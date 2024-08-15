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    «Тромсе» быстро добьется своего

    «Тромсе» — «Килмарнок». Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 15 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Тромсе» — «Килмарнок»
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    «Тромсе»
    15 августа в 1/2 финала квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Тромсе» и «Килмарнок». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тромсе» — «Килмарнок», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 15 Августа 2024 года

    Tromsoe

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Tromsoe 20:00 Килмарнок

    Килмарнок

  • Лига Европы. Квалификация
    •

    «Тромсе»

    Турнирное положение: «Тромсе» неудачно выступает в своем чемпионате. Команда там находится на 13 месте турнирной таблицы.

    При этом «Тромсе» в 18 матчах чемпионата Норвегии выиграл лишь 5 раз. Да и забивает команда в среднем ровно гол за матч — 18 мячей.

    Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда не сумела разжиться очками. «Тромсе» минимально уступил «Русенборгу».

    При этом «Тромсе» в первом матче квалификации Лиги конференций подписал мировую с «Килмарноком» (2:2). А вот до того был пройден финский «КуПС» (1:0, 1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Тромсе» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: норвежцам палец в рот не клади. В своем чемпионате команда не забивала в двух матчах кряду.

    При этом «Тромсе» явно намерен воспользоваться фактором своего поля. Да и оппонент в своих последних поединках не преуспевал.

    Нет никаких сомнений, что норвежцы будут действовать первым номером. «Тромсе» явно намеревается забить быстрый мяч.

    «Килмарнок»

    Турнирное положение: Эта команда в своем чемпионате стартовала неудачно. В двух стартовых турах она уступила с общим счетом 0:7.

    Причем «Килмарнок» в первом матче не смог переиграть норвежцев (2:2). Причем отыгрались шотландцы только в самом эндшпиле.

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    • Последние матчи: «Килмарнок» не побеждает уже в 5 матчах кряду. Причем в трех из них команда не забивала.

    В минувшем туре своего чемпионата «Килмарнок» уступил «Сент-Джонстону» (0:3). А вот чуть ранее команда была бита «Селтиком» (0:4).

    В 5 своих последних матчах команда уступила трижды. В этих поединках шотландцы отличились 3 забитыми мячами при 11 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: домашняя ничья в первом матче явно не устроила шотландцев. Да и в последних матчах «Килмарнок» выглядел откровенно бледно.

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    Нет сомнений, что шотландцы постараются выбраться из психологической ямы. В созидательном аспекте команда уж точно должна прибавить.

    При этом «Килмарнок» уже вылетел из квалификации Лиги Европы. Противостояние с «Серкль Брюгге» завершилось неудачей (1:1, 0:1).

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Шотландцы постараются преуспеть на контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Килмарнок» не побеждал в 5 последних своих матчах

    • «Тромсе» не выигрывал в 2 своих последних поединках

    • В первом поединке соперники расписали мировую (2:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тромсе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. Ничья оценена в 4.11, а победа оппонента — в скромные 5.48.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно-таки разными коэффициентами — 1.83 и 1.97.

    Прогноз: Норвежцы выглядят сильнее оппонента, и уж точно будут максимально активны в атаке с первых минут встречи.

    Шотландцы слишком нестабильны, да и в последних матчах явно не преуспевали в плане реализации.

    Ставка: Победа «Тромсе» в 1 тайме за 2.11.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что второй тайм завершится ничьей.

    Ставка: Ничья во 2 тайме за 2.65

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    «Тромсе» — «Килмарнок»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 15.08.2024. Прогнозы на футбол. «Тромсе» быстро добьется своего
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