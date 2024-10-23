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    Оставит ли «Аталанта» не у дел «Селтик»?

    «Аталанта» — «Селтик». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 23 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Селтик»
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    Матео Ретеги («Аталанта»)
    23 октября в третьем туре основного этапа Лиги чемпионов «Аталанта» на своем поле сыграет против «Селтика». Начало игры — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Аталанта» — «Селтик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 23 Октября 2024 года

    Аталанта

  • Бергамо
    •  Аталанта 19:45 Селтик

    Селтик

  • Лига чемпионов. Этап лиги
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    «Аталанта»

    Турнирное положение: «Арсенал» после двух туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 11-ю позицию в зоне плей-офф, отставая от зоны 1/8 финала по дополнительным показателям.

    Команда в стартовом поединке турнира сыграла вничью дома с «Арсеналом» (0:0), после чего во втором туре на чужом поле разгромила «Шахтер» (3:0).

    Аталанта — Селтик: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках итальянского первенства «Аталанта» на выезде обыграла «Венецию» со счетом 2:0.

    В Серии А коллектив по итогам восьми поединков находится на шестой позиции в зоне еврокубков, отставая на один балл от зоны Лиги чемпионов, а также по дополнительным показателям опережая седьмой «Лацио».

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированы — Коссуну, Скальвини, Скамакка, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах (пришлись на итальянское первенство и Лигу чемпионов) «Аталанта» выиграла и не проигрывает уже четыре поединка кряду.

    Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на победу, не говоря уже о преимуществе в классе, а также факторе своего поля, которые говорят в их пользу.

    Три гола команды в Лиге чемпионов нового сезона забивали разные игроки.

    «Селтик»

    Турнирное положение: «Селтик» после двух туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 20-ю позицию в зоне плей-офф.

    Команда в стартовом поединке главного евротурнира сыграла на своем поле разгромила «Слован» Братислава (5:1), после чего во втором туре на выезде была унижена «Боруссией» Дортмунд (1:7).

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    • Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках шотландского первенства «Селтик» на своем поле разошелся миром с «Абердином» со счетом 2:2.

    Коллектив в национальном первенстве занимает первое место, опережая по дополнительным показателям своего ближайшего преследователя — тот же «Абердин».

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, два из которых были официальными, а один — товарищеским, «Селтик» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

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    Несмотря на столь неплохую форму, разница в классе в пользу соперника, а также фактор чужого поля все же не сулит гостям хороших шансов даже на ничью.

    Дайдзэн Маэда — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов нового сезона с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Аталанта» выиграла 1-й тайм и матч

    • в трех последних матчах «Селтик» не проиграл

    • в шести из семи последних матчей «Селтика» забивали больше 3,5 голов.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.45. Ничья — в 5.10, победа «Селтика» — в 6.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.60.

    Прогноз: в трех последних матчах хозяева выиграли. При этом в двух из них забивали больше 2,5 голов.

    И хотя в трех последних поединках, в которых забивали больше 2,5 голов, гости не проиграли, они все же уступают сопернику в классе.

    Ставка: «Аталанта» победит и тотал больше 2,5 голов за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют 1-й тайм и матч, ведь так было в их трех последних поединках.

    Ставка: «Аталанта» выиграет 1-й тайм и матч за 2.10

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    «Аталанта» — «Селтик»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 23.10.2024. Прогнозы на футбол. Оставит ли «Аталанта» не у дел «Селтик»?
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