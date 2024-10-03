Глазго Рейнджерс
Лион
«Рейнджерс»
Турнирное положение: команда из Глазго стартовала в Лиге Европы с победы, набрала три очка и идет на седьмом месте в турнирной таблице.
В чемпионате Шотландии «джерс» имеет в своем активе 13 очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице.
Глазго Рейнджерс — Лион: коэффициенты букмекеров
«Светло-синие» смогли десять раз поразить ворота соперника и четыре раза пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлом туре «плюшевые мишки» победили «Хиберниан» (1:0), а до этого одолели «Данди Юнайтед» (1:0).
Также «Рейнджерс» переиграл «Мальме» (2:0) в Лиге Европы.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Помимо этого, подопечные Филиппа Клемана разбили «Данди» (3:0) в Кубке страны (3:0).
Не сыграют: травмированы Данило, Рабби Матондо и Рыдван Йылмаз.
Состояние команды: сейчас «Рейнджерс» на ходу. В чемпионате команда точно должна наверстать упущенное и бороться за чемпионство.
Думается, что коллектив из Глазго должен занимать место в верхней части таблицы и пробиваться в плей-офф второго по престижности клубного турнира Старого Света.
«Лион»
Турнирное положение: команда их одноименного города победила на старте Лиги Европы, набрала три очка и идет восьмой в турнирной таблице.
В чемпионате Франции лионский коллектив смог набрать только семь баллов и расположился на одиннадцатой строчке в турнирной таблице.
Лионцы смогли восемь раз поразить ворота соперника и 12 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлом туре команда из Лиона победила «Тулузу» (2:1), а до этого уступила «Марселю» (2:3).
Среди этих матчей «дети» обыграли «Олимпиакос» (2:0) в матче Лиги Европы.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: не лучший старт сезона для подопечных Пьера Сажа, однако у них еще есть время, чтобы наверстать упущенное.
В чемпионате «Лион» обязан быть в первой шестерке команд, а вот в Лиге Европы будет сложно на что-то рассчитывать, однако выходить в плей-офф команда должна.
Статистика для ставок
- «Рейнджерс» выиграл 6 из последних 7 матчей
- «Лион» выиграл только 3 матча в этом сезоне
- В последнем очном матче в 2021 году команды сыграли вничью 1:1
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Рейнджерс» — 2.45, победа «Лиона» — 2.85, ничья — 3.60.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.77 и 2.07 соответственно.
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Прогноз: думается, что команды на данном этапе являются примерно равными, поэтому логично предположить, что матч завершится вничью.
Ставка: ничья за 3.60.
Прогноз: в этом сезоне соперники прилично забивают, поэтому могут выдать результативный матч.
Ставка: тотал больше 3 за 2.25.