24 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Селтик». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Селтик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: Команда Хосепа Гвардиолы провела блестящий минувший сезон. «Манчестер Сити» уверенно стал чемпионом Англии.

При этом «Манчестер Сити» опередил ближайшего преследователя всего на 2 очка. Да и атака снова блистала, отличившись 96 раз в 38 матчах.

Последние матчи: Команда Гвардиолы только начинает серию контрольных матчей. Да и состав «Манчестер Сити» пока разбалансирован в виду занятости ряда игроков в своих сборных.

Последний свой на данный момент поединок команда проиграла. В финале Кубка Англии она уступила «Манчестер Юнайтед» (1:2).

В 5 своих последних матчах «Манчестер Сити» сумел добыть 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 15 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Команда имеет весьма качественный подбор атакующих исполнителей. Эрлинг Холанн явно не собирается сбавлять оборотов.

Поединки с «кельтами» для команды исторически складываются удачно. Из трех очных встреч «Манчестер Сити» выиграл один раз при 2 паритетах.

Наверняка англичане будут максимально агрессивны в атаке. Да и состав команды по именам выглядит просто потрясающе.

«Селтик»

Турнирное положение: «Кельты» провели продуктивный минувший сезон. Команда уверенно выиграла чемпионат Шотландии.

При этом «Селтик» потрясающе выглядел в атаке. В 38 поединках чемпионата игроки команды наколотили 95 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды уже началась. В 3 спаррингах добыты 2 виктории при одном паритете.

При этом «Селтик» не сумел одолеть скромный «Эйр» (1:1). Зато «К. Парк» был обыгран с теннисным счетом 6:4, а «ДС Юнайтед» и вовсе разгромлен (4:0).

В 5 своих последних матчах команда разжилась 4 победами. В этих поединках она отличилась 15 мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Подбор игроков у шотландцев вполне качественный. Да и в плане реализации голевых моментов полный ажур.

Плюс ко всему, севильцы еще ни разу не побеждали «Манчестер Сити». Да и лидеры команды пока еще не набрали оптимальные кондиции.

И уж наверняка тренерский штаб выставит максимально основной состав. «Селтик» постарается проявить себя максимально выгодно на фоне чемпиона АПЛ.

Очевидно, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. «Кельты» не боятся никого, и уже точно способны приятно удивить.

Статистика для ставок

«Манчестер Сити» в среднем забивает чуть менее 3 голов за матч

«Селтик» в трех летних спаррингах добыл 2 виктории при одной ничьей

«Селтик» еще ни разу не побеждала «Манчестер Сити»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 5.10, а победа оппонента — в скромные 7.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.42 и 2.78.

Прогноз: «Манчестер Сити» смотрится монолитнее оппонента, и явно будет максимально активен в атаке.

«Кельты» не лыком шиты, так что в этом поединке явно стоит ожидать высокой результативности.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.17.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом матче сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.28