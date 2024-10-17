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    Приблизится ли «Сан-Паулу» к топ-4?

    «Сан-Паулу» — «Васку да Гама». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 17 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Паулу» — «Васку да Гама»
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    Пабло Вегетти
    17 октября в 30-м туре бразильской Серии A «Сан-Паулу» на своем поле примет «Васку да Гама». Начало поединка запланировано на 03:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сан-Паулу» — «Васку да Гама», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 17 Октября 2024 года

    Сан-Паулу

  • Сан-Паулу
    •  Сан-Паулу 03:45 Васко да Гама

    Васко да Гама

  • Бразилия. Серия А
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    «Сан-Паулу»

    Турнирное положение: По итогам 30-го тура бразильской Серии A «Сан-Паулу» занимает пятую позицию с 47 баллами и разницей мячей 38-32.

    Команда на четыре очка отстает от зоны Кубка Либертадорес, а также лишь на на два пункта опережает зону Южноамериканского кубка.

    Последние матчи: клуб в прошлом туре первенства на чужом поле потерпел поражение. На выезде он проиграл «Куябе» (0:2).

    Эта неудача стала для коллектива третьей в четырех последних поединках, которые пришлись на чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.

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    Не сыграют: травмированы — Велингтон, Араухо, Феррейра, Патрик, Жоау Морейра, Алиссон, Пабло Майя, дисквалифицированных игроков — нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Сан-Паулу» выиграл лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

    Такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива, тем не менее, фактор своего поля все же позволяет ему рассчитывать на три очка.

    Лусиано — лучший бомбардир команды в лиге с восемью голами.

    «Васку да Гама»

    Турнирное положение: По итогам 28-ми матчей бразильской Серии A «Васку да Гама» занимает 10-ю строчку с 37 баллами и разницей мячей 32-38.

    Команда на девять очков отстает от зоны квалификации Кубка Либертадорес (шестое место) и на три балла опережает 13-ю позицию, которая уже не выводит ни в какие континентальные турниры.

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    • Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии A набрал только один балл. На своем поле он сыграл вничью с «Жувентуде» (1:1).

    Эта мировая стала для коллектива третьей в пяти последних поединках, четыре из которых пришлись на чемпионат, а один — на Кубок Бразилии.

    Не сыграют: травмированы — Гильерме Эштрелла, Жаир, Паулиньо, Адсон, Давид, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Васку да Гама» ни разу не выиграл при трех ничьих и двух поражениях.

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    С такой формой гостям сложно рассчитывать на три очка, особенно на чужом поле, пусть даже им предстоит сыграть против соперника, который и сам находится не в лучшей форме.

    Пабло Вегетти — лучший бомбардир команды в Серии A с девятью голами.

    Статистика для ставок

    • в семи из девяти последних матчей «Сан-Паулу» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Сан-Паулу» проиграл

    • в пяти из шести последних матчей «Васку да Гама» забивали обе команды.

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Сан-Паулу» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.73. Ничья — в 3.50, победа «Васку да Гама» — в 5.40.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.60.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяева не выиграли. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

    При этом в 12-ти из 14-ти последних матчей гости не проиграли.

    Ставка: «Васку да Гама» не проиграет за 2.12.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника, ведь так было в пяти из шести последних матчей гостей.

    Ставка: обе команды забьют за 2.30

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