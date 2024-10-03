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    Определят ли «Рейнджерс» и «Лион» сильнейшего?

    «Глазго Рейнджерс» — «Лион». Ставка (к. 3.60) и прогноз на футбол, Лига Европы, 3 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Глазго Рейнджерс» — «Лион»
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    Александр Ляказетт
    3 октября во 2-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Глазго Рейнджерс» и «Лион». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Глазго Рейнджерс» — «Лион», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 03 Октября 2024 года

    Глазго Рейнджерс

  • Глазго
    •  Глазго Рейнджерс 22:00 Лион

    Лион

  • Лион
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    «Рейнджерс»

    Турнирное положение: команда из Глазго стартовала в Лиге Европы с победы, набрала три очка и идет на седьмом месте в турнирной таблице.

    В чемпионате Шотландии «джерс» имеет в своем активе 13 очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице.

    Глазго Рейнджерс — Лион: коэффициенты букмекеров

    «Светло-синие» смогли десять раз поразить ворота соперника и четыре раза пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре «плюшевые мишки» победили «Хиберниан» (1:0), а до этого одолели «Данди Юнайтед» (1:0).

    Также «Рейнджерс» переиграл «Мальме» (2:0) в Лиге Европы.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Помимо этого, подопечные Филиппа Клемана разбили «Данди» (3:0) в Кубке страны (3:0).

    Не сыграют: травмированы Данило, Рабби Матондо и Рыдван Йылмаз.

    Состояние команды: сейчас «Рейнджерс» на ходу. В чемпионате команда точно должна наверстать упущенное и бороться за чемпионство.

    Думается, что коллектив из Глазго должен занимать место в верхней части таблицы и пробиваться в плей-офф второго по престижности клубного турнира Старого Света.

    «Лион»

    Турнирное положение: команда их одноименного города победила на старте Лиги Европы, набрала три очка и идет восьмой в турнирной таблице.

    В чемпионате Франции лионский коллектив смог набрать только семь баллов и расположился на одиннадцатой строчке в турнирной таблице.

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    • Лионцы смогли восемь раз поразить ворота соперника и 12 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре команда из Лиона победила «Тулузу» (2:1), а до этого уступила «Марселю» (2:3).

    Среди этих матчей «дети» обыграли «Олимпиакос» (2:0) в матче Лиги Европы.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: не лучший старт сезона для подопечных Пьера Сажа, однако у них еще есть время, чтобы наверстать упущенное.

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    В чемпионате «Лион» обязан быть в первой шестерке команд, а вот в Лиге Европы будет сложно на что-то рассчитывать, однако выходить в плей-офф команда должна.

    Статистика для ставок

    • «Рейнджерс» выиграл 6 из последних 7 матчей

    • «Лион» выиграл только 3 матча в этом сезоне

    • В последнем очном матче в 2021 году команды сыграли вничью 1:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Рейнджерс» — 2.45, победа «Лиона» — 2.85, ничья — 3.60.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.77 и 2.07 соответственно.

    Прогноз: думается, что команды на данном этапе являются примерно равными, поэтому логично предположить, что матч завершится вничью.

    Ставка: ничья за 3.60.

    Прогноз: в этом сезоне соперники прилично забивают, поэтому могут выдать результативный матч.

    Ставка: тотал больше 3 за 2.25.

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    «Глазго Рейнджерс» — «Лион»: прогноз, ставка (3.60), статистика, коэффициенты матча 03.10.2024. Прогнозы на футбол. Определят ли «Рейнджерс» и «Лион» сильнейшего?
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