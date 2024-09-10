Северная Македония
Армения
Северная Македония
Турнирное положение: македонцы не очень хорошо стартовали в новом сезоне Лиги наций.
Северная Македония сыграла вничью, набрала одно очко и занимает второе место в турнирной таблице.
Северная Македония — Армения: коэффициенты букмекеров
До этого северомакедонцы не смогли пробиться на Евро-2024.
Последние матчи: в первом туре главная команда Северной Македонии сыграла вничью с Фарерскими островами (1:1).
До этого сборная Северной Македонии в товарищеских матчах сыграла вничью с Молдовой (1:1), а также проиграла Черногории (0:1), Хорватии (0:3) и Чехии (1:2).
Календарь и таблица Лиги наций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: северомакедонский коллектив вполне может претендовать на повышение в классе.
Национальная команда Северной Македонии является достаточно неплохой и ей по силам побороться за первое место в данной группе.
Армения
Турнирное положение: главная команда Армении стартовала в Лиге наций очень даже хорошо.
Армяне смогли крупно победить, набрали три балла и возглавили турнирную таблицу.
Перед этим же армянская команда не смогла пробиться на чемпионат Европы.
Последние матчи: в первом туре Лиги наций сборная Армении разгромила Латвию (4:1).
До этого же армянская «националка» в товарищеских матчах проиграла Косово (0:1), Чехии (1:2) и Словении (1:2), а также выиграла у Казахстана (2:1).
Не сыграют: все готовы к игре.
Состояние команды: у Эдуарда Сперцяна, Наира Тикнизяна и кампании есть отличный шанс пробиться в Лигу рангом выше.
Армянская команда точно не слабее всех соперников по группе и обязана бороться за первое место.
Статистика для ставок
- Северная Македония не может выиграть на протяжении 7 матчей
- Армения выиграла 2 последние игры
- В последнем очном матче Северная Македония победила Армению со счетом 3:1 в 2023 году
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Северная Македония — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.40, а победа Армении — в 3.70.
ТБ 2,5 оценивается в 2.05, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.77.
- 1.80Франция — Бельгия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.24Словения — Казахстан: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.20Израиль — Италия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: команды в последнее время любят забивать, поэтому должны пробить тотал и забить три мяча на двоих.
Ставка: тотал больше 2,5 за 2.05.
Прогноз: встречаются примерно равные команды, поэтому вполне все может завершиться вничью.
Ставка: ничья за 3.40.