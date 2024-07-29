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    «Ривер Плейт» уверенно вернется на победную тропу

    «Ривер Плейт» — «Сармьенто». Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, Лига Професиональ, 29 июля 2024 года

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    «Ривер Плейт»
    29 июля в 8-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Ривер Плейт» и «Сармьенто». Начало игры — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ривер Плейт» — «Сармьенто», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 29 Июля 2024 года

    Ривер Плейт

  • Аргентина. Примера
    •  Ривер Плейт 00:30 Атлетико Сармьенто

    Атлетико Сармьенто

  • Хунин
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    «Ривер Плейт»

    Турнирное положение: «Ривер Плейт» стартовал в чемпионате не лучшим образом. Нынче команда осела на скромном 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ривер Плейт» в 7 матчах набрал всего 10 очков. Да и пропускает команда в среднем более гола за матч — 8 мячей.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ривер Плейт» потерпел поражение от «Годой Крус» (1:2).

    До того команда подписала мировую с «Ланусом» (2:2). А вот поединок с «Депортиво» Риестра завершился обидной коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ривер Плейт» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В последних поединках «Ривер Плейт» явно не преуспевал в плане результатов. Команда все никак не может подняться в привычную лидирующую группу.

    Матчи против «Сармьенто» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков были выиграны 3 при одном поражении.

    Наверняка номинальные хозяева намерены вернуться на победную тропу. Команда явно постарается улучшить свое турнирное положение.

    «Сармьенто»

    Турнирное положение: «Сармьенто» начало чемпионата провел не столь успешно. На текущий момент команда находится на скромном 12 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Сармьенто» крайне слабо атакует. В 7 поединках Лиги Професиональ игроки команды отличились всего 8 точными ударами.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя зачетными баллами. «Сармьенто» минимально переиграл «Расинг».

    До того команда уступила «Росарио Сентраль» (2:4). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Эстудиантесу» (2:0).

    В пяти последних матчах «Сармьенто» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей в ворота соперников при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Сармьенто» не блещет стабильностью результатов. Да и уровень реализации голевых моментов явно оставляет желать лучшего.

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    При этом «Сармьенто» в среднем пропускает фактически гол за матч. Причем команда является немиролюбивой, лишь однажды сыграв вничью.

    Пока что команда банально чередует успешные поединки с неудачными. Да и потенциально она способна побороться за более высокие места.

    И уж точно номинальные гости будут стараться добыть хотя бы балл. «Сармьенто» явно не боится столь статусного, но столь же нестабильного соперника.

    Статистика для ставок

    • «Сармьенто» уже 2 года не обыгрывал «Ривер Плейт»

    • «Ривер Плейт» в среднем забивает чуть меньше 2 голов за матч

    • «Сармьенто» в среднем забивает гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ривер Плейт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 8.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень похожими коэффициентами — 1.82 и 2.00.

    Прогноз: «Ривер Плейт» явно сильнее соперника, и уж точно будет действовать с позиции силы.

    Номинальные хозяева имеют достаточно высокий потенциал, к тому же «Сармьенто» забивает с некоторой натугой.

    Ставка: Фора «Ривер Плейта» -1.5 за 2.14.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.00

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    «Ривер Плейт» — «Сармьенто»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 29.07.2024. Прогнозы на футбол. «Ривер Плейт» уверенно вернется на победную тропу
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