Аталанта
Селтик
«Аталанта»
Турнирное положение: «Арсенал» после двух туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 11-ю позицию в зоне плей-офф, отставая от зоны 1/8 финала по дополнительным показателям.
Команда в стартовом поединке турнира сыграла вничью дома с «Арсеналом» (0:0), после чего во втором туре на чужом поле разгромила «Шахтер» (3:0).
Аталанта — Селтик: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках итальянского первенства «Аталанта» на выезде обыграла «Венецию» со счетом 2:0.
В Серии А коллектив по итогам восьми поединков находится на шестой позиции в зоне еврокубков, отставая на один балл от зоны Лиги чемпионов, а также по дополнительным показателям опережая седьмой «Лацио».
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Не сыграют: травмированы — Коссуну, Скальвини, Скамакка, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах (пришлись на итальянское первенство и Лигу чемпионов) «Аталанта» выиграла и не проигрывает уже четыре поединка кряду.
Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на победу, не говоря уже о преимуществе в классе, а также факторе своего поля, которые говорят в их пользу.
Три гола команды в Лиге чемпионов нового сезона забивали разные игроки.
«Селтик»
Турнирное положение: «Селтик» после двух туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 20-ю позицию в зоне плей-офф.
Команда в стартовом поединке главного евротурнира сыграла на своем поле разгромила «Слован» Братислава (5:1), после чего во втором туре на выезде была унижена «Боруссией» Дортмунд (1:7).
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках шотландского первенства «Селтик» на своем поле разошелся миром с «Абердином» со счетом 2:2.
Коллектив в национальном первенстве занимает первое место, опережая по дополнительным показателям своего ближайшего преследователя — тот же «Абердин».
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах, два из которых были официальными, а один — товарищеским, «Селтик» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.
Несмотря на столь неплохую форму, разница в классе в пользу соперника, а также фактор чужого поля все же не сулит гостям хороших шансов даже на ничью.
Дайдзэн Маэда — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов нового сезона с двумя голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Аталанта» выиграла 1-й тайм и матч
- в трех последних матчах «Селтик» не проиграл
- в шести из семи последних матчей «Селтика» забивали больше 3,5 голов.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.45. Ничья — в 5.10, победа «Селтика» — в 6.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.60.
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Прогноз: в трех последних матчах хозяева выиграли. При этом в двух из них забивали больше 2,5 голов.
И хотя в трех последних поединках, в которых забивали больше 2,5 голов, гости не проиграли, они все же уступают сопернику в классе.
Ставка: «Аталанта» победит и тотал больше 2,5 голов за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют 1-й тайм и матч, ведь так было в их трех последних поединках.
Ставка: «Аталанта» выиграет 1-й тайм и матч за 2.10