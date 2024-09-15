15 сентября в 4-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Аталанта» и «Фиорентина». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аталанта» — «Фиорентина», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аталанта»

Турнирное положение: «Аталанта» в новом сезоне явно ставит задачу побороться за попадание в Лигу чемпионов. Нынче команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Аталанта» в среднем забивает больше гола за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 6 раз в 3 поединках.

Последние матчи: бергамаски провалились в минувшем туре. Команда по всем статьям уступила «Интеру» (0:4).

При этом «Аталанта» до того уступила еще и «Торино» (1:2). Зато скромный «Лечче» был уверенно обыгран (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках земляки Труффальдино настреляли 5 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Берат Джимсити, Джанлука Скамакка — травмированы.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: бергамаски намерены прервать свою двухматчевую пораженческую серию. Вот только оборона команды выглядит неуверенно.

Поединки с «фиалками» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Аталанта» добыла 1 победу при 3 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Да и пора бы столь симпатичной команде подниматься повыше в таблице.

«Фиорентина»

Турнирное положение: Крепкий середняк итальянского футбола верен себе. По итогам 3 стартовых туров команда находится на 11 позиции.

Причем «Фиорентина» в новом чемпионате разжилась 3 очками. Забила команда 3 гола при 3 же пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в минувшем туре команда потеряла два зачетных балла. Флорентийцы не смогли одолеть «Монцу» (2:2).

При этом «фиалки» попали в групповой турнир Лиги конференций. В серии пенальти команда переиграла венгерскую «Пушкаш Академи».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Фиорентина» 5 раз сыграла вничью. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Фиалки» явно недовольны стартом сезона. Так что после паузы на матчи сборных от команды стоит ожидать улучшения результатов.

Флорентийцы отличаются чрезмерным миролюбием. В 3 матчах чемпионата Италии команда трижды сыграла вничью.

При этом «Фиорентина» в кадровом плане выглядит достаточно выгодно. Да и лазарет команды нынче пустеет.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть очки. Отсиживаться лишь в обороне они точно не собираются.

Статистика для ставок

«Фиорентина» в трех стартовых турах 3 раза сыграла вничью

Бергамаски в среднем пропускают 2 гола за матч

В последнем очном поединке «Аталанта» дома уступила «фиалкам» (2:3)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.89. Ничья оценена в 3.97, а победа оппонента — в скромные 4.24.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.80 и 2.18.

Прогноз: Бергамаски явно постараются быстро исправиться за свои последние неудачи.

Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, и уж точно сразу понесутся в атаку.

Ставка: Победа «Аталанты» в 1 тайме за 2.34.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.13