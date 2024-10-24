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    Баски быстро разделаются с чехами

    «Атлетик» — «Славия» Прага. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Лига Европы, 24 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетик» — «Славия» Прага
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    Иньяки Уильямс
    24 октября в 3-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Атлетик» и «Славия» Прага. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик» — «Славия» Прага, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 24 Октября 2024 года

    Атлетик

  • Бильбао
    •  Атлетик 22:00 Славия П

    Славия П

  • Прага
    •

    «Атлетик»

    Турнирное положение: «Атлетик» в текущем сезоне выступает достаточно неплохо. Нынче команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы Примеры.

    При этом «Атлетик» в среднем забивает чуть реже 2 голов за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой 11 раз в 10 поединках чемпионата Испании.

    Атлетик — Славия П: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. Баски учинили разгром «Эспаньолу» (4:1).

    При этом «Атлетик» до того уступил «Жироне» (1:2). А вот поединок с «АЗ Алкмааром» завершился яркой викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 9 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Микель Весга — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: старт в Лиге Европы баски едва ли могут записать себе в актив. «Атлетик» на текущую минуту находится на 12 месте турнирной таблицы.

    При этом «Атлетик» традиционно является домашней командой. В двух своих последних матчах на «Сан-Мамесе» баски победили.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Баски явно мотивированы попасть в топ-8 Лиги Европы.

    «Славия» Прага

    Турнирное положение: «Славия» Прага нынешний сезон проводит весьма продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 1 месте.

    Причем «Славия» Прага в среднем забивает 2 гола за матч. В 11 поединках чешского чемпионата команда настреляла 24 мяча при 3 пропущенных.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась очередными тремя очками. «Славия» Прага одолела «Яблонец» (2:1).

    При этом до того команда победила «Спарту» в пражском дерби (2:1). А вот чуть ранее «Славия» Прага расписала паритет с «Аяксом» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Славия» Прага добыла 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: Игох Огбу, Иван Шранц, Петр Шевчик, Лукаш Ворлицки — травмированы.

    Состояние команды: в 2 своих последних поединках пражане победили. Да и вообще, оборона чехов действует как часы.

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    В двух матчах Лиги Европы пражане набрали 4 зачетных балла. При этом в этих поединках в воротах команды побывал всего 1 мяч.

    При этом «Славия» Прага явно намерена пободаться за попадание в первую восьмерку. Вот только нужно срочно подтянуть реализацию.

    Нет сомнений, что номинальные гости не собираются отсиживаться в обороне. Вот только лазарет команды все никак не опустеет.

    Статистика для ставок

    • Баски в среднем забивают почти 2 гола за матч

    • «Славия» Прага пропускает в среднем реже гола за матч

    • Обе команды в Лиге Европы пропустили всего по разу

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.92 и 1.98.

    Прогноз: Баски явно способны прибавить, плюс шикарно играют на родной арене.

    «Славия» Прага пока не особо преуспевает в плане реализации, да и поединки с более сильными оппонентами даются чехам сложно.

    Ставка: Победа «Атлетика» в 1 тайме за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.20

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    «Атлетик» — «Славия» Прага: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 24.10.2024. Прогнозы на футбол. Баски быстро разделаются с чехами
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