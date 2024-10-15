15 октября в матче четвертого тура Лиги наций по футболу сыграют Косово и Кипр. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Косово — Кипр, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Косово

Турнирное положение: Косово после трех туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрало шесть очков.

Косово занимает вторую позицию, отставая на три балла от лидера Румынии, а также опережая на три пункта нынешнего соперника и на шесть — четвертую в группе Литву.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового этапа Лиги наций сборная на чужом поле обыграла Литву (2:1).

Перед этим во втором туре группового этапа Лиги наций коллектив также на чужом поле разгромно обыграл Кипр с результатом 4:0.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: до вышеуказанных двух побед кряду, Косово потерпел три поражения кряду — в первом тури Лиге наций и двух товарищеских встречах.

Это означает, что хозяева выбрались из кризиса, в котором находились, и теперь готовы одержать третью победу кряду, где соперником будет Кипр, которого они обыграли в сентябре.

Ведат Мурики — лучший бомбардир команды текущем розыгрыше Лиги наций с двумя голами.

Кипр

Турнирное положение: Кипр после трех стартовых туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрал три очка.

Кипр занимает третью позицию, отставая на шесть баллов от лидера Румынии, на три пункта — от второго Косова и на три очка опережая четвертую в группе Литву.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового раунда Лиги наций сборная на своем поле потерпела разгром от Румынии (0:3).

Перед этим коллектив в рамках второго тура группового раунда Лиги наций в домашних стенах оказался слабее нынешнего соперника, причем снова разгромно — 0:4.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: до вышеуказанных двух поражений кряду, Кипр одержал две победы кряду — в первом тури Лиги наций и товарищеской встрече.

Такая форма явно сулит гостям хороших шансов не только на победу, но и даже на ничью, особенно на выезде против соперника который разгромил их в сентябре.

Иоаннис Питтас — автор единственного гола команды в текущем розыгрыше Лиги наций.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах Косова забивали больше 2,5 голов

в шести из семи последних матчей Косова забивала только одна команда

в трех из пяти последних матчей Кипра забивали больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Косово — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.35. Ничья — в 5.20, успех Кипра — в 9.50.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 1.75 и 2.10.

Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев забивала только одна команда. Так же было и в их трех последних домашних поединках.

При этом в трех последних матчах гостей был реализован аналогичный сценарий.

Ставка: забьет только одна команда за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют 1-й тайм и основное время матча, ведь в их двух последних поединках было именно так.

Ставка: Косово выиграет 1-й тайм и основное время матча за 1.90