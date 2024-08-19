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    Кто наберет первые очки?

    «Хатайспор» — «Касымпаша». Прогноз и ставки (к. 1.85) на футбол, Суперлига Турции, 19 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Турции Прогнозы на Футбол Турции
    Прогноз и ставки на «Хатайспор» — «Касымпаша»
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    Нуну да Кошта
    В матче второго тура турецкой Суперлиги «Хатайспор» на своем поле примет «Касымпаша». Встреча пройдет 19 августа и начнется в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хатайспор» — «Касымпаша», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 19 Августа 2024 года

    Хатайспор

  • Турция. Суперлига
    •  Хатайспор 21:00 Касымпаша

    Касымпаша

  • Стамбул
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    «Хатайспор»

    Турнирное положение: «Хатайспор» по итогам прошлой кампании турецкой Суперлиги занял 15-ю строчку и избежала понижения в классе.

    Команда только на один балл опередила зону вылета, которая начинается с 17-й позиции.

    Последние матчи: в стартовом туре нового розыгрыша чемпионата Турции клуб на чужом поле проиграл «Галатасараю» (1:2).

    Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в четыре поединка, которые пришлись на все то же внутреннее первенство.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: в пяти последних играх, которые прошли в рамках Суперлиги, «Хатайспор» проиграл лишь раз при двух победах и двух ничьих.

    Это говорит о противоречивой форме хозяев, тогда как фактор домашнего поля позволяет им рассчитывать на первые очки в новом сезоне.

    Фисайо Деле-Баширу — лучший бомбардир клуба в турецкой лиге прошлого сезона с восемью голами.

    «Касымпаша»

    Турнирное положение: «Касымпаша» в прошлом сезоне успешно выступил в чемпионате Турции, заняв пятую позицию.

    Команда, вместе с тем, не пробилась в еврокубки, на пять очков отстав от зоны Лиги конференций, куда вышел «Истанбул Башакшехир».

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    • Последние матчи: в стартовом туре нового розыгрыша чемпионата Турции клуб на своем поле проиграл «Коньяспору» (2:3).

    Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в четыре поединка, которые пришлись на одну товарищескую встречу и внутреннее первенство.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних играх (четыре официальных и один контрольный) «Касымпаша» проиграл лишь раз при двух победах и двух ничьих.

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    Это говорит о противоречивой форме гостей, которым не факт, что удастся набрать первые очки в новом сезоне, поскольку они сыграют на выезде.

    Нуну да Кошта — стал самым результативным игроком команды в чемпионате Турции с 14-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Хатайспора» забивали больше 2,5 голов

    • в двух из четырех последних матчей «Хатайспор» выиграл

    • в пяти из шести последних матчей «Касымпаша» забивали оба команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хатайспор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.50, победа «Касымпаши» — в 2.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.78 и 2.05.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяева не проиграли. В этих же поединках забивали больше 1,5 голов.

    При этом в трех из четырех последних матчей гости не выигрывали.

    Ставка: «Хатайспор» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и при этом — больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей хозяев.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.05

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    «Хатайспор» — «Касымпаша». Прогноз и ставки (к. 1.85) на футбол, Суперлига Турции, 19 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Хатайспор» — «Касымпаша», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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