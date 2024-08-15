15 августа в 1/2 финала квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Тромсе» и «Килмарнок». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тромсе» — «Килмарнок», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Тромсе»

Турнирное положение: «Тромсе» неудачно выступает в своем чемпионате. Команда там находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Тромсе» в 18 матчах чемпионата Норвегии выиграл лишь 5 раз. Да и забивает команда в среднем ровно гол за матч — 18 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда не сумела разжиться очками. «Тромсе» минимально уступил «Русенборгу».

При этом «Тромсе» в первом матче квалификации Лиги конференций подписал мировую с «Килмарноком» (2:2). А вот до того был пройден финский «КуПС» (1:0, 1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Тромсе» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: норвежцам палец в рот не клади. В своем чемпионате команда не забивала в двух матчах кряду.

При этом «Тромсе» явно намерен воспользоваться фактором своего поля. Да и оппонент в своих последних поединках не преуспевал.

Нет никаких сомнений, что норвежцы будут действовать первым номером. «Тромсе» явно намеревается забить быстрый мяч.

«Килмарнок»

Турнирное положение: Эта команда в своем чемпионате стартовала неудачно. В двух стартовых турах она уступила с общим счетом 0:7.

Причем «Килмарнок» в первом матче не смог переиграть норвежцев (2:2). Причем отыгрались шотландцы только в самом эндшпиле.

Последние матчи: «Килмарнок» не побеждает уже в 5 матчах кряду. Причем в трех из них команда не забивала.

В минувшем туре своего чемпионата «Килмарнок» уступил «Сент-Джонстону» (0:3). А вот чуть ранее команда была бита «Селтиком» (0:4).

В 5 своих последних матчах команда уступила трижды. В этих поединках шотландцы отличились 3 забитыми мячами при 11 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: домашняя ничья в первом матче явно не устроила шотландцев. Да и в последних матчах «Килмарнок» выглядел откровенно бледно.

Нет сомнений, что шотландцы постараются выбраться из психологической ямы. В созидательном аспекте команда уж точно должна прибавить.

При этом «Килмарнок» уже вылетел из квалификации Лиги Европы. Противостояние с «Серкль Брюгге» завершилось неудачей (1:1, 0:1).

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Шотландцы постараются преуспеть на контратаках.

Статистика для ставок

«Килмарнок» не побеждал в 5 последних своих матчах

«Тромсе» не выигрывал в 2 своих последних поединках

В первом поединке соперники расписали мировую (2:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тромсе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. Ничья оценена в 4.11, а победа оппонента — в скромные 5.48.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно-таки разными коэффициентами — 1.83 и 1.97.

Прогноз: Норвежцы выглядят сильнее оппонента, и уж точно будут максимально активны в атаке с первых минут встречи.

Шотландцы слишком нестабильны, да и в последних матчах явно не преуспевали в плане реализации.

Ставка: Победа «Тромсе» в 1 тайме за 2.11.

Прогноз: более рискованный прогноз, что второй тайм завершится ничьей.

Ставка: Ничья во 2 тайме за 2.65