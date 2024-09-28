28 сентября в 6-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ланс» и «Ницца». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ланс» — «Ницца», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ланс»

Турнирное положение: «Ланс» по итогам пяти туров французской Лиги 1 находится в зоне Лиги чемпионов — на четвертой позиции.

«Ланс» набрал девять очков, опережая седьмое внееврокубковое место, где находится соперник, на два балла, а также отставая от лидера ПСЖ по дополнительным показателям.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках Лиги 1 клуб на чужом поле разошелся миром с «Ренном» (1:1).

Этот результат продолжил ничейную серию коллектива до трех поединков, которые пришлись на внутреннее французское первенство.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированы — Сотока, Одждиран, Сатриано, Дансо, Кабо, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах «Ланс» ни разу не выиграл при трех ничьих и одном поражении.

Налицо — не лучшая форма коллектива, тем не менее, набрать хотя бы один балл, особенно на своем поле, у него неплохие шансы.

Пять голов команды в Лиге 1 нового сезона забивали разные игроки.

«Ницца»

Турнирное положение: «Ницца» после пяти стартовых туров национального чемпионата Франции занимает седьмую строчку.

Команда набрала семь очков и отстает от зоны еврокубков на один балл, а также на два балла — от зоны Лиги чемпионов и нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре посреди недели в рамках первого тура основного раунда Лиги Европы клуб на своем поле разошелся миром с «Реал Сосьедадом» (1:1).

Эта ничья оформила беспроигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на чемпионат Франции и Лигу Европы новой кампании.

Не сыграют: травмированы — Бога, Лаборд, Сансон, Моффи, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках в разных турнирах «Ницца» проиграла лишь раз при двух победах и двух ничьих.

Это говорит о неплохой форме коллектива, которая позволяет ему рассчитывать если не на победу (что будет непросто на чужом поле против такого соперника), то по крайней мере на мировую.

Эванн Гессан — лучший бомбардир команды в новом сезоне Лиги 1 с тремя голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Ланса» забивали меньше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Ланс» не выиграл

в четырех из шести последних матчей «Ниццы» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.45, победа «Ниццы» — в 3.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.08 и 1.75.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гости не проиграли. На сегодня у них беспроигрышная мини-серия в два поединка.

При этом в четырех последних матчах хозяева не выиграли.

Ставка: «Ницца» не проиграет за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, и в матче будет забито меньше 2,5 голов, ведь в четырех последних матчах хозяева не выиграли при тотал меньше 2,5 голов.

Ставка: «Ницца» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.65