ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Унаи ЭмериОдиннадцать бывших «Спартака». Тренеры, чьи пути с москвичами разошлись Кай Хаверц«Арсенал» — «ПСЖ». Онлайн Ашраф Хакими — защитник ПСЖ Трансферный дайджест. 24 — 30 сентября
  • 14:12
    • Винер ушла с пост главы Всероссийской федерации художественной гимнастики
    Все новости спорта

    В Граце будет упорная борьба?

    «Штурм» — «Брюгге». Ставка (к. 3.60) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 2 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Штурм Прогнозы на Брюгге Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Штурм» — «Брюгге»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Брюгге»
    Австрийский «Штурм» на своем поле примет «Брюгге» во втором туре основного этапа Лиги чемпионов. Поединок начнется 2 октября в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Штурм» — «Брюгге», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 02 Октября 2024 года

    Штурм

  • Грац
    •  Штурм 22:00 Брюгге

    Брюгге

  • Брюгге
    •

    «Штурм»

    Турнирное положение: «Штурм» на данный момент лидирует в чемпионате Австрии. У команды 16 очков в восьми встречах. «Штурм» одержал 5 побед, один раз сыграл вничью и дважды уступил.

    Последние матчи: «Штурм» неудачно сыграл в первом туре. Команда в гостях встречалась с «Брестом». «Штурм» уступил во Франции со счетом 1:2.

    Штурм — Брюгге: коэффициенты букмекеров

    Затем клуб провел три матча в чемпионате Австрии. В этих встречах «Штурм» добился одной победы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: У «Штурма» нет ни одного очка в Лиге чемпионов. Команда надеется наконец-то пополнить копилку.

    Букмекеры не смогли выделить явного фаворита. В предстоящей встрече у обеих команд примерно равные шансы на успех.

    «Брюгге»

    Турнирное положение: «Брюгге» после девяти встреч идет в чемпионате Бельгии на 4-й позиции. В активе клуба 14 набранных очков. Отставание от лидирующего «Генка» составляет 8 баллов.

  • «Реал» на верном пути, «Милан» в беде: Итоги 1-го тура Лиги чемпионов
  • Лучшие игроки, команды и матчи первого тура обновленной Лиги чемпионов
  • 21/09/2024

    • Последние матчи: В первом туре «Брюгге» на своем поле принимал «Боруссию» Дортмунд. Бельгийцы не смогли порадовать своих фанатов. Команда уступила со счетом 0:3.

    Потом «Брюгге» провел два матча в чемпионате Бельгии. Сначала было поражение от «Гента» (2:4), а затем ничья с «Шарлеруа» (1:1).

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Состояние команды: На данный момент безвыигрышная серия «Брюгге» с учетом всех турниров составляет три матча.

    Клуб не побеждает с 14 сентября. Тогда на выезде в матче чемпионата Бельгии удалось разгромить «Кортрейк» со счетом 3:0.

    Ранее «Брюгге» и «Штурм» друг с другом не встречались.

    Статистика для ставок

    • «Штурм» в стартовом матче ЛЧ проиграл «Бресту»

    • Безвыигрышная серия «Брюгге» с учетом всех турниров составляет три матча

    • До этого «Брюгге» и «Штурм» друг с другом не играли

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Штурма» — 2.75, выигрыш «Брюгге» — 2.60, ничья — 3.60.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.73 и 2.08 соответственно.

    Прогноз: От данного противостояния можно ждать чего угодно. У обеих команд нет ни одного очка. Может быть зафиксирован ничейный исход.

    Ставка: ничья за 3.60.

    Прогноз: еще один прогноз, что клубы не преуспеют в атаке и не смогут поразить ворота друг друга.

    Ставка: обе не забьют за 2.29.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.77
  • Прогноз на матч Рубин — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.15
  • Прогноз на матч Автомобилист — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Локомотив — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  2.25
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Спартак — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Сочи — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч РБ Зальцбург — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Штутгарт — Спарта Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.53
  • Прогноз на матч Пари НН — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.73
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Уимблдон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Арсенал — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Барселона — Янг Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Слован — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Штурм» — «Брюгге»: прогноз, ставка (3.60), статистика, коэффициенты матча 02.10.2024. Прогнозы на футбол. В Граце будет упорная борьба?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры