10 сентября во 2-м туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют ОАЭ и Иран. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч ОАЭ — Иран, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ОАЭ

Турнирное положение: ОАЭ явно намерен побороться за попадание в дуэт триумфаторов группы. На данный момент команда занимает 1 место в турнирной таблице.

При этом ОАЭ продуктивно стартовали в третьем раунде квалификации. Сборная Катара была уверенно обыграна (3:1).

Последние матчи: ОАЭ не проигрывали в 6 своих последних поединках. Да и вообще, симпатичная команда способна удивить любого оппонента.

При этом ОАЭ не сумели одолеть Бахрейн (1:1). А вот поединок с Непалом завершился разгромной викторией (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В этих поединках она забила 13 мячей, пропустив в свои ворота лишь 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: ОАЭ будет крайне непросто в этом поединке. Да и иранцев команда еще ни разу не обыгрывала.

Матчи с Ираном для команды традиционно складываются неудачно. В шести последних очных поединках ОАЭ уступили сопернику.

Очевидно, что номинальные хозяева будут рады и ничьей. Почти 16 лет команда не может добиться положительного исхода в матчах с иранцами.

Иран

Турнирное положение: Иранцы в азиатской зоне являются признанными авторитетами. Сейчас команда находится лишь на 3 месте в своей отборочной группе.

Причем Иран явно намерен финишировать в дуэте лидеров. В стартовом поединке команда с трудом переиграла киргизов.

Последние матчи: в двух своих последних поединках иранцы сохранили свои ворота в неприкосновенности. Да и не проигрывает команда в 5 матчах кряду.

Поединок с узбеками команда завершила лишь ничьей (0:0). Зато Гонконг был обыгран весьма уверенно (4:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах Иран добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: иранцы не должны иметь проблем в свой группе. Да и подбор атакующих исполнителей у команды весьма квалифицированный.

При этом Иран лишь с разницей в один мяч обыгрывали ОАЭ в 4 последних очных встречах. Да и вообще, в последних матчах с реализацией у команды не все так позитивно.

Нет сомнений, что иранцы будут активны в атаке. Мехди Тареми и его партнеры намерены запрыгнуть в дуэт лидеров группы.

Очевидно, что номинальные гости сразу же понесутся в атаку. Да и вообще, иранцам срочно нужно прибавлять в плане реализации.

Статистика для ставок

Иран не пропускал в 2 своих последних матчах

ОАЭ не проигрывали в 6 своих последних поединках

Иранцы еще ни разу не проигрывали сборной ОАЭ

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Иран — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.48, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.21 и 1.67.

Прогноз: Номинальные гости по именам выглядят сильнее соперника, и уж точно сразу будут активно атаковать.

Иран исторически успешно противостоит сборной ОАЭ, и явно намерен продолжить успешную для себя тенденцию.

Ставка: Победа Ирана в 1 тайме за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники сумеют огорчить друг друга.

Ставка: Обе забьют за 2.00