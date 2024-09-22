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    «Атлетико» продлит свою победную серию

    Райо Вальекано — Атлетико: прогноз и ставка (коэффициент 2.11) на футбол. 22/09/2024 в 22:00

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    Прогноз и ставки на «Райо Вальекано» — «Атлетико»
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    «Атлетико»
    В воскресенье, 22 сентября, в рамках шестого тура Примеры пройдет мадридское дерби, в котором «Райо Вальекано» сыграет против «Атлетико». Начало встречи запланировано на 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Атлетико», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 22 Сентября 2024 года

    Райо Вальекано

  • Мадрид
    •  Райо Вальекано 22:00 Атлетико

    Атлетико

  • Мадрид
    •

    «Райо Вальекано»

    Турнирное положение: Данный коллектив в прошлом розыгрыше Примеры финишировал на 17 месте в пяти пунктах от зоны вылета.

    В текущем же чемпионате «Райо Вальекано» набрал семь баллов в пяти играх и идет в середине таблицы. У него две виктории, два фиаско и одна ничья, разница мячей — 7:6.

    Райо Вальекано — Атлетико: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: На прошлых выходных «пчелы» на своем поле смогли обыграть памплонскую «Осасуну» со счетом 3:1. Перед этим в двух предыдущих турах они поочередно с одинаковым результатом по 1:2 уступили дома «Барселоне» и на выезде «Эспаньолу».

    Не сыграют: Диего Мендес и Альфонсо Эспино травмированы.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: «Великаны» в рамках чемпионата Испании еще с учетом прошлого сезона смогли выиграть в трех поединках из девяти минувших при двух мировых исходах и четырех поражениях.

    Причем в четырех встречах данного отрезка столичная команда уходила с поля без забитого мяча, а свои ворота на замке смогла сохранить лишь в двух случаях за этот период.

    «Атлетико»

    Турнирное положение: Мадридский клуб в прошлом чемпионате Испании финишировал на четвертой позиции, много проиграв чемпиону.

    В новом же розыгрыше Примеры «Атлетико» в пяти играх набрал 11 баллов и идет вторым в таблице. У команды три виктории и две мировые, разница мячей — 9:2.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: Несколько дней тому назад «матрасники» на старте Лиги чемпионов на своем поле смогли в волевом стиле выиграть у немецкого «РБ Лейпциг» со счетом 2:1, забив победный гол за несколько минут до финального свистка. А в двух предыдущих играх чемпионата они обыграли 1:0 в Бильбао «Атлетик» и дома «Валенсию» 3:0.

    Не сыграют: Пабло Барриос и Томас Лемар находятся в лазарете команды.

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    Состояние команды: Сейчас у «Атлетико» 7-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах, которая тянется еще с прошлого сезона.

    В этот период времени «индейцы» отпраздновали пять викторий и расписали две мировые. А к этому матчу они подходят с тремя выигрышами кряду. И в пяти из семи этих поединков мадридцы сохранили свои ворота на замке.

    Статистика для ставок

    • «Атлетико» выиграл у предстоящего противника в трех предыдущих очных противостояниях

    • В прошлом сезоне на поле «Райо» «матрасники» выиграли со счетом 7:0

    • В трех из четырех последних очных встречах этих команд играла ставка обе забьют

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Атлетико» — 1.84, победа «Райо Вальекано» — 4.93, ничья — 3.72.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.27 и 1.70 соответственно.

    Прогноз: Ставим здесь на викторию «Атлетико», потому что «матрасники» отлично играют против предстоящего соперника, да и на старет сезона смотрятся значительно сильнее, чем «Райо».

    Рекомендуемая ставка: победа «Атлетико» за 1.84.

    Прогноз: И также поставим здесь на обмен голами, ведь в очных противостояниях они в последнее время зачастую забивают друг друга, да и в этом сезоне редко когда уходят с поля без забитого гола.

    Ставка: обе забьют за 2.11.

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    «Райо Вальекано» — «Атлетико»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 22.09.2024. Прогнозы на футбол. «Атлетико» продлит свою победную серию
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