10 октября в отборе на чемпионат мира по футболу сыграют Иордания и Южная Корея. Начало встречи — 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Иордания — Южная Корея, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Иордания

Турнирное положение: после двух туров Иордания возглавляет группу В с 4 очками.

Последние матчи: во втором туре Иордания победила на выезде Палестину со счетом 3:1. В первом тайме соперники обменялись забитыми мячами, но после перерыва сказался класс иорданцев, и они добыли три очка, забив дважды.

Ранее была ничья на своем поле против Кувейта (1:1).

Не сыграют: все лидеры в строю.

Состояние команды: по азиатским меркам Иордания довольно средняя команда, которая, впрочем, неплохо выглядела в финальной части Кубка Азии, где дошла до финала. В ее составе есть одна яркая звезда — Муса Аль-Тамари, который находится на хорошем счету во французской Лиге 1, где играет за «Монпелье». Остальные футболисты среднего уровня даже по азиатским меркам.

Южная Корея

Турнирное положение: после двух матчей Южная Корея лидирует вместе с Иорданией в группе 2 с 4 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в предыдущей игре в гостях был уверенно обыгран Оман со счетом 3:1. Если в первом тайме противник еще сопротивлялся, то после перерыва Южная Корея основательно взялась за дела и отправила два мяча в сетку оманцев.

До этого была неожиданная ничья на своем поле с Палестиной (0:0).

Не сыграют: все звезды Южной Кореи примут участие в матче.

Состояние команды: сборная относится к числу топовых на азиатском континенте. В ее составе есть игроки «ПСЖ», «Тоттенхэма», «Баварии», «Вулверхэмптона», «Лестера» и еще ряда европейских клубов.

Статистика для ставок

В феврале 2024 года Иордания выиграла у Южной Кореи в полуфинале Кубка Азии со счетом 2:0

Матч на групповом этапе того же турнира закончился вничью (2:2)

В 2014 году Южная Корея выиграла со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Иордании дают 5,0, а на Южную Корею — 1,79, ничью букмекеры оценивают в 3,60.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,82, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,0.

Прогноз: южнокорейцы жаждут взять реванш за сансационное поражение в полуфинале Кубка Азии. В отставку был отправлен Юрген Клинсманн, а на его место заступил местная легенда Хон Мюн Бо. Составы команд даже сравнивать нечего, у Южной Кореи он в разы сильнее.

Ставка: победа Южной Кореи за 1,79.

Прогноз: также можно рискнуть и взять более уверенный результат.

Ставка: победа Южной Кореи с форой -1,5 за 3,10.