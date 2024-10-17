Сан-Паулу
Васко да Гама
«Сан-Паулу»
Турнирное положение: По итогам 30-го тура бразильской Серии A «Сан-Паулу» занимает пятую позицию с 47 баллами и разницей мячей 38-32.
Команда на четыре очка отстает от зоны Кубка Либертадорес, а также лишь на на два пункта опережает зону Южноамериканского кубка.
Последние матчи: клуб в прошлом туре первенства на чужом поле потерпел поражение. На выезде он проиграл «Куябе» (0:2).
Эта неудача стала для коллектива третьей в четырех последних поединках, которые пришлись на чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.
Не сыграют: травмированы — Велингтон, Араухо, Феррейра, Патрик, Жоау Морейра, Алиссон, Пабло Майя, дисквалифицированных игроков — нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Сан-Паулу» выиграл лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.
Такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива, тем не менее, фактор своего поля все же позволяет ему рассчитывать на три очка.
Лусиано — лучший бомбардир команды в лиге с восемью голами.
«Васку да Гама»
Турнирное положение: По итогам 28-ми матчей бразильской Серии A «Васку да Гама» занимает 10-ю строчку с 37 баллами и разницей мячей 32-38.
Команда на девять очков отстает от зоны квалификации Кубка Либертадорес (шестое место) и на три балла опережает 13-ю позицию, которая уже не выводит ни в какие континентальные турниры.
Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии A набрал только один балл. На своем поле он сыграл вничью с «Жувентуде» (1:1).
Эта мировая стала для коллектива третьей в пяти последних поединках, четыре из которых пришлись на чемпионат, а один — на Кубок Бразилии.
Не сыграют: травмированы — Гильерме Эштрелла, Жаир, Паулиньо, Адсон, Давид, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Васку да Гама» ни разу не выиграл при трех ничьих и двух поражениях.
С такой формой гостям сложно рассчитывать на три очка, особенно на чужом поле, пусть даже им предстоит сыграть против соперника, который и сам находится не в лучшей форме.
Пабло Вегетти — лучший бомбардир команды в Серии A с девятью голами.
Статистика для ставок
- в семи из девяти последних матчей «Сан-Паулу» забивали меньше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Сан-Паулу» проиграл
- в пяти из шести последних матчей «Васку да Гама» забивали обе команды.
Прогноз
Коэффициенты букмекеров: «Сан-Паулу» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.73. Ничья — в 3.50, победа «Васку да Гама» — в 5.40.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.60.
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяева не выиграли. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.
При этом в 12-ти из 14-ти последних матчей гости не проиграли.
Ставка: «Васку да Гама» не проиграет за 2.12.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника, ведь так было в пяти из шести последних матчей гостей.
Ставка: обе команды забьют за 2.30