25 июля в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы сыграют «Висла» Краков и «Рапид» Вена. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Висла» — «Рапид», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Висла» Краков

Турнирное положение: «Висла» Краков вышла в квалификацию Лиги Европы благодаря завоеванию Кубка Польши, обыграв в финале «Погонь» Щецин.

Команда при этом выступает во втором польськом дивизионе, где по итогам прошлого сезона заняла лишь 10-ю позицию, отстав на три очка от зоны плей-офф за право выйти в элиту.

Последние матчи: в рамках ответной игры 1-го раунда квалификации Лиги Европы клуб обыграл косовский «Лапи» на выезде — 2:1.

В первой игре на своем поле коллектив также обыграл соперника, но уже со счетом 2:0, так что он довольно уверенно вышел в данную стадию.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах (два официальных и один товарищеский) «Висла» Краков выиграла трижды.

Такие результаты говорят о хорошей форме коллектива, ведь победная серия в три поединка позволяет ему рассчитывать если не на выигрыш, то хотя бы на ничью.

Четыре гола команды в квалификации Лиги Европы забивали разные игроки.

«Рапид» Вена

Турнирное положение: «Рапид» Вена вышел в квалификацию Лиги Европы благодаря четвертому месту в чемпионате Австрии.

Команда по итогам 32-х туров отстала от чемпиона «Штурма» на 16 очков, тогда как от зоны квалификации Лиги чемпионов — на 14 баллов.

Последние матчи: в рамках товарищеской встречи клуб сыграл вничью с «Миланом» дома — 1:1.

Грядущий поединок во втором раунде Лиги Европы будет для венцев первым официальным в новой кампании.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах (один официальный и два товарищеских) «Рапид» ни разу не выиграл при трех поражениях и одной ничьей.

Марко Грюль — лучший бомбардир команды в австрийской Бундеслиге прошлого сезона с 13 голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Вислы» забивала только одна команда

в трех последних матчах «Висла» выиграла

в трех последних матчах «Рапид» не выиграл.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Рапид» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.75, победа «Вислы» — в 4.60.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.93 и 1.87.

Прогноз: хозяева выиграли три последних матча. Так было и в их двух последних домашних поединках.

При этом гости не выиграли в трех последних матчах.

Ставка: «Висла» не проиграет за 2.06.

Прогноз: менее рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в пяти из семи последних матчей хозяев было именно так.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.93