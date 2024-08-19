19 августа в 23-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Ботафого» и «Фламенго». Начало игры — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ботафого» — «Фламенго», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ботафого»

Турнирное положение: «Ботафого» сражается за чемпионский титул. На данный момент команда расположилась на 1 строчке турнирной таблицы.

При этом «Ботафого» лишь на один пункт опережает ближайшего преследователя. Причем «Форталеза» и «Фламенго» имеют по матчу в запасе и потенциально могут обогнать команду.

Последние матчи: В последних матчах команда выглядела не столь выгодно. Из Кубка Бразилии она вылетела от «Баии».

В своем предыдущем поединке команда переиграла «Палмейрас» (2:1). А вот до того «Ботафого» уступил «Жувентуде» (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих матчах она забила 9 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Жефферсон, Рафаэль — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке команда явно не преуспевает. При этом «Ботафого» пропускает в среднем более гола за матч.

Матчи против «Фламенго» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Ботафого» выиграл 2 раза при 3 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются оторваться от преследователей. Да и забивает команда в среднем почти 2 гола за матч.

«Фламенго»

Турнирное положение: «Фламенго» сражается за лидерство в чемпионате. На текущий момент команда находится на 3 месте.

Причем «Фламенго» в 21 матчах чемпионата победил 12 раз. Вот только забивает команда в среднем менее 2 голов за матч — 35 мячей.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась викторией. «Фламенго» в Кубке Либертадорес переиграл «Боливар» (2:0).

До того команда дома не сумела одолеть «Палмейрас» (1:1). Ну а чуть ранее случился вылет из Кубка Бразилии от тех же «поросят» (0:1).

Вообще же, «Фламенго» в 5 своих последних матчах добыл 2 победы. Забила в них команда 5 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Эвертон, Матиас Винья — травмированы.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит не столь уверенно. При этом потенциально «Фламенго» способен подняться, как минимум, на строчку вверх.

Вот только команда имеет относительно надежные тылы. Пропускает «Фламенго» в среднем гол за матч: 21 мяч в 21 поединке.

Причем «Фламенго» в случае победы имеет шансы возглавить турнирную таблицу чемпионата. Ныне команда отстает от лидера на 2 очка.

Нет сомнений, что гости будут стараться сыграть на своих лучших качествах. Вот только в последних матчах команда не особо преуспевала в плане результатов.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают менее 2 мячей за матч

«Фламенго» не побеждал в 2 своих последних матчах чемпионата

«Ботафого» чаще всех побеждает в нынешнем чемпионате — 13 раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ботафого» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.47. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.96.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.25 и 1.65.

Прогноз: «Ботафого» намерен удержаться на вершине, и явно будет активен в атаке.

Номинальные хозяева прекрасно атакуют, и явно постараются сыграть на своих козырях.

Ставка: Победа «Ботафого» за 2.47.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.25