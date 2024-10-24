Ягеллония
Петрокуб
«Ягеллония»
Турнирное положение: В основном этапе Лиги конференций «Ягеллония» занимает 11 место, набрав 3 очка.
Последние матчи: «Ягеллония» в первом туре еврокубка одержала победу над «Копенгагеном» (2:1).
Ягеллония — Петрокуб: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: 3 игрока польского клуба находятся в лазарете: Чурлинов, Нене, Войдаковски.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Ягеллония» в числе лидеров польского чемпионата. В турнирной таблице участник Лиги конференций занимает третью строчку, набрав 25 очков, отставая от «Леха» на 3 пункта.
«Петрокуб»
Турнирная таблица: «Петрокуб» находися на самом дне турнирной таблицы Лиги конференций, не набрав очков. Чемпион Молдавии в основном этапе еврокубка занимает 32 место.
Последние матчи: «Петрокуб» в стартовом туре Лиги конференций потерпел крупное поражение от «Пафоса» (1:4).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Состояние команды: В турнирной таблице чемпионата Молдавии «Петрокуб» занимает 4 место с 15 набранными очками. Действующий победитель молдавской Суперлиги в 10 туре осенней фазы чемпионата сыграл вничью с «Шерифом» (1:1).
Статистика для ставок
- «Петрокуб» в последних пяти матчах одержал две победы
- «Ягеллония» не проигрывает на протяжении 7 матчей: 6 побед и 1 ничья
- «Петрокуб» и «Ягеллония» ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ягеллония» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. Ничья оценена в 6.79, а победа «Ягеллонии» — в 13.00.
ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.19 и 1.72 соответственно.
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Прогноз: Как показывает практика игр, обе команды любят играть в атакующий футбол и много забивают.
Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.19.
Прогноз: Есть большая вероятность, что оба клуба смогут отличиться в предстоящей игре.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.04.