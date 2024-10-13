13 октября в 31-м туре бразильской Серии В по футболу сыграют «Сантос» и «Мирасол». Начало встречи — 0:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сантос» — «Мирасол», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сантос»

Турнирное положение: после 30 матчей «Сантос» располагается на второй строчке в таблице Серии В с 53 очками и на одно отстает от лидера «Новоризонтино».

Последние матчи: в предыдущей игре «Сантос» проиграл в гостях «Гоясу» со счетом 1:3. Игра у главного фаворита чемпионата откровенно не получилась, уже на старте матча соперник поразил ворота Габриэля Бразао дважды. «Сантос» смог ответить только голом экс-полузащитника «Зенита» Жулиано.

Ранее была домашняя победа над «Операрио» (1:0) и ничья с «Новоризонтино» (1:1).

Не сыграют: травмы у Жулиано, Кевисона, Адерлана и Жоау Пауло.

Состояние команды: в последних матчах результаты «Сантоса» немного ухудшились, но голова главного тренера Фабио Кариле на удивление не полетела с плеч, что не очень характерно для Бразилии, где с наставниками никто не церемонится. По своему бюджету и составу «Сантос» сильнее всех в лиге, но потерь у него сейчас хоть отбавляй.

«Мирасол»

Турнирное положение: сейчас «Мирасол» идет на четвертой позиции в Серии В с 50 очками и на три очка опережает ближайшего конкурента. В Серию А выходят четыре лучшие команды напрямую.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 30-м туре был обыграна на своем поле «Вила Нова» (1:0). Игра получилась очень упорной, а все решил гол в компенсированное время в исполнении одного из лидеров клуба Негебы.

До этого была домашняя ничья со «Спорт Ресифе» (0:0) и победа в гостях над «Гоясом» (1:0).

Не сыграют: потерь нет.

Состояние команды: второй сезон с командой успешного работает бывший игрок «Спартака» Моцарт. Из скромного доселе клуба он сделал одного из претендентов на повышение в классе. Состав у «Мирасола» довольно средний, но очень стабильный, а игра чересчур прагматична и нацелена исключительно на результат.

Статистика для ставок

В первом круге матч закончился вничью со счетом 0:0

В матче чемпионате штата Паулиста-2024 также был зафиксирован ничейный исход (2:2)

В 2023 году победу праздновал «Сантос» (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Сантоса» дают 1,68, а на «Мирасола» — 5,60, ничью букмекеры оценивают в 3,60.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,58, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,40.

Прогноз: игра имеет важнейшее значение для обеих команд, и цена ошибки очень велика, поэтому матч предстоит очень закрытый и с малым количеством моментов. «Мирасол» почти всегда играет вторым номером, а против «Сантоса» защитная тактика будет выбрана и подавно.

Ставка: тотал меньше 2 за 2,0.

Прогноз: также можно взять более рисковый исход.

Ставка: ничья за 3,60.