Tromsoe
Килмарнок
«Тромсе»
Турнирное положение: «Тромсе» неудачно выступает в своем чемпионате. Команда там находится на 13 месте турнирной таблицы.
При этом «Тромсе» в 18 матчах чемпионата Норвегии выиграл лишь 5 раз. Да и забивает команда в среднем ровно гол за матч — 18 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда не сумела разжиться очками. «Тромсе» минимально уступил «Русенборгу».
При этом «Тромсе» в первом матче квалификации Лиги конференций подписал мировую с «Килмарноком» (2:2). А вот до того был пройден финский «КуПС» (1:0, 1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Тромсе» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: норвежцам палец в рот не клади. В своем чемпионате команда не забивала в двух матчах кряду.
При этом «Тромсе» явно намерен воспользоваться фактором своего поля. Да и оппонент в своих последних поединках не преуспевал.
Нет никаких сомнений, что норвежцы будут действовать первым номером. «Тромсе» явно намеревается забить быстрый мяч.
«Килмарнок»
Турнирное положение: Эта команда в своем чемпионате стартовала неудачно. В двух стартовых турах она уступила с общим счетом 0:7.
Причем «Килмарнок» в первом матче не смог переиграть норвежцев (2:2). Причем отыгрались шотландцы только в самом эндшпиле.
Последние матчи: «Килмарнок» не побеждает уже в 5 матчах кряду. Причем в трех из них команда не забивала.
В минувшем туре своего чемпионата «Килмарнок» уступил «Сент-Джонстону» (0:3). А вот чуть ранее команда была бита «Селтиком» (0:4).
В 5 своих последних матчах команда уступила трижды. В этих поединках шотландцы отличились 3 забитыми мячами при 11 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: домашняя ничья в первом матче явно не устроила шотландцев. Да и в последних матчах «Килмарнок» выглядел откровенно бледно.
Нет сомнений, что шотландцы постараются выбраться из психологической ямы. В созидательном аспекте команда уж точно должна прибавить.
При этом «Килмарнок» уже вылетел из квалификации Лиги Европы. Противостояние с «Серкль Брюгге» завершилось неудачей (1:1, 0:1).
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Шотландцы постараются преуспеть на контратаках.
Статистика для ставок
- «Килмарнок» не побеждал в 5 последних своих матчах
- «Тромсе» не выигрывал в 2 своих последних поединках
- В первом поединке соперники расписали мировую (2:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тромсе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. Ничья оценена в 4.11, а победа оппонента — в скромные 5.48.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно-таки разными коэффициентами — 1.83 и 1.97.
- 2.03Реал Мадрид — Аталанта: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.10Крылья Советов — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.87ЦСКА — Пари НН: прогноз и ставкаСегодня в 17:15
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Прогноз: Норвежцы выглядят сильнее оппонента, и уж точно будут максимально активны в атаке с первых минут встречи.
Шотландцы слишком нестабильны, да и в последних матчах явно не преуспевали в плане реализации.
Ставка: Победа «Тромсе» в 1 тайме за 2.11.
Прогноз: более рискованный прогноз, что второй тайм завершится ничьей.
Ставка: Ничья во 2 тайме за 2.65