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    «Зиря» — «Осиек». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига конференций, 15 августа 2024 года

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    «Осиек» — «Левадия»
    В третьем отборочном раунде Лиги конференций 15 августа пройдет матч «Зиря» — «Осиек». Начало — в 19:30 Ставка и прогноз на матч «Зиря» — «Осиек», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 15 Августа 2024 года

    Зиря

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Зиря 19:30 Осиек

    Осиек

  • Осиек
    •

    «Зиря»

    Турнирная таблица: «Зиря» попала в еврокубки на правах серебряного призёра чемпионата, команда набрала 58 очков. Выше в турнирной таблице расположился «Карабах». Стартовал и новый сезон на внутренней арене, «Зиря» матч 1-го тура выиграла у команды «Сабаил» (4:1), а во 2-м туре вице-чемпион переиграл «Сабах» (2:0).

    Последние матчи: «Зиря» добыла минимальное преимущество над «Шерифом» в первой игре первого квалификационного раунда Лиги Европы (1:0). Однако этого преимущества вице-чемпиону не хватило, дома «Зиря» проиграла со счетом 1:2. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Шерифа» (5:4). Таким образом «Зиря» из Лиги чемпионов перебралась в Лигу конференций.

    Во втором раунде Лиги конференций «Зиря» обыграла клуб «Дунайська Стреда» (4:0 — дома, 2:1 — в гостях).

    В третьем раунде ЛК «Зиря» обменялась голами с «Осиеком» (1:1).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Зиря» не участвовала.

    «Осиек»

    Турнирная таблица: В минувшем сезоне чемпионата Хорватии «Осиек» финишировал на 4 месте, аккумулировав 57 очков. Стартовал уже новый сезон на внутренней арене, «Осиек» проиграл «Шибенику» (1:2) и «Динамо» Загреб (1:2).

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    • Последние матчи: В Лиге конференций «Осиек» стартовал со второго отборочного раунда, на этой стадии хорватский коллектив выиграл у «Левадии» (5:1 — дома, 1:0 — в гостях).

    Теперь «Осиек» выступает в третьем раунде еврокубка, где сыграл вничью с «Зирей» (1:1).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Межсезонье: Перед стартом в Лиге конференций «Осиек» сыграл 4 товарищеских матча, переиграв «Яблонец» (1:0), «Рух» (3:1), сыграв вничью с клубом «Ньиредьгаза» (2:2), и проиграв «ДАКу» (2:3).

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    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Осиек» играл в Лиге конференций, в первом раунде хорватский клуб обыграл венгерский «Залаэгерсег», но второй стадии отбора уступил турецкому коллективу «Адана Демирспор».

    Статистика для ставок

    • В летнее межсезонье «Осиек» провел 4 товарищеских матча

    • Беспроигрышная серия «Зири» составляет пять матчей

    • «Осиек» — «Зиря» (1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Зиря» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.34, а победа «Осиека» — в 2.88.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.09 и 1.73 соответственно.

    Прогноз: У команды «Зиря» мало еврокубкового опыта, «Осиек» в этом плане более опытный еврокубковый боец. Мы рискнём в пользу победы хорватского коллектива.

    Ставка: Победа «Осиека» с форой (0) с коэффициентом 2.05.

    Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.81.

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    «Зиря» — «Осиек»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 15.08.2024. Прогнозы на футбол. «Осиек» добьётся успеха в дуэли с азербайджанцами?
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