    Маккаби Т-А

  • Лига Европы. Этап лиги
    •  Маккаби Т-А 19:45 Реал Сосьедад

    Реал Сосьедад

  • Сан-Себастьян
    •

    «Маккаби» Тель-Авив

    Турнирное положение: «Маккаби» Тель-Авив после двух туров основного раунда Лиги Европы занимает 32-ю позицию вне зоны плей-офф (9-24 места).

    Команда в стартовом поединке европейского турнира уступила на выезде португальской «Браге» (1:2), после чего во втором туре дома проиграла «Мидтьюлланну» (0:2).

    Маккаби Т-А — Реал Сосьедад: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 5.183.831.71Бонус€600
    •

    Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках седьмого тура израильского чемпионата «Маккаби» Тель-Авив на своем поле обыграла «Маккаби» Хайфа (2:0).

    В израильском чемпионате коллектив по итогам седьми поединков находится на первой позиции, опережая своего ближайшего преследователя на пять очков.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех из четырех последних матчей в разных турнирах «Маккаби» Тель-Авив проиграл лишь раз при двух победах и одной ничьей.

    Такая форма вроде бы сулит хозяевам неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, тем не менее, разница в классе все же не в их пользу.

    Ошер Давида — автор единственного гола команды в Лиге Европы нового сезона.

    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: «Реал Сосьедад» после двух туров основного раунда Лиги Европы занимает 25-ю позицию, отставая от зоны плей-офф (9-24 места) по дополнительным показателям.

    Команда в стартовом поединке континентального турнира сыграла на выезде вничью с французской «Ниццей» (1:1), после чего во втором туре дома проиграла бельгийскому «Андерлехту» (1:2).

  • Богатые тоже плачут. Насколько реальна забастовка футболистов?
  • Могут ли игроки действительно начать бастовать из-за плотного футбольного календаря?
  • 22/09/2024

    • Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках испанского первенства «Реал Сосьедад» на чужом поле переиграл «Жирону» со счетом 1:0.

    Коллектив в своей национальной лиге по итогам 10-ти туров занимает 11-ю позицию, на четыре балла опережая зону вылета, а также на пять очков отставая от зоны еврокубков.

    Не сыграют: травмированы — Муньос, Пабло Марин и Амари Траоре, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах в разных турнирах «Реал Сосьедад» проиграл лишь раз при двух победах и трех ничьих.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Такая форма позволяет коллективу рассчитывать если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно против соперника, который явно уступает ему в классе.

    Два гола команды в Лиге Европы нового сезона забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Маккаби» Тель-Авив не проиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Маккаби» Тель-Авив забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Реал Сосьедада» забивали обе команды.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.77. Ничья — в 3.85, победа «Маккаби» Тель-Авив — в 4.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.

    При этом в двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.82.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют и будет забито меньше 3,5 голов, ведь они явно превосходят соперника в классе, а в 25-ти их последних матчах было забито меньше 3,5 голов.

    Ставка: «Реал Сосьедад» победит и тотал меньше 3,5 голов за 2.45

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Калгари — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Димитров — Чжан
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сибирь — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.68
  • Прогноз на матч Баутиста-Агута — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Хачанов — Сейбот-Уайлд
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  3.33
  • Прогноз на матч Оренбург — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Авангард — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  4.15
  • Прогноз на матч Автомобилист — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Брага — Будё-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Галатасарай — Эльфсборг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ростов — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Маннарино — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.79
  • Прогноз на матч Акрон — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Маккаби» Тель-Авив — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 24.10.2024. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Сосьедад» в зону плей-офф Лиги Европы?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры