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    Очередная коллизия «ткачей»?

    Лион — Марсель: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Марсель»
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    Александр Ляказетт
    22 сентября в 5-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лион» и «Марсель». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Лион» — «Марсель», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 22 Сентября 2024 года

    Лион

  • Лион
    •  Лион 21:45 Марсель

    Марсель

  • Франция. Лига 1
    •

    «Лион»

    Турнирное положение: Лионцы начали чемпионат не лучшим образом. В первых 4 турах Лиги 1 они набрали лишь 4 очка.

    При этом «Лион» сейчас находится на 13 месте турнирной таблицы. Да и настреляли «ткачи» всего 4 мяча в ворота соперников.

    Лион — Марсель: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур принес команде один зачетный балл. «Лион» расписал мировую с «Лансом» (0:0).

    После того команда сумела переиграть «Страсбур» (4:3). А вот поражение от «Монако» получилось крайне обидным (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. При этом в этих поединках «Лион» настрелял 4 мяча при 10 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: лионцы испытывают сложности как в плане реализации, так и в аспекте надежности тылов. «Ткачам» не хватает стабильности.

    Поединки против «Марселя» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Лион» выиграл 2 раза при 3 коллизиях.

    Нет сомнений, что на своем поле команда будет максимально активна в атаке. Да и в последней очной домашней встрече лионцы переиграли «Марсель» (1:0).

    «Марсель»

    Турнирное положение: «Марсель» в новом чемпионате стартовал относительно успешно. В первых 4 турах команда набрала 10 зачетных баллов.

    Причем «Марсель» нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы. Да и забила команда 12 мячей в 4 поединках французского чемпионата.

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    • Последние матчи: предыдущий тур команда провела продуктивно. Марсельцы не оставили шансов «Ницце» (2:0).

    До того команда справилась с ершистой «Тулузой» (3:1). Вот только в матче с «Реймсом» марсельцы потеряли очки (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Марсель» разжился 4 викториями. В этих поединках игроки команды отличились 15 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Квентин Мерлин — травмирован.

    Состояние команды: марсельцы выиграли в двух своих последних поединках. Да и отставание от ПСЖ составляет всего 2 очка.

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    При этом «Марсель» в среднем пропускает аккурат гол за матч. Да и вообще, команда Роберто Де Дзерби способна еще прибавить!

    В прошлом сезоне марсельцы обменялись победами с «Лионом». В первом матче команда победила (3:0), во втором — минимально уступила.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Тем паче, c результативностью у марсельцев полный порядок.

    Статистика для ставок

    • Марсельцы выиграли в 2 своих последних поединках

    • «Марсель» в среднем забивает 3 мяча за матч

    • «Лион» в среднем пропускает 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.94, а победа оппонента — в скромные 3.01.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.64 и 2.48.

    Прогноз: Марсельцы прекрасно смотрелись в атаке в своих последних поединках.

    «Лионь» крайне слабо выглядит в плане надежности своих тылов, да и старт чемпионата «ткачи» провалили.

    Ставка: Победа «Марселя» за 2.33.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.51

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