Хатайспор
Касымпаша
«Хатайспор»
Турнирное положение: «Хатайспор» по итогам прошлой кампании турецкой Суперлиги занял 15-ю строчку и избежала понижения в классе.
Команда только на один балл опередила зону вылета, которая начинается с 17-й позиции.
Последние матчи: в стартовом туре нового розыгрыша чемпионата Турции клуб на чужом поле проиграл «Галатасараю» (1:2).
Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в четыре поединка, которые пришлись на все то же внутреннее первенство.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: в пяти последних играх, которые прошли в рамках Суперлиги, «Хатайспор» проиграл лишь раз при двух победах и двух ничьих.
Это говорит о противоречивой форме хозяев, тогда как фактор домашнего поля позволяет им рассчитывать на первые очки в новом сезоне.
Фисайо Деле-Баширу — лучший бомбардир клуба в турецкой лиге прошлого сезона с восемью голами.
«Касымпаша»
Турнирное положение: «Касымпаша» в прошлом сезоне успешно выступил в чемпионате Турции, заняв пятую позицию.
Команда, вместе с тем, не пробилась в еврокубки, на пять очков отстав от зоны Лиги конференций, куда вышел «Истанбул Башакшехир».
Последние матчи: в стартовом туре нового розыгрыша чемпионата Турции клуб на своем поле проиграл «Коньяспору» (2:3).
Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в четыре поединка, которые пришлись на одну товарищескую встречу и внутреннее первенство.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних играх (четыре официальных и один контрольный) «Касымпаша» проиграл лишь раз при двух победах и двух ничьих.
Это говорит о противоречивой форме гостей, которым не факт, что удастся набрать первые очки в новом сезоне, поскольку они сыграют на выезде.
Нуну да Кошта — стал самым результативным игроком команды в чемпионате Турции с 14-ю голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Хатайспора» забивали больше 2,5 голов
- в двух из четырех последних матчей «Хатайспор» выиграл
- в пяти из шести последних матчей «Касымпаша» забивали оба команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хатайспор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.50, победа «Касымпаши» — в 2.70.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.78 и 2.05.
- 2.09Ювентус — Комо: прогноз и ставкаЗавтра в 21:45
- 2.32Челси — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 3.75ЦСКА — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяева не проиграли. В этих же поединках забивали больше 1,5 голов.
При этом в трех из четырех последних матчей гости не выигрывали.
Ставка: «Хатайспор» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и при этом — больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей хозяев.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.05