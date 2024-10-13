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    «Мирасол» будет удерживать ничью

    «Сантос» — «Мирасол». Ставка (к. 2.00) и прогноз на чемпионат Бразилии Серия В 13 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сантос» — «Мирасол»
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    Моцарт — тренер «Мирасола»
    13 октября в 31-м туре бразильской Серии В по футболу сыграют «Сантос» и «Мирасол». Начало встречи — 0:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сантос» — «Мирасол», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Сантос»

    Турнирное положение: после 30 матчей «Сантос» располагается на второй строчке в таблице Серии В с 53 очками и на одно отстает от лидера «Новоризонтино».

    Последние матчи: в предыдущей игре «Сантос» проиграл в гостях «Гоясу» со счетом 1:3. Игра у главного фаворита чемпионата откровенно не получилась, уже на старте матча соперник поразил ворота Габриэля Бразао дважды. «Сантос» смог ответить только голом экс-полузащитника «Зенита» Жулиано.

    Ранее была домашняя победа над «Операрио» (1:0) и ничья с «Новоризонтино» (1:1).

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    • Не сыграют: травмы у Жулиано, Кевисона, Адерлана и Жоау Пауло.

    Состояние команды: в последних матчах результаты «Сантоса» немного ухудшились, но голова главного тренера Фабио Кариле на удивление не полетела с плеч, что не очень характерно для Бразилии, где с наставниками никто не церемонится. По своему бюджету и составу «Сантос» сильнее всех в лиге, но потерь у него сейчас хоть отбавляй.

    «Мирасол»

    Турнирное положение: сейчас «Мирасол» идет на четвертой позиции в Серии В с 50 очками и на три очка опережает ближайшего конкурента. В Серию А выходят четыре лучшие команды напрямую.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 30-м туре был обыграна на своем поле «Вила Нова» (1:0). Игра получилась очень упорной, а все решил гол в компенсированное время в исполнении одного из лидеров клуба Негебы.

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    До этого была домашняя ничья со «Спорт Ресифе» (0:0) и победа в гостях над «Гоясом» (1:0).

    Не сыграют: потерь нет.

    Состояние команды: второй сезон с командой успешного работает бывший игрок «Спартака» Моцарт. Из скромного доселе клуба он сделал одного из претендентов на повышение в классе. Состав у «Мирасола» довольно средний, но очень стабильный, а игра чересчур прагматична и нацелена исключительно на результат.

    Статистика для ставок

    • В первом круге матч закончился вничью со счетом 0:0

    • В матче чемпионате штата Паулиста-2024 также был зафиксирован ничейный исход (2:2)

    • В 2023 году победу праздновал «Сантос» (2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Сантоса» дают 1,68, а на «Мирасола» — 5,60, ничью букмекеры оценивают в 3,60.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,58, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,40.

    Прогноз: игра имеет важнейшее значение для обеих команд, и цена ошибки очень велика, поэтому матч предстоит очень закрытый и с малым количеством моментов. «Мирасол» почти всегда играет вторым номером, а против «Сантоса» защитная тактика будет выбрана и подавно.

    Ставка: тотал меньше 2 за 2,0.

    Прогноз: также можно взять более рисковый исход.

    Ставка: ничья за 3,60.

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    «Сантос» — «Мирасол»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 13.10.2024. Прогнозы на футбол. «Мирасол» будет удерживать ничью
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