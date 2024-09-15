ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сесар МонтесМексиканский бульдог. «Локомотив» цементирует оборону Сесаром Монтесом Ханси Флик 100 дней у руля. Как Флик изменил «Барселону» «Зенит» — ЦСКА8-й тур РПЛ. Непомнящий и Кирьяков не верят в победу «Зенита» над ЦСКА
  • 23:28
    • Дортмундская «Боруссия» обыграла «Хайденхайм»
  • 22:15
    • «Рубин» уступил на своем поле «Крыльям Советов» в матче РПЛ
  • 19:10
    • Месси полностью восстановился от травмы
  • 00:05
    • «Бетис» обыграл «Леганес»
  • 23:39
    • «Сент-Этьен» с минимальным счетом победил «Лилль»
    Все новости спорта

    Бергамаски сразу понесутся в атаку

    «Аталанта» — «Фиорентина». Ставка (к. 2.34) и прогноз на футбол, Серия A, 15 сентября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Аталанту Прогнозы на Фиорентину Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Фиорентина»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матео Ретеги
    15 сентября в 4-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Аталанта» и «Фиорентина». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аталанта» — «Фиорентина», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 15 Сентября 2024 года

    Аталанта

  • Бергамо
    •  Аталанта 16:00 Фиорентина

    Фиорентина

  • Флоренция
    •

    «Аталанта»

    Турнирное положение: «Аталанта» в новом сезоне явно ставит задачу побороться за попадание в Лигу чемпионов. Нынче команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

    При этом «Аталанта» в среднем забивает больше гола за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 6 раз в 3 поединках.

    Аталанта — Фиорентина: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: бергамаски провалились в минувшем туре. Команда по всем статьям уступила «Интеру» (0:4).

    При этом «Аталанта» до того уступила еще и «Торино» (1:2). Зато скромный «Лечче» был уверенно обыгран (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках земляки Труффальдино настреляли 5 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Берат Джимсити, Джанлука Скамакка — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: бергамаски намерены прервать свою двухматчевую пораженческую серию. Вот только оборона команды выглядит неуверенно.

    Поединки с «фиалками» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Аталанта» добыла 1 победу при 3 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Да и пора бы столь симпатичной команде подниматься повыше в таблице.

    «Фиорентина»

    Турнирное положение: Крепкий середняк итальянского футбола верен себе. По итогам 3 стартовых туров команда находится на 11 позиции.

    Причем «Фиорентина» в новом чемпионате разжилась 3 очками. Забила команда 3 гола при 3 же пропущенных в свои ворота.

  • Переход через Альпы. Антон Миранчук перебрался в швейцарский «Сьон»
  • Европейская мечта 28-летнего российского полузащитника наконец воплотилась в реальность
  • 12/09/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре команда потеряла два зачетных балла. Флорентийцы не смогли одолеть «Монцу» (2:2).

    При этом «фиалки» попали в групповой турнир Лиги конференций. В серии пенальти команда переиграла венгерскую «Пушкаш Академи».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Фиорентина» 5 раз сыграла вничью. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Фиалки» явно недовольны стартом сезона. Так что после паузы на матчи сборных от команды стоит ожидать улучшения результатов.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Флорентийцы отличаются чрезмерным миролюбием. В 3 матчах чемпионата Италии команда трижды сыграла вничью.

    При этом «Фиорентина» в кадровом плане выглядит достаточно выгодно. Да и лазарет команды нынче пустеет.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть очки. Отсиживаться лишь в обороне они точно не собираются.

    Статистика для ставок

    • «Фиорентина» в трех стартовых турах 3 раза сыграла вничью

    • Бергамаски в среднем пропускают 2 гола за матч

    • В последнем очном поединке «Аталанта» дома уступила «фиалкам» (2:3)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.89. Ничья оценена в 3.97, а победа оппонента — в скромные 4.24.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.80 и 2.18.

    Прогноз: Бергамаски явно постараются быстро исправиться за свои последние неудачи.

    Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, и уж точно сразу понесутся в атаку.

    Ставка: Победа «Аталанты» в 1 тайме за 2.34.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.13

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Стакушич — Френх
  • Теннис
  • Сегодня в 01:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Гарсия — Боузкова
  • Теннис
  • Сегодня в 02:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Оренбург — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Факел — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 14:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.96
  • Прогноз на матч Мальорка — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Комо — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч ЦСКА — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Фрайбург — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Боруссия М — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Аталанта» — «Фиорентина»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 15.09.2024. Прогнозы на футбол. Бергамаски сразу понесутся в атаку
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры