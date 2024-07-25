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    «Серкль» начнет свой путь в Лиге Европы с победы

    «Килмарнок» — «Серкль» Брюгге. Прогноз и ставки (к. 3.20) на квалификацию Лиги Европы

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    Прогноз и ставки на «Килмарнок» — «Серкль» Брюгге
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    «Серкль»
    25 июля в рамках 1-го матча квалификации Лиги Европы сыграют «Килмарнок» и «Серкль» Брюгге. Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Килмарнок» — «Серкль» Брюгге, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 25 Июля 2024 года

    Килмарнок

  • Лига Европы. Квалификация
    •  Килмарнок 21:30 Серкль Брюгге

    Серкль Брюгге

  • Брюгге
    •

    «Килмарнок»

    Положение команды: «Килмарнок» напрямую вышел в четвертьфинал Лиги Европы, начиная свой путь с противостояния против «Серкля» из Брюгге.

    В прошедшем сезоне чемпионата Шотландии «Килмарнок» занял 4-е место в таблице с 56-ю очками в активе, войдя в зону квалификации Лиги Европы.

    Килмарнок — Серкль Брюгге: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече «Килмарнок» разгромил «Барроу» со счетом 5:0. До этого команда не оставила и следа от «Очайнлек Тэлбот» (4:0).

    В последних 5-и товарищеских матчах «Килмарнок» трижды победил и дважды проиграл. За этот период команда забила 16 голов при 5-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: «Килмарнок» провел неплохую предсезонную работу и вполне способен дать бой предстоящему сопернику — «Серкль» из Брюгге.

    К слову, у «Килмарнока» есть довольно неплохой нападающий, который может помочь своей команде. Люк Маккован в прошедшем сезоне чемпионата Шотландии за 37 матчей забил 10 голов и сделал 5 голевых передач.

    «Серкль»

    Положение команды: «Серкль» также напрямую попал на стадию 1/4 финала отбора на Лиги Европы. В прошедшем сезоне команда из Брюгге провела относительно неплохой сезон.

    В сезоне 2022/2023 «Серкль» занял 4-е место в таблице чемпионата Бельгии с 37-ю очками в активе. Команда опередила «Генк», который набрал только же количество баллов.

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    • Последние матчи: В прошедшем товарищеском поединке «Серкль» проиграл «Фейеноорду» со счетом 0:1. До этого команда сыграла вничью с «Монако» (1:1), забив свой гол еще в 1-м тайме.

    В последних 5-и матчах «Серкль» обыграл только «АЕК Ларнаку» (3:2), а также по 2 раза сыграл вничью и проиграл. За этот период команда забила 5 голов при 6-и пропущенных.

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    Состояние команды: «Серкль» выглядел очень неплохо в товарищеских матчах. В противостоянии против «Килмарнока» команда из Брюгге точно будет фаворитом.

    Статистика для ставок

    • В последних 2-х матчах «Килмарнок» победил с общим счетом 9:0

    • В последних 3-х матчах «Серкль» пропускал минимум 1 гол за игру

    • В последних 5-и матчах на чужом поле «Серкль» выиграл только 1 раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Серкль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.80, а победа «Килмарнока» — в 3.95.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.80 и 2.05.

    Прогноз: Можно предположить, что матч получится низовым. Обе команды будут играть максимально осторожно.

    Ставка: Тотал 2 меньше за 3.20.

    Прогноз: «Серкль» сильнее своего соперника, команда одержит минимальную победу.

    Ставка: Победа «Серкля» за 1.92.

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    «Килмарнок» — «Серкль» Брюгге: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 25.07.2024. Прогнозы на футбол. «Серкль» начнет свой путь в Лиге Европы с победы
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