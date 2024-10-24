«Ягеллония» дома сыграет против «Петрокуба» во втором туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 октября, начало — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ягеллония» — «Петрокуб», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ягеллония»

Турнирное положение: В основном этапе Лиги конференций «Ягеллония» занимает 11 место, набрав 3 очка.

Последние матчи: «Ягеллония» в первом туре еврокубка одержала победу над «Копенгагеном» (2:1).

Не сыграют: 3 игрока польского клуба находятся в лазарете: Чурлинов, Нене, Войдаковски.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Ягеллония» в числе лидеров польского чемпионата. В турнирной таблице участник Лиги конференций занимает третью строчку, набрав 25 очков, отставая от «Леха» на 3 пункта.

«Петрокуб»

Турнирная таблица: «Петрокуб» находися на самом дне турнирной таблицы Лиги конференций, не набрав очков. Чемпион Молдавии в основном этапе еврокубка занимает 32 место.

Последние матчи: «Петрокуб» в стартовом туре Лиги конференций потерпел крупное поражение от «Пафоса» (1:4).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: В турнирной таблице чемпионата Молдавии «Петрокуб» занимает 4 место с 15 набранными очками. Действующий победитель молдавской Суперлиги в 10 туре осенней фазы чемпионата сыграл вничью с «Шерифом» (1:1).

Статистика для ставок

«Петрокуб» в последних пяти матчах одержал две победы

«Ягеллония» не проигрывает на протяжении 7 матчей: 6 побед и 1 ничья

«Петрокуб» и «Ягеллония» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ягеллония» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. Ничья оценена в 6.79, а победа «Ягеллонии» — в 13.00.

ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.19 и 1.72 соответственно.

Прогноз: Как показывает практика игр, обе команды любят играть в атакующий футбол и много забивают.

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.19.

Прогноз: Есть большая вероятность, что оба клуба смогут отличиться в предстоящей игре.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.04.