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    Победит ли «Висла» «Рапид»?

    «Висла» — «Рапид». Прогноз и ставки (к. 2.06) на футбол, 2-й раунд квалификации Лиги Европы, 25 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Висла» — «Рапид»
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    Анхель Родадо («Висла»)
    25 июля в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы сыграют «Висла» Краков и «Рапид» Вена. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Висла» — «Рапид», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 25 Июля 2024 года

    Висла Кр

  • Краков
    •  Висла Кр 19:00 Рапид Вена

    Рапид Вена

  • Вена
    •

    «Висла» Краков

    Турнирное положение: «Висла» Краков вышла в квалификацию Лиги Европы благодаря завоеванию Кубка Польши, обыграв в финале «Погонь» Щецин.

    Команда при этом выступает во втором польськом дивизионе, где по итогам прошлого сезона заняла лишь 10-ю позицию, отстав на три очка от зоны плей-офф за право выйти в элиту.

    Последние матчи: в рамках ответной игры 1-го раунда квалификации Лиги Европы клуб обыграл косовский «Лапи» на выезде — 2:1.

    В первой игре на своем поле коллектив также обыграл соперника, но уже со счетом 2:0, так что он довольно уверенно вышел в данную стадию.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах (два официальных и один товарищеский) «Висла» Краков выиграла трижды.

    Такие результаты говорят о хорошей форме коллектива, ведь победная серия в три поединка позволяет ему рассчитывать если не на выигрыш, то хотя бы на ничью.

    Четыре гола команды в квалификации Лиги Европы забивали разные игроки.

    «Рапид» Вена

    Турнирное положение: «Рапид» Вена вышел в квалификацию Лиги Европы благодаря четвертому месту в чемпионате Австрии.

    Команда по итогам 32-х туров отстала от чемпиона «Штурма» на 16 очков, тогда как от зоны квалификации Лиги чемпионов — на 14 баллов.

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    • Последние матчи: в рамках товарищеской встречи клуб сыграл вничью с «Миланом» дома — 1:1.

    Грядущий поединок во втором раунде Лиги Европы будет для венцев первым официальным в новой кампании.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах (один официальный и два товарищеских) «Рапид» ни разу не выиграл при трех поражениях и одной ничьей.

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    Марко Грюль — лучший бомбардир команды в австрийской Бундеслиге прошлого сезона с 13 голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Вислы» забивала только одна команда

    • в трех последних матчах «Висла» выиграла

    • в трех последних матчах «Рапид» не выиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Рапид» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.75, победа «Вислы» — в 4.60.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.93 и 1.87.

    Прогноз: хозяева выиграли три последних матча. Так было и в их двух последних домашних поединках.

    При этом гости не выиграли в трех последних матчах.

    Ставка: «Висла» не проиграет за 2.06.

    Прогноз: менее рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в пяти из семи последних матчей хозяев было именно так.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.93

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