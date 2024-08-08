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    «Осиек» окажется сильнее соперника?

    «Осиек» — «Зиря». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, Лига конференций, 8 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Осиек» — «Зиря»
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    «Осиек» — «Левадия»
    В третьем отборочном раунде Лиги конференций 8 вгуста пройдет матч «Осиек» — «Зиря». Начало — в 21:00 Ставка и прогноз на матч «Осиек» — «Зиря», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 08 Августа 2024 года

    Осиек

  • Осиек
    •  Осиек 21:00 Зиря

    Зиря

  • Лига Европы. Квалификация
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    «Осиек»

    Турнирная таблица: В минувшем сезоне чемпионата Хорватии «Осиек» финишировал на 4 месте, аккумулировав 57 очков. Стартовал уже новый сезон на внутренней арене, хорватский клуб проиграл «Щибенику» (1:2).

    Последние матчи: В Лиге конференций «Осиек» стартовал со второго отборочного раунда, на этой стадии хорватский коллектив выиграл у «Левадии» (5:1 — дома, 1:0 — в гостях).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Межсезонье: Перед стартом в Лиге конференций «Осиек» сыграл 4 товарищеских матча, переиграв «Яблонец» (1:0), «Рух» (3:1), сыграв вничью с клубом «Ньиредьгаза» (2:2), и проиграв «ДАКу» (2:3).

    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Осиек» играл в Лиге конференций, в первом раунде хорватский клуб обыграл венгерский «Залаэгерсег», но второй стадии отбора уступил турецкому коллективу «Адана Демирспор».

    «Зиря»

    Турнирная таблица: «Зиря» попала в еврокубки на правах серебряного призёра чемпионата, команда набрала 58 очков. Выше в турнирной таблице расположился «Карабах». Стартовал и новый сезон на внутренней арене, «Зиря» матч 1-го тура выиграла у команды «Сабаил» (4:1).

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    • Последние матчи: «Зиря» добыла минимальное преимущество над «Шерифом» в первой игре первого квалификационного раунда Лиги Европы (1:0). Однако этого преимущества вице-чемпиону не хватило, дома «Зиря» проиграла со счетом 1:2. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Шерифа» (5:4). Таким образом «Зиря» из Лиги чемпионов перебралась в Лигу конференций.

    Во втором раунде Лиги конференций «Зиря» обыграла клуб «Дунайська Стреда» (4:0 — дома,
    2:1 — в гостях).

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    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Зиря» не участвовала.

    Статистика для ставок

    • В летнее межсезонье «Осиек» провел 4 товарищеских матча

    • Выигрышная серия «Зири» составляет три матча

    • «Осиек» и «Зиря» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Осиек» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 4.05, а победа «Зири» — в 5.95.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.97 и 1.81 соответственно.

    Прогноз: У команды «Зиря» мало еврокубкового опыта, «Осиек» в этом плане более опытный еврокубковый боец. Мы рискнём в пользу победы хорватского коллектива.

    Ставка: Победа «Осиека» с форой (-1) с коэффициентом 1.90.

    Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.03.

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