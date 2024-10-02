Штурм
Брюгге
«Штурм»
Турнирное положение: «Штурм» на данный момент лидирует в чемпионате Австрии. У команды 16 очков в восьми встречах. «Штурм» одержал 5 побед, один раз сыграл вничью и дважды уступил.
Последние матчи: «Штурм» неудачно сыграл в первом туре. Команда в гостях встречалась с «Брестом». «Штурм» уступил во Франции со счетом 1:2.
Штурм — Брюгге: коэффициенты букмекеров
Затем клуб провел три матча в чемпионате Австрии. В этих встречах «Штурм» добился одной победы.
Состояние команды: У «Штурма» нет ни одного очка в Лиге чемпионов. Команда надеется наконец-то пополнить копилку.
Букмекеры не смогли выделить явного фаворита. В предстоящей встрече у обеих команд примерно равные шансы на успех.
«Брюгге»
Турнирное положение: «Брюгге» после девяти встреч идет в чемпионате Бельгии на 4-й позиции. В активе клуба 14 набранных очков. Отставание от лидирующего «Генка» составляет 8 баллов.
Последние матчи: В первом туре «Брюгге» на своем поле принимал «Боруссию» Дортмунд. Бельгийцы не смогли порадовать своих фанатов. Команда уступила со счетом 0:3.
Потом «Брюгге» провел два матча в чемпионате Бельгии. Сначала было поражение от «Гента» (2:4), а затем ничья с «Шарлеруа» (1:1).
Состояние команды: На данный момент безвыигрышная серия «Брюгге» с учетом всех турниров составляет три матча.
Клуб не побеждает с 14 сентября. Тогда на выезде в матче чемпионата Бельгии удалось разгромить «Кортрейк» со счетом 3:0.
Ранее «Брюгге» и «Штурм» друг с другом не встречались.
Статистика для ставок
- «Штурм» в стартовом матче ЛЧ проиграл «Бресту»
- Безвыигрышная серия «Брюгге» с учетом всех турниров составляет три матча
- До этого «Брюгге» и «Штурм» друг с другом не играли
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Штурма» — 2.75, выигрыш «Брюгге» — 2.60, ничья — 3.60.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.73 и 2.08 соответственно.
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Прогноз: От данного противостояния можно ждать чего угодно. У обеих команд нет ни одного очка. Может быть зафиксирован ничейный исход.
Ставка: ничья за 3.60.
Прогноз: еще один прогноз, что клубы не преуспеют в атаке и не смогут поразить ворота друг друга.
Ставка: обе не забьют за 2.29.