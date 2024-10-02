Австрийский «Штурм» на своем поле примет «Брюгге» во втором туре основного этапа Лиги чемпионов. Поединок начнется 2 октября в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Штурм» — «Брюгге», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Штурм»

Турнирное положение: «Штурм» на данный момент лидирует в чемпионате Австрии. У команды 16 очков в восьми встречах. «Штурм» одержал 5 побед, один раз сыграл вничью и дважды уступил.

Последние матчи: «Штурм» неудачно сыграл в первом туре. Команда в гостях встречалась с «Брестом». «Штурм» уступил во Франции со счетом 1:2.

Затем клуб провел три матча в чемпионате Австрии. В этих встречах «Штурм» добился одной победы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: У «Штурма» нет ни одного очка в Лиге чемпионов. Команда надеется наконец-то пополнить копилку.

Букмекеры не смогли выделить явного фаворита. В предстоящей встрече у обеих команд примерно равные шансы на успех.

«Брюгге»

Турнирное положение: «Брюгге» после девяти встреч идет в чемпионате Бельгии на 4-й позиции. В активе клуба 14 набранных очков. Отставание от лидирующего «Генка» составляет 8 баллов.

Последние матчи: В первом туре «Брюгге» на своем поле принимал «Боруссию» Дортмунд. Бельгийцы не смогли порадовать своих фанатов. Команда уступила со счетом 0:3.

Потом «Брюгге» провел два матча в чемпионате Бельгии. Сначала было поражение от «Гента» (2:4), а затем ничья с «Шарлеруа» (1:1).

Состояние команды: На данный момент безвыигрышная серия «Брюгге» с учетом всех турниров составляет три матча.

Клуб не побеждает с 14 сентября. Тогда на выезде в матче чемпионата Бельгии удалось разгромить «Кортрейк» со счетом 3:0.

Ранее «Брюгге» и «Штурм» друг с другом не встречались.

Статистика для ставок

«Штурм» в стартовом матче ЛЧ проиграл «Бресту»

Безвыигрышная серия «Брюгге» с учетом всех турниров составляет три матча

До этого «Брюгге» и «Штурм» друг с другом не играли

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Штурма» — 2.75, выигрыш «Брюгге» — 2.60, ничья — 3.60.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.73 и 2.08 соответственно.

Прогноз: От данного противостояния можно ждать чего угодно. У обеих команд нет ни одного очка. Может быть зафиксирован ничейный исход.

Ставка: ничья за 3.60.

Прогноз: еще один прогноз, что клубы не преуспеют в атаке и не смогут поразить ворота друг друга.

Ставка: обе не забьют за 2.29.