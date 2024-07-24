24 июля в квалификации Лиги чемпионов футболу сыграют «Целе» и «Слован» Братислава. Начало игры — в 21:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Целе» — «Слован» Братислава, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Целе»

Турнирное положение: в прошлом сезоне «Целе» уверенно победил в чемпионате Словении, оторвавшись от второй команды «Марибора» на 13 очков.

Последние матчи: в первом круге квалификации ЛЧ команда уверенно прошла эстонскую «Флору», победив ее по сумме двух матчей.

В первой игре на выезде «Целе» разгромил соперника со счетом 5:0, а ответная игра превратилась в формальность и завершилась домашней победой со счетом 2:1.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Не сыграют: серьезных потерь в составе нет.

Состояние команды: первый круг квалификации ЛЧ показал, что словенский коллектив отлично готов к возобновлению сезона и показывает футбол неплохого уровня. В команде здоровы ведущие игроки, состав довольно крепкий с легионерами неплохого уровня, а амбиции у клуба довольно серьезные.

«Слован» Братислава

Турнирное положение: в прошлом сезоне «Слован» досрочно победил в чемпионате Словакии, оторвавшись от конкурентов на 15 очков.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в первом круге квалификации Лиги чемпионов команда уверенно прошла македонскую «Стругу».

Первый матч на своем поле «Слован» выиграл со счетом 4:2, а на выезде также был сильнее 2:1.

Не сыграют: все ведущие игроки в строю.

Состояние команды: видно, что «Слован» отлично готов к старту сезона и намерен пробиться в основную группу ЛЧ. Команда имеет очень добротный состав с ветеранами Юраем Куцкой, Владимиром Вайссом, Робертом Маком, грузином Гурамом Кашия и перспективными легионерами. Многие из них выступали в топ-клубах, а Куцка и Кашия недавно и на Евро-2024.

Статистика для ставок

Между собой команды никогда не встречались

В двух официальных матчах этого сезона «Целе» имеет разницу 7-1

В двух официальных матчах этого сезона «Слован» имеет разницу 6-3

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Целе» дают 2,45, а на «Слован» Братислава -2,90, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

Тотал меньше 2,5 и тотал больше 2,5 идут по равной линии за 1,90.

Прогноз: за «Целе» фактор своего стадиона, а за «Слован» очень сыгранный и опытный состав, игроки которого видели в футболе практически все. Вряд ли гости отдадут первую игру и уступят в ней. Мак, Вайсс еще по-прежнему довольно хороши и креативны на своих флангах, а Куцка продолжает выгрызать центр поля.

Ставка: победа «Слована» с форой 0 за 2,08.

Прогноз: также можно рискнуть и взять чистую победу гостей, они вполне способны легко ее добиться в случае должного настроя и здоровья своих ветеранов.

Ставка: чистая победа «Слована» за 2,90.