В воскресенье, 22 сентября, в рамках шестого тура Примеры пройдет мадридское дерби, в котором «Райо Вальекано» сыграет против «Атлетико». Начало встречи запланировано на 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Атлетико», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: Данный коллектив в прошлом розыгрыше Примеры финишировал на 17 месте в пяти пунктах от зоны вылета.

В текущем же чемпионате «Райо Вальекано» набрал семь баллов в пяти играх и идет в середине таблицы. У него две виктории, два фиаско и одна ничья, разница мячей — 7:6.

Последние матчи: На прошлых выходных «пчелы» на своем поле смогли обыграть памплонскую «Осасуну» со счетом 3:1. Перед этим в двух предыдущих турах они поочередно с одинаковым результатом по 1:2 уступили дома «Барселоне» и на выезде «Эспаньолу».

Не сыграют: Диего Мендес и Альфонсо Эспино травмированы.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Великаны» в рамках чемпионата Испании еще с учетом прошлого сезона смогли выиграть в трех поединках из девяти минувших при двух мировых исходах и четырех поражениях.

Причем в четырех встречах данного отрезка столичная команда уходила с поля без забитого мяча, а свои ворота на замке смогла сохранить лишь в двух случаях за этот период.

«Атлетико»

Турнирное положение: Мадридский клуб в прошлом чемпионате Испании финишировал на четвертой позиции, много проиграв чемпиону.

В новом же розыгрыше Примеры «Атлетико» в пяти играх набрал 11 баллов и идет вторым в таблице. У команды три виктории и две мировые, разница мячей — 9:2.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: Несколько дней тому назад «матрасники» на старте Лиги чемпионов на своем поле смогли в волевом стиле выиграть у немецкого «РБ Лейпциг» со счетом 2:1, забив победный гол за несколько минут до финального свистка. А в двух предыдущих играх чемпионата они обыграли 1:0 в Бильбао «Атлетик» и дома «Валенсию» 3:0.

Не сыграют: Пабло Барриос и Томас Лемар находятся в лазарете команды.

Состояние команды: Сейчас у «Атлетико» 7-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах, которая тянется еще с прошлого сезона.

В этот период времени «индейцы» отпраздновали пять викторий и расписали две мировые. А к этому матчу они подходят с тремя выигрышами кряду. И в пяти из семи этих поединков мадридцы сохранили свои ворота на замке.

Статистика для ставок

«Атлетико» выиграл у предстоящего противника в трех предыдущих очных противостояниях

В прошлом сезоне на поле «Райо» «матрасники» выиграли со счетом 7:0

В трех из четырех последних очных встречах этих команд играла ставка обе забьют

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Атлетико» — 1.84, победа «Райо Вальекано» — 4.93, ничья — 3.72.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.27 и 1.70 соответственно.

Прогноз: Ставим здесь на викторию «Атлетико», потому что «матрасники» отлично играют против предстоящего соперника, да и на старет сезона смотрятся значительно сильнее, чем «Райо».

Рекомендуемая ставка: победа «Атлетико» за 1.84.

Прогноз: И также поставим здесь на обмен голами, ведь в очных противостояниях они в последнее время зачастую забивают друг друга, да и в этом сезоне редко когда уходят с поля без забитого гола.

Ставка: обе забьют за 2.11.