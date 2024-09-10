10 сентября во 2-м туре дивизиона С Лиги наций по футболу сыграют Северная Македония и Армения. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Северная Македония — Армения, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Северная Македония

Турнирное положение: македонцы не очень хорошо стартовали в новом сезоне Лиги наций.

Северная Македония сыграла вничью, набрала одно очко и занимает второе место в турнирной таблице.

До этого северомакедонцы не смогли пробиться на Евро-2024.

Последние матчи: в первом туре главная команда Северной Македонии сыграла вничью с Фарерскими островами (1:1).

До этого сборная Северной Македонии в товарищеских матчах сыграла вничью с Молдовой (1:1), а также проиграла Черногории (0:1), Хорватии (0:3) и Чехии (1:2).

Календарь и таблица Лиги наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: северомакедонский коллектив вполне может претендовать на повышение в классе.

Национальная команда Северной Македонии является достаточно неплохой и ей по силам побороться за первое место в данной группе.

Армения

Турнирное положение: главная команда Армении стартовала в Лиге наций очень даже хорошо.

Армяне смогли крупно победить, набрали три балла и возглавили турнирную таблицу.

Перед этим же армянская команда не смогла пробиться на чемпионат Европы.

Последние матчи: в первом туре Лиги наций сборная Армении разгромила Латвию (4:1).

До этого же армянская «националка» в товарищеских матчах проиграла Косово (0:1), Чехии (1:2) и Словении (1:2), а также выиграла у Казахстана (2:1).

Не сыграют: все готовы к игре.

Состояние команды: у Эдуарда Сперцяна, Наира Тикнизяна и кампании есть отличный шанс пробиться в Лигу рангом выше.

Армянская команда точно не слабее всех соперников по группе и обязана бороться за первое место.

Статистика для ставок

Северная Македония не может выиграть на протяжении 7 матчей

Армения выиграла 2 последние игры

В последнем очном матче Северная Македония победила Армению со счетом 3:1 в 2023 году

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Северная Македония — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.40, а победа Армении — в 3.70.

ТБ 2,5 оценивается в 2.05, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.77.

Прогноз: команды в последнее время любят забивать, поэтому должны пробить тотал и забить три мяча на двоих.

Ставка: тотал больше 2,5 за 2.05.

Прогноз: встречаются примерно равные команды, поэтому вполне все может завершиться вничью.

Ставка: ничья за 3.40.