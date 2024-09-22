22 сентября в 5-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лион» и «Марсель». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Лион» — «Марсель», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лион»

Турнирное положение: Лионцы начали чемпионат не лучшим образом. В первых 4 турах Лиги 1 они набрали лишь 4 очка.

При этом «Лион» сейчас находится на 13 месте турнирной таблицы. Да и настреляли «ткачи» всего 4 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: минувший тур принес команде один зачетный балл. «Лион» расписал мировую с «Лансом» (0:0).

После того команда сумела переиграть «Страсбур» (4:3). А вот поражение от «Монако» получилось крайне обидным (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. При этом в этих поединках «Лион» настрелял 4 мяча при 10 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: лионцы испытывают сложности как в плане реализации, так и в аспекте надежности тылов. «Ткачам» не хватает стабильности.

Поединки против «Марселя» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Лион» выиграл 2 раза при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что на своем поле команда будет максимально активна в атаке. Да и в последней очной домашней встрече лионцы переиграли «Марсель» (1:0).

«Марсель»

Турнирное положение: «Марсель» в новом чемпионате стартовал относительно успешно. В первых 4 турах команда набрала 10 зачетных баллов.

Причем «Марсель» нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы. Да и забила команда 12 мячей в 4 поединках французского чемпионата.

Последние матчи: предыдущий тур команда провела продуктивно. Марсельцы не оставили шансов «Ницце» (2:0).

До того команда справилась с ершистой «Тулузой» (3:1). Вот только в матче с «Реймсом» марсельцы потеряли очки (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Марсель» разжился 4 викториями. В этих поединках игроки команды отличились 15 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: Квентин Мерлин — травмирован.

Состояние команды: марсельцы выиграли в двух своих последних поединках. Да и отставание от ПСЖ составляет всего 2 очка.

При этом «Марсель» в среднем пропускает аккурат гол за матч. Да и вообще, команда Роберто Де Дзерби способна еще прибавить!

В прошлом сезоне марсельцы обменялись победами с «Лионом». В первом матче команда победила (3:0), во втором — минимально уступила.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Тем паче, c результативностью у марсельцев полный порядок.

Статистика для ставок

Марсельцы выиграли в 2 своих последних поединках

«Марсель» в среднем забивает 3 мяча за матч

«Лион» в среднем пропускает 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.94, а победа оппонента — в скромные 3.01.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.64 и 2.48.

Прогноз: Марсельцы прекрасно смотрелись в атаке в своих последних поединках.

«Лионь» крайне слабо выглядит в плане надежности своих тылов, да и старт чемпионата «ткачи» провалили.

Ставка: Победа «Марселя» за 2.33.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.51