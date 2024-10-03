3 октября во 2-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Глазго Рейнджерс» и «Лион». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Глазго Рейнджерс» — «Лион», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Рейнджерс»

Турнирное положение: команда из Глазго стартовала в Лиге Европы с победы, набрала три очка и идет на седьмом месте в турнирной таблице.

В чемпионате Шотландии «джерс» имеет в своем активе 13 очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице.

«Светло-синие» смогли десять раз поразить ворота соперника и четыре раза пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлом туре «плюшевые мишки» победили «Хиберниан» (1:0), а до этого одолели «Данди Юнайтед» (1:0).

Также «Рейнджерс» переиграл «Мальме» (2:0) в Лиге Европы.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Помимо этого, подопечные Филиппа Клемана разбили «Данди» (3:0) в Кубке страны (3:0).

Не сыграют: травмированы Данило, Рабби Матондо и Рыдван Йылмаз.

Состояние команды: сейчас «Рейнджерс» на ходу. В чемпионате команда точно должна наверстать упущенное и бороться за чемпионство.

Думается, что коллектив из Глазго должен занимать место в верхней части таблицы и пробиваться в плей-офф второго по престижности клубного турнира Старого Света.

«Лион»

Турнирное положение: команда их одноименного города победила на старте Лиги Европы, набрала три очка и идет восьмой в турнирной таблице.

В чемпионате Франции лионский коллектив смог набрать только семь баллов и расположился на одиннадцатой строчке в турнирной таблице.

Лионцы смогли восемь раз поразить ворота соперника и 12 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлом туре команда из Лиона победила «Тулузу» (2:1), а до этого уступила «Марселю» (2:3).

Среди этих матчей «дети» обыграли «Олимпиакос» (2:0) в матче Лиги Европы.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: не лучший старт сезона для подопечных Пьера Сажа, однако у них еще есть время, чтобы наверстать упущенное.

В чемпионате «Лион» обязан быть в первой шестерке команд, а вот в Лиге Европы будет сложно на что-то рассчитывать, однако выходить в плей-офф команда должна.

Статистика для ставок

«Рейнджерс» выиграл 6 из последних 7 матчей

«Лион» выиграл только 3 матча в этом сезоне

В последнем очном матче в 2021 году команды сыграли вничью 1:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Рейнджерс» — 2.45, победа «Лиона» — 2.85, ничья — 3.60.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.77 и 2.07 соответственно.

Прогноз: думается, что команды на данном этапе являются примерно равными, поэтому логично предположить, что матч завершится вничью.

Ставка: ничья за 3.60.

Прогноз: в этом сезоне соперники прилично забивают, поэтому могут выдать результативный матч.

Ставка: тотал больше 3 за 2.25.