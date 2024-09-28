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    Сместит ли «Ницца» с четвертого места «Ланс»?

    «Ланс» — «Ницца». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига 1, 28 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ланс» — «Ницца»
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    Эванн Гессан
    28 сентября в 6-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ланс» и «Ницца». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ланс» — «Ницца», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 28 Сентября 2024 года

    Ланс

  • Ланс
    •  Ланс 18:00 Ницца

    Ницца

  • Франция. Лига 1
    •

    «Ланс»

    Турнирное положение: «Ланс» по итогам пяти туров французской Лиги 1 находится в зоне Лиги чемпионов — на четвертой позиции.

    «Ланс» набрал девять очков, опережая седьмое внееврокубковое место, где находится соперник, на два балла, а также отставая от лидера ПСЖ по дополнительным показателям.

    Ланс — Ницца: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках Лиги 1 клуб на чужом поле разошелся миром с «Ренном» (1:1).

    Этот результат продолжил ничейную серию коллектива до трех поединков, которые пришлись на внутреннее французское первенство.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированы — Сотока, Одждиран, Сатриано, Дансо, Кабо, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах «Ланс» ни разу не выиграл при трех ничьих и одном поражении.

    Налицо — не лучшая форма коллектива, тем не менее, набрать хотя бы один балл, особенно на своем поле, у него неплохие шансы.

    Пять голов команды в Лиге 1 нового сезона забивали разные игроки.

    «Ницца»

    Турнирное положение: «Ницца» после пяти стартовых туров национального чемпионата Франции занимает седьмую строчку.

    Команда набрала семь очков и отстает от зоны еврокубков на один балл, а также на два балла — от зоны Лиги чемпионов и нынешнего соперника.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре посреди недели в рамках первого тура основного раунда Лиги Европы клуб на своем поле разошелся миром с «Реал Сосьедадом» (1:1).

    Эта ничья оформила беспроигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на чемпионат Франции и Лигу Европы новой кампании.

    Не сыграют: травмированы — Бога, Лаборд, Сансон, Моффи, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках в разных турнирах «Ницца» проиграла лишь раз при двух победах и двух ничьих.

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    Это говорит о неплохой форме коллектива, которая позволяет ему рассчитывать если не на победу (что будет непросто на чужом поле против такого соперника), то по крайней мере на мировую.

    Эванн Гессан — лучший бомбардир команды в новом сезоне Лиги 1 с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах «Ланса» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах «Ланс» не выиграл

    • в четырех из шести последних матчей «Ниццы» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.45, победа «Ниццы» — в 3.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.08 и 1.75.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гости не проиграли. На сегодня у них беспроигрышная мини-серия в два поединка.

    При этом в четырех последних матчах хозяева не выиграли.

    Ставка: «Ницца» не проиграет за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, и в матче будет забито меньше 2,5 голов, ведь в четырех последних матчах хозяева не выиграли при тотал меньше 2,5 голов.

    Ставка: «Ницца» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.65

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    «Ланс» — «Ницца»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 28.09.2024. Прогнозы на футбол. Сместит ли «Ницца» с четвертого места «Ланс»?
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