Райо Вальекано
Атлетико
«Райо Вальекано»
Турнирное положение: Данный коллектив в прошлом розыгрыше Примеры финишировал на 17 месте в пяти пунктах от зоны вылета.
В текущем же чемпионате «Райо Вальекано» набрал семь баллов в пяти играх и идет в середине таблицы. У него две виктории, два фиаско и одна ничья, разница мячей — 7:6.
Райо Вальекано — Атлетико: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: На прошлых выходных «пчелы» на своем поле смогли обыграть памплонскую «Осасуну» со счетом 3:1. Перед этим в двух предыдущих турах они поочередно с одинаковым результатом по 1:2 уступили дома «Барселоне» и на выезде «Эспаньолу».
Не сыграют: Диего Мендес и Альфонсо Эспино травмированы.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: «Великаны» в рамках чемпионата Испании еще с учетом прошлого сезона смогли выиграть в трех поединках из девяти минувших при двух мировых исходах и четырех поражениях.
Причем в четырех встречах данного отрезка столичная команда уходила с поля без забитого мяча, а свои ворота на замке смогла сохранить лишь в двух случаях за этот период.
«Атлетико»
Турнирное положение: Мадридский клуб в прошлом чемпионате Испании финишировал на четвертой позиции, много проиграв чемпиону.
В новом же розыгрыше Примеры «Атлетико» в пяти играх набрал 11 баллов и идет вторым в таблице. У команды три виктории и две мировые, разница мячей — 9:2.
Последние матчи: Несколько дней тому назад «матрасники» на старте Лиги чемпионов на своем поле смогли в волевом стиле выиграть у немецкого «РБ Лейпциг» со счетом 2:1, забив победный гол за несколько минут до финального свистка. А в двух предыдущих играх чемпионата они обыграли 1:0 в Бильбао «Атлетик» и дома «Валенсию» 3:0.
Не сыграют: Пабло Барриос и Томас Лемар находятся в лазарете команды.
Состояние команды: Сейчас у «Атлетико» 7-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах, которая тянется еще с прошлого сезона.
В этот период времени «индейцы» отпраздновали пять викторий и расписали две мировые. А к этому матчу они подходят с тремя выигрышами кряду. И в пяти из семи этих поединков мадридцы сохранили свои ворота на замке.
Статистика для ставок
- «Атлетико» выиграл у предстоящего противника в трех предыдущих очных противостояниях
- В прошлом сезоне на поле «Райо» «матрасники» выиграли со счетом 7:0
- В трех из четырех последних очных встречах этих команд играла ставка обе забьют
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Атлетико» — 1.84, победа «Райо Вальекано» — 4.93, ничья — 3.72.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.27 и 1.70 соответственно.
- 2.16Рубин — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 3.25Ювентус — Наполи: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 3.75Реал Мадрид — Эспаньол: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Ставим здесь на викторию «Атлетико», потому что «матрасники» отлично играют против предстоящего соперника, да и на старет сезона смотрятся значительно сильнее, чем «Райо».
Рекомендуемая ставка: победа «Атлетико» за 1.84.
Прогноз: И также поставим здесь на обмен голами, ведь в очных противостояниях они в последнее время зачастую забивают друг друга, да и в этом сезоне редко когда уходят с поля без забитого гола.
Ставка: обе забьют за 2.11.