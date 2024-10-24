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    «Ягеллония» не встретится с сопротивлением соперника?

    «Ягеллония» — «Петрокуб». Ставка (к. 2.26) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ягеллония» — «Петрокуб»
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    «Ягеллония»
    «Ягеллония» дома сыграет против «Петрокуба» во втором туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 октября, начало — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ягеллония» — «Петрокуб», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 24 Октября 2024 года

    Ягеллония

  • Белосток
    •  Ягеллония 19:45 Петрокуб

    Петрокуб

  • Лига конференций. Этап лиги
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    «Ягеллония»

    Турнирное положение: В основном этапе Лиги конференций «Ягеллония» занимает 11 место, набрав 3 очка.

    Последние матчи: «Ягеллония» в первом туре еврокубка одержала победу над «Копенгагеном» (2:1).

    Ягеллония — Петрокуб: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: 3 игрока польского клуба находятся в лазарете: Чурлинов, Нене, Войдаковски.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Ягеллония» в числе лидеров польского чемпионата. В турнирной таблице участник Лиги конференций занимает третью строчку, набрав 25 очков, отставая от «Леха» на 3 пункта.

    «Петрокуб»

    Турнирная таблица: «Петрокуб» находися на самом дне турнирной таблицы Лиги конференций, не набрав очков. Чемпион Молдавии в основном этапе еврокубка занимает 32 место.

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  • Вчера

    • Последние матчи: «Петрокуб» в стартовом туре Лиги конференций потерпел крупное поражение от «Пафоса» (1:4).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

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    Состояние команды: В турнирной таблице чемпионата Молдавии «Петрокуб» занимает 4 место с 15 набранными очками. Действующий победитель молдавской Суперлиги в 10 туре осенней фазы чемпионата сыграл вничью с «Шерифом» (1:1).

    Статистика для ставок

    • «Петрокуб» в последних пяти матчах одержал две победы

    • «Ягеллония» не проигрывает на протяжении 7 матчей: 6 побед и 1 ничья

    • «Петрокуб» и «Ягеллония» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ягеллония» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. Ничья оценена в 6.79, а победа «Ягеллонии» — в 13.00.

    ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.19 и 1.72 соответственно.

    Прогноз: Как показывает практика игр, обе команды любят играть в атакующий футбол и много забивают.

    Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.19.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что оба клуба смогут отличиться в предстоящей игре.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.04.

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    «Ягеллония» — «Петрокуб»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 24.10.2024. Прогнозы на футбол. «Ягеллония» не встретится с сопротивлением соперника?
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