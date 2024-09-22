Лион
Марсель
«Лион»
Турнирное положение: Лионцы начали чемпионат не лучшим образом. В первых 4 турах Лиги 1 они набрали лишь 4 очка.
При этом «Лион» сейчас находится на 13 месте турнирной таблицы. Да и настреляли «ткачи» всего 4 мяча в ворота соперников.
Лион — Марсель: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: минувший тур принес команде один зачетный балл. «Лион» расписал мировую с «Лансом» (0:0).
После того команда сумела переиграть «Страсбур» (4:3). А вот поражение от «Монако» получилось крайне обидным (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. При этом в этих поединках «Лион» настрелял 4 мяча при 10 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: лионцы испытывают сложности как в плане реализации, так и в аспекте надежности тылов. «Ткачам» не хватает стабильности.
Поединки против «Марселя» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Лион» выиграл 2 раза при 3 коллизиях.
Нет сомнений, что на своем поле команда будет максимально активна в атаке. Да и в последней очной домашней встрече лионцы переиграли «Марсель» (1:0).
«Марсель»
Турнирное положение: «Марсель» в новом чемпионате стартовал относительно успешно. В первых 4 турах команда набрала 10 зачетных баллов.
Причем «Марсель» нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы. Да и забила команда 12 мячей в 4 поединках французского чемпионата.
Последние матчи: предыдущий тур команда провела продуктивно. Марсельцы не оставили шансов «Ницце» (2:0).
До того команда справилась с ершистой «Тулузой» (3:1). Вот только в матче с «Реймсом» марсельцы потеряли очки (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Марсель» разжился 4 викториями. В этих поединках игроки команды отличились 15 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: Квентин Мерлин — травмирован.
Состояние команды: марсельцы выиграли в двух своих последних поединках. Да и отставание от ПСЖ составляет всего 2 очка.
При этом «Марсель» в среднем пропускает аккурат гол за матч. Да и вообще, команда Роберто Де Дзерби способна еще прибавить!
В прошлом сезоне марсельцы обменялись победами с «Лионом». В первом матче команда победила (3:0), во втором — минимально уступила.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Тем паче, c результативностью у марсельцев полный порядок.
Статистика для ставок
- Марсельцы выиграли в 2 своих последних поединках
- «Марсель» в среднем забивает 3 мяча за матч
- «Лион» в среднем пропускает 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.94, а победа оппонента — в скромные 3.01.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.64 и 2.48.
- 3.75Реал Мадрид — Эспаньол: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.80Реймс — ПСЖ: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.81Манчестер Сити — Арсенал: прогноз и ставкаЗавтра в 18:30
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Прогноз: Марсельцы прекрасно смотрелись в атаке в своих последних поединках.
«Лионь» крайне слабо выглядит в плане надежности своих тылов, да и старт чемпионата «ткачи» провалили.
Ставка: Победа «Марселя» за 2.33.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.51