Ботафого
Фламенго
«Ботафого»
Турнирное положение: «Ботафого» сражается за чемпионский титул. На данный момент команда расположилась на 1 строчке турнирной таблицы.
При этом «Ботафого» лишь на один пункт опережает ближайшего преследователя. Причем «Форталеза» и «Фламенго» имеют по матчу в запасе и потенциально могут обогнать команду.
Последние матчи: В последних матчах команда выглядела не столь выгодно. Из Кубка Бразилии она вылетела от «Баии».
В своем предыдущем поединке команда переиграла «Палмейрас» (2:1). А вот до того «Ботафого» уступил «Жувентуде» (2:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих матчах она забила 9 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Жефферсон, Рафаэль — травмированы.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке команда явно не преуспевает. При этом «Ботафого» пропускает в среднем более гола за матч.
Матчи против «Фламенго» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Ботафого» выиграл 2 раза при 3 поражениях.
Очевидно, что номинальные хозяева постараются оторваться от преследователей. Да и забивает команда в среднем почти 2 гола за матч.
«Фламенго»
Турнирное положение: «Фламенго» сражается за лидерство в чемпионате. На текущий момент команда находится на 3 месте.
Причем «Фламенго» в 21 матчах чемпионата победил 12 раз. Вот только забивает команда в среднем менее 2 голов за матч — 35 мячей.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась викторией. «Фламенго» в Кубке Либертадорес переиграл «Боливар» (2:0).
До того команда дома не сумела одолеть «Палмейрас» (1:1). Ну а чуть ранее случился вылет из Кубка Бразилии от тех же «поросят» (0:1).
Вообще же, «Фламенго» в 5 своих последних матчах добыл 2 победы. Забила в них команда 5 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Эвертон, Матиас Винья — травмированы.
Состояние команды: на данном этапе команда выглядит не столь уверенно. При этом потенциально «Фламенго» способен подняться, как минимум, на строчку вверх.
Вот только команда имеет относительно надежные тылы. Пропускает «Фламенго» в среднем гол за матч: 21 мяч в 21 поединке.
Причем «Фламенго» в случае победы имеет шансы возглавить турнирную таблицу чемпионата. Ныне команда отстает от лидера на 2 очка.
Нет сомнений, что гости будут стараться сыграть на своих лучших качествах. Вот только в последних матчах команда не особо преуспевала в плане результатов.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают менее 2 мячей за матч
- «Фламенго» не побеждал в 2 своих последних матчах чемпионата
- «Ботафого» чаще всех побеждает в нынешнем чемпионате — 13 раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ботафого» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.47. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.96.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.25 и 1.65.
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Прогноз: «Ботафого» намерен удержаться на вершине, и явно будет активен в атаке.
Номинальные хозяева прекрасно атакуют, и явно постараются сыграть на своих козырях.
Ставка: Победа «Ботафого» за 2.47.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.25