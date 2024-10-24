24 октября в 3-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Атлетик» и «Славия» Прага. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик» — «Славия» Прага, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Атлетик»

Турнирное положение: «Атлетик» в текущем сезоне выступает достаточно неплохо. Нынче команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы Примеры.

При этом «Атлетик» в среднем забивает чуть реже 2 голов за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой 11 раз в 10 поединках чемпионата Испании.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. Баски учинили разгром «Эспаньолу» (4:1).

При этом «Атлетик» до того уступил «Жироне» (1:2). А вот поединок с «АЗ Алкмааром» завершился яркой викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 9 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Микель Весга — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: старт в Лиге Европы баски едва ли могут записать себе в актив. «Атлетик» на текущую минуту находится на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Атлетик» традиционно является домашней командой. В двух своих последних матчах на «Сан-Мамесе» баски победили.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Баски явно мотивированы попасть в топ-8 Лиги Европы.

«Славия» Прага

Турнирное положение: «Славия» Прага нынешний сезон проводит весьма продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 1 месте.

Причем «Славия» Прага в среднем забивает 2 гола за матч. В 11 поединках чешского чемпионата команда настреляла 24 мяча при 3 пропущенных.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась очередными тремя очками. «Славия» Прага одолела «Яблонец» (2:1).

При этом до того команда победила «Спарту» в пражском дерби (2:1). А вот чуть ранее «Славия» Прага расписала паритет с «Аяксом» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Славия» Прага добыла 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: Игох Огбу, Иван Шранц, Петр Шевчик, Лукаш Ворлицки — травмированы.

Состояние команды: в 2 своих последних поединках пражане победили. Да и вообще, оборона чехов действует как часы.

В двух матчах Лиги Европы пражане набрали 4 зачетных балла. При этом в этих поединках в воротах команды побывал всего 1 мяч.

При этом «Славия» Прага явно намерена пободаться за попадание в первую восьмерку. Вот только нужно срочно подтянуть реализацию.

Нет сомнений, что номинальные гости не собираются отсиживаться в обороне. Вот только лазарет команды все никак не опустеет.

Статистика для ставок

Баски в среднем забивают почти 2 гола за матч

«Славия» Прага пропускает в среднем реже гола за матч

Обе команды в Лиге Европы пропустили всего по разу

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.92 и 1.98.

Прогноз: Баски явно способны прибавить, плюс шикарно играют на родной арене.

«Славия» Прага пока не особо преуспевает в плане реализации, да и поединки с более сильными оппонентами даются чехам сложно.

Ставка: Победа «Атлетика» в 1 тайме за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.20