ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль ПогбаМЛС, Саудовская Аравия или «Барса»? Где продолжит карьеру Поль Погба Динияр Билялетдинов«Зенит — хороший финишер». Динияр Билялетдинов о перспективах «Локо» и «Краснодара» в борьбе за титул Маклин СелебриниНХЛ 2024/25: Лафреньер, Селебрини и другие восходящие звезды лиги
    Все новости спорта

    Корейцы будут переполнены жаждой мести

    Иордания — Южная Корея. Ставка (к. 1.79) и прогноз на отборочный матч чемпионата мира 2026 года, который пройдет 10 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на Сборная Иордании Прогнозы на сборную Южной Кореи
    Прогноз и ставки на Иордания — Южная Корея
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сон Хын Мин — главная звезда корейцев
    10 октября в отборе на чемпионат мира по футболу сыграют Иордания и Южная Корея. Начало встречи — 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Иордания — Южная Корея, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. U17 Евро-2022. Квалификация 12 Октября 2024 года

    Belgium U17

  • U17 Евро-2022. Квалификация
    •  Belgium U17 20:00 Kosovo U17

    Kosovo U17

  • U17 Евро-2022. Квалификация
    •

    Иордания

    Турнирное положение: после двух туров Иордания возглавляет группу В с 4 очками.

    Последние матчи: во втором туре Иордания победила на выезде Палестину со счетом 3:1. В первом тайме соперники обменялись забитыми мячами, но после перерыва сказался класс иорданцев, и они добыли три очка, забив дважды.

    Ранее была ничья на своем поле против Кувейта (1:1).

  • Трансферный дайджест. 1-7 октября
  • Зане может вернуться в АПЛ, Адейеми заменит Салаха в «Ливерпуле», «Реал» ищет замену Карвахалю
  • 07/10/2024

    • Не сыграют: все лидеры в строю.

    Состояние команды: по азиатским меркам Иордания довольно средняя команда, которая, впрочем, неплохо выглядела в финальной части Кубка Азии, где дошла до финала. В ее составе есть одна яркая звезда — Муса Аль-Тамари, который находится на хорошем счету во французской Лиге 1, где играет за «Монпелье». Остальные футболисты среднего уровня даже по азиатским меркам.

    Южная Корея

    Турнирное положение: после двух матчей Южная Корея лидирует вместе с Иорданией в группе 2 с 4 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в предыдущей игре в гостях был уверенно обыгран Оман со счетом 3:1. Если в первом тайме противник еще сопротивлялся, то после перерыва Южная Корея основательно взялась за дела и отправила два мяча в сетку оманцев.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты, VIPpinnacle 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    До этого была неожиданная ничья на своем поле с Палестиной (0:0).

    Не сыграют: все звезды Южной Кореи примут участие в матче.

    Состояние команды: сборная относится к числу топовых на азиатском континенте. В ее составе есть игроки «ПСЖ», «Тоттенхэма», «Баварии», «Вулверхэмптона», «Лестера» и еще ряда европейских клубов.

    Статистика для ставок

    • В феврале 2024 года Иордания выиграла у Южной Кореи в полуфинале Кубка Азии со счетом 2:0

    • Матч на групповом этапе того же турнира закончился вничью (2:2)

    • В 2014 году Южная Корея выиграла со счетом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу Иордании дают 5,0, а на Южную Корею — 1,79, ничью букмекеры оценивают в 3,60.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,82, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,0.

    Прогноз: южнокорейцы жаждут взять реванш за сансационное поражение в полуфинале Кубка Азии. В отставку был отправлен Юрген Клинсманн, а на его место заступил местная легенда Хон Мюн Бо. Составы команд даже сравнивать нечего, у Южной Кореи он в разы сильнее.

    Ставка: победа Южной Кореи за 1,79.

    Прогноз: также можно рискнуть и взять более уверенный результат.

    Ставка: победа Южной Кореи с форой -1,5 за 3,10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Алькарас — Монфис
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Пол — Махач
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Меньшик — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Андреева — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Йокогама Ф-Маринос — Нагоя Грампус
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Альбирекс Ниигата — Кавасаки Фронтале
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фриц — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.53
  • Прогноз на матч Намибия — Зимбабве
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Трактор — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лада — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Локомотив — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.47
  • Прогноз на матч Бавария (жен) — Арсенал (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  5.19
  • Экспресс дня 9 октября
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Иордания — Южная Корея: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 10.10.2024. Прогнозы на футбол. Корейцы будут переполнены жаждой мести
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры