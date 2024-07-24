Манчестер Сити
Селтик
«Манчестер Сити»
Турнирное положение: Команда Хосепа Гвардиолы провела блестящий минувший сезон. «Манчестер Сити» уверенно стал чемпионом Англии.
При этом «Манчестер Сити» опередил ближайшего преследователя всего на 2 очка. Да и атака снова блистала, отличившись 96 раз в 38 матчах.
Манчестер Сити — Селтик: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Команда Гвардиолы только начинает серию контрольных матчей. Да и состав «Манчестер Сити» пока разбалансирован в виду занятости ряда игроков в своих сборных.
Последний свой на данный момент поединок команда проиграла. В финале Кубка Англии она уступила «Манчестер Юнайтед» (1:2).
В 5 своих последних матчах «Манчестер Сити» сумел добыть 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 15 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Команда имеет весьма качественный подбор атакующих исполнителей. Эрлинг Холанн явно не собирается сбавлять оборотов.
Поединки с «кельтами» для команды исторически складываются удачно. Из трех очных встреч «Манчестер Сити» выиграл один раз при 2 паритетах.
Наверняка англичане будут максимально агрессивны в атаке. Да и состав команды по именам выглядит просто потрясающе.
«Селтик»
Турнирное положение: «Кельты» провели продуктивный минувший сезон. Команда уверенно выиграла чемпионат Шотландии.
При этом «Селтик» потрясающе выглядел в атаке. В 38 поединках чемпионата игроки команды наколотили 95 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды уже началась. В 3 спаррингах добыты 2 виктории при одном паритете.
При этом «Селтик» не сумел одолеть скромный «Эйр» (1:1). Зато «К. Парк» был обыгран с теннисным счетом 6:4, а «ДС Юнайтед» и вовсе разгромлен (4:0).
В 5 своих последних матчах команда разжилась 4 победами. В этих поединках она отличилась 15 мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Подбор игроков у шотландцев вполне качественный. Да и в плане реализации голевых моментов полный ажур.
Плюс ко всему, севильцы еще ни разу не побеждали «Манчестер Сити». Да и лидеры команды пока еще не набрали оптимальные кондиции.
И уж наверняка тренерский штаб выставит максимально основной состав. «Селтик» постарается проявить себя максимально выгодно на фоне чемпиона АПЛ.
Очевидно, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. «Кельты» не боятся никого, и уже точно способны приятно удивить.
Статистика для ставок
- «Манчестер Сити» в среднем забивает чуть менее 3 голов за матч
- «Селтик» в трех летних спаррингах добыл 2 виктории при одной ничьей
- «Селтик» еще ни разу не побеждала «Манчестер Сити»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 5.10, а победа оппонента — в скромные 7.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.42 и 2.78.
- 1.75Пари НН — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.36Ротор — Торпедо: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
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Прогноз: «Манчестер Сити» смотрится монолитнее оппонента, и явно будет максимально активен в атаке.
«Кельты» не лыком шиты, так что в этом поединке явно стоит ожидать высокой результативности.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.17.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом матче сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.28