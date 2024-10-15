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    Догонит ли Кипр Косово?

    Косово — Кипр. Ставка (к. 1.87) и прогноз на футбол, Лига наций, 15 октября 2024 года

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    Ведат Мурики
    15 октября в матче четвертого тура Лиги наций по футболу сыграют Косово и Кипр. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Косово — Кипр, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C2 15 Октября 2024 года

    Косово

  • Лига наций УЕФА. C2
    •  Косово 21:45 Кипр

    Кипр

  • Никосия
    •

    Косово

    Турнирное положение: Косово после трех туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрало шесть очков.

    Косово занимает вторую позицию, отставая на три балла от лидера Румынии, а также опережая на три пункта нынешнего соперника и на шесть — четвертую в группе Литву.

    Косово — Кипр: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового этапа Лиги наций сборная на чужом поле обыграла Литву (2:1).

    Перед этим во втором туре группового этапа Лиги наций коллектив также на чужом поле разгромно обыграл Кипр с результатом 4:0.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: до вышеуказанных двух побед кряду, Косово потерпел три поражения кряду — в первом тури Лиге наций и двух товарищеских встречах.

    Это означает, что хозяева выбрались из кризиса, в котором находились, и теперь готовы одержать третью победу кряду, где соперником будет Кипр, которого они обыграли в сентябре.

    Ведат Мурики — лучший бомбардир команды текущем розыгрыше Лиги наций с двумя голами.

    Кипр

    Турнирное положение: Кипр после трех стартовых туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрал три очка.

    Кипр занимает третью позицию, отставая на шесть баллов от лидера Румынии, на три пункта — от второго Косова и на три очка опережая четвертую в группе Литву.

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  • 11/10/2024

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового раунда Лиги наций сборная на своем поле потерпела разгром от Румынии (0:3).

    Перед этим коллектив в рамках второго тура группового раунда Лиги наций в домашних стенах оказался слабее нынешнего соперника, причем снова разгромно — 0:4.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: до вышеуказанных двух поражений кряду, Кипр одержал две победы кряду — в первом тури Лиги наций и товарищеской встрече.

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    Такая форма явно сулит гостям хороших шансов не только на победу, но и даже на ничью, особенно на выезде против соперника который разгромил их в сентябре.

    Иоаннис Питтас — автор единственного гола команды в текущем розыгрыше Лиги наций.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах Косова забивали больше 2,5 голов

    • в шести из семи последних матчей Косова забивала только одна команда

    • в трех из пяти последних матчей Кипра забивали больше 3,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Косово — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.35. Ничья — в 5.20, успех Кипра — в 9.50.

    ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 1.75 и 2.10.

    Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев забивала только одна команда. Так же было и в их трех последних домашних поединках.

    При этом в трех последних матчах гостей был реализован аналогичный сценарий.

    Ставка: забьет только одна команда за 1.87.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют 1-й тайм и основное время матча, ведь в их двух последних поединках было именно так.

    Ставка: Косово выиграет 1-й тайм и основное время матча за 1.90

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    Косово — Кипр: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 15.10.2024. Прогнозы на футбол. Догонит ли Кипр Косово?
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