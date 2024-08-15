Зиря
Осиек
«Зиря»
Турнирная таблица: «Зиря» попала в еврокубки на правах серебряного призёра чемпионата, команда набрала 58 очков. Выше в турнирной таблице расположился «Карабах». Стартовал и новый сезон на внутренней арене, «Зиря» матч 1-го тура выиграла у команды «Сабаил» (4:1), а во 2-м туре вице-чемпион переиграл «Сабах» (2:0).
Последние матчи: «Зиря» добыла минимальное преимущество над «Шерифом» в первой игре первого квалификационного раунда Лиги Европы (1:0). Однако этого преимущества вице-чемпиону не хватило, дома «Зиря» проиграла со счетом 1:2. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Шерифа» (5:4). Таким образом «Зиря» из Лиги чемпионов перебралась в Лигу конференций.
Во втором раунде Лиги конференций «Зиря» обыграла клуб «Дунайська Стреда» (4:0 — дома, 2:1 — в гостях).
В третьем раунде ЛК «Зиря» обменялась голами с «Осиеком» (1:1).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Зиря» не участвовала.
«Осиек»
Турнирная таблица: В минувшем сезоне чемпионата Хорватии «Осиек» финишировал на 4 месте, аккумулировав 57 очков. Стартовал уже новый сезон на внутренней арене, «Осиек» проиграл «Шибенику» (1:2) и «Динамо» Загреб (1:2).
Последние матчи: В Лиге конференций «Осиек» стартовал со второго отборочного раунда, на этой стадии хорватский коллектив выиграл у «Левадии» (5:1 — дома, 1:0 — в гостях).
Теперь «Осиек» выступает в третьем раунде еврокубка, где сыграл вничью с «Зирей» (1:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Межсезонье: Перед стартом в Лиге конференций «Осиек» сыграл 4 товарищеских матча, переиграв «Яблонец» (1:0), «Рух» (3:1), сыграв вничью с клубом «Ньиредьгаза» (2:2), и проиграв «ДАКу» (2:3).
Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Осиек» играл в Лиге конференций, в первом раунде хорватский клуб обыграл венгерский «Залаэгерсег», но второй стадии отбора уступил турецкому коллективу «Адана Демирспор».
Статистика для ставок
- В летнее межсезонье «Осиек» провел 4 товарищеских матча
- Беспроигрышная серия «Зири» составляет пять матчей
- «Осиек» — «Зиря» (1:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Зиря» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.34, а победа «Осиека» — в 2.88.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.09 и 1.73 соответственно.
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Прогноз: У команды «Зиря» мало еврокубкового опыта, «Осиек» в этом плане более опытный еврокубковый боец. Мы рискнём в пользу победы хорватского коллектива.
Ставка: Победа «Осиека» с форой (0) с коэффициентом 2.05.
Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.81.