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    Совершат ли иранцы блицкриг?

    ОАЭ — Иран. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 10 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на ОАЭ — Иран
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    Мехди Тареми
    10 сентября во 2-м туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют ОАЭ и Иран. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч ОАЭ — Иран, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    ОАЭ

    Турнирное положение: ОАЭ явно намерен побороться за попадание в дуэт триумфаторов группы. На данный момент команда занимает 1 место в турнирной таблице.

    При этом ОАЭ продуктивно стартовали в третьем раунде квалификации. Сборная Катара была уверенно обыграна (3:1).

    Последние матчи: ОАЭ не проигрывали в 6 своих последних поединках. Да и вообще, симпатичная команда способна удивить любого оппонента.

    При этом ОАЭ не сумели одолеть Бахрейн (1:1). А вот поединок с Непалом завершился разгромной викторией (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В этих поединках она забила 13 мячей, пропустив в свои ворота лишь 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: ОАЭ будет крайне непросто в этом поединке. Да и иранцев команда еще ни разу не обыгрывала.

    Матчи с Ираном для команды традиционно складываются неудачно. В шести последних очных поединках ОАЭ уступили сопернику.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут рады и ничьей. Почти 16 лет команда не может добиться положительного исхода в матчах с иранцами.

    Иран

    Турнирное положение: Иранцы в азиатской зоне являются признанными авторитетами. Сейчас команда находится лишь на 3 месте в своей отборочной группе.

    Причем Иран явно намерен финишировать в дуэте лидеров. В стартовом поединке команда с трудом переиграла киргизов.

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    • Последние матчи: в двух своих последних поединках иранцы сохранили свои ворота в неприкосновенности. Да и не проигрывает команда в 5 матчах кряду.

    Поединок с узбеками команда завершила лишь ничьей (0:0). Зато Гонконг был обыгран весьма уверенно (4:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Иран добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: иранцы не должны иметь проблем в свой группе. Да и подбор атакующих исполнителей у команды весьма квалифицированный.

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    При этом Иран лишь с разницей в один мяч обыгрывали ОАЭ в 4 последних очных встречах. Да и вообще, в последних матчах с реализацией у команды не все так позитивно.

    Нет сомнений, что иранцы будут активны в атаке. Мехди Тареми и его партнеры намерены запрыгнуть в дуэт лидеров группы.

    Очевидно, что номинальные гости сразу же понесутся в атаку. Да и вообще, иранцам срочно нужно прибавлять в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • Иран не пропускал в 2 своих последних матчах

    • ОАЭ не проигрывали в 6 своих последних поединках

    • Иранцы еще ни разу не проигрывали сборной ОАЭ

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Иран — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.48, а победа оппонента — в скромные 4.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.21 и 1.67.

    Прогноз: Номинальные гости по именам выглядят сильнее соперника, и уж точно сразу будут активно атаковать.

    Иран исторически успешно противостоит сборной ОАЭ, и явно намерен продолжить успешную для себя тенденцию.

    Ставка: Победа Ирана в 1 тайме за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники сумеют огорчить друг друга.

    Ставка: Обе забьют за 2.00

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    ОАЭ — Иран: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 10.09.2024. Прогнозы на футбол. Совершат ли иранцы блицкриг?
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