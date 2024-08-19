ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити»Театр одного актера. Чего ждать от нового сезона АПЛ? Николо Барелла«Дженоа» — «Интер». Онлайн Константин Тюкавин«Динамо» — «Крылья Советов». Онлайн
    Все новости спорта

    Сумеет ли «Ботафого» удержаться на вершине?

    «Ботафого» — «Фламенго». Ставка (к. 2.47) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 19 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Ботафого» — «Фламенго»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ботафого»
    19 августа в 23-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Ботафого» и «Фламенго». Начало игры — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ботафого» — «Фламенго», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Бразилия. Серия А 19 Августа 2024 года

    Ботафого

  • Бразилия. Серия А
    •  Ботафого 00:30 Фламенго

    Фламенго

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Ботафого»

    Турнирное положение: «Ботафого» сражается за чемпионский титул. На данный момент команда расположилась на 1 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Ботафого» лишь на один пункт опережает ближайшего преследователя. Причем «Форталеза» и «Фламенго» имеют по матчу в запасе и потенциально могут обогнать команду.

    Последние матчи: В последних матчах команда выглядела не столь выгодно. Из Кубка Бразилии она вылетела от «Баии».

    В своем предыдущем поединке команда переиграла «Палмейрас» (2:1). А вот до того «Ботафого» уступил «Жувентуде» (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих матчах она забила 9 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Жефферсон, Рафаэль — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке команда явно не преуспевает. При этом «Ботафого» пропускает в среднем более гола за матч.

    Матчи против «Фламенго» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Ботафого» выиграл 2 раза при 3 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются оторваться от преследователей. Да и забивает команда в среднем почти 2 гола за матч.

    «Фламенго»

    Турнирное положение: «Фламенго» сражается за лидерство в чемпионате. На текущий момент команда находится на 3 месте.

    Причем «Фламенго» в 21 матчах чемпионата победил 12 раз. Вот только забивает команда в среднем менее 2 голов за матч — 35 мячей.

  • Отсутствие звезд и финансовый дисбаланс. Чего ждать от нового сезона Лиги 1?
  • Превью предстоящего сезона чемпионата Франции по футболу 2024/2025
  • 15/08/2024

    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась викторией. «Фламенго» в Кубке Либертадорес переиграл «Боливар» (2:0).

    До того команда дома не сумела одолеть «Палмейрас» (1:1). Ну а чуть ранее случился вылет из Кубка Бразилии от тех же «поросят» (0:1).

    Вообще же, «Фламенго» в 5 своих последних матчах добыл 2 победы. Забила в них команда 5 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Эвертон, Матиас Винья — травмированы.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит не столь уверенно. При этом потенциально «Фламенго» способен подняться, как минимум, на строчку вверх.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Вот только команда имеет относительно надежные тылы. Пропускает «Фламенго» в среднем гол за матч: 21 мяч в 21 поединке.

    Причем «Фламенго» в случае победы имеет шансы возглавить турнирную таблицу чемпионата. Ныне команда отстает от лидера на 2 очка.

    Нет сомнений, что гости будут стараться сыграть на своих лучших качествах. Вот только в последних матчах команда не особо преуспевала в плане результатов.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают менее 2 мячей за матч

    • «Фламенго» не побеждал в 2 своих последних матчах чемпионата

    • «Ботафого» чаще всех побеждает в нынешнем чемпионате — 13 раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ботафого» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.47. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.96.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.25 и 1.65.

    Прогноз: «Ботафого» намерен удержаться на вершине, и явно будет активен в атаке.

    Номинальные хозяева прекрасно атакуют, и явно постараются сыграть на своих козырях.

    Ставка: Победа «Ботафого» за 2.47.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.25

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Ипсвич — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Арсенал — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Динамо — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Эвертон — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Шинник — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч КАМАЗ — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Свентек — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Брест — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  2.40
  • Прогноз на матч Торпедо — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 19:24
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ростов — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ботафого» — «Фламенго»: прогноз, ставка (2.47), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 19.08.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Ботафого» удержаться на вершине?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры