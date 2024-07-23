23 июля в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов сыграют ФКСБ и «Маккаби» Тель-Авив. Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч ФКСБ — «Маккаби» Тель-Авив, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ФКСБ

Турнирное положение: ФКСБ (бывшая «Стяуа») вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Румынии.

Команда в итоге на три очка опередила своего ближайшего преследователя «Клуж» и впервые с 2015 года выиграла первенство страны.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 2-го тура румынского первенства нового сезона клуб на выезде сыграл вничью с «Униря» (2:2).

Эта мировая стала второй в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, при одной победе.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах в разных турнирах ФКСБ ни разу не проиграл при пяти победах и двух ничьих.

Такие результаты говорят о хорошей форме коллектива, хотя то, что в последнее время у него больше ничьих, чем побед, сулит сопернику неплохие шансы по крайней мере на мировую.

Дариус Олару — лучший бомбардир команды в квалификации Лиги чемпионов текущего сезона с тремя голами.

«Маккаби» Тель-Авив

Турнирное положение: «Маккаби» Тель-Авив вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Израиля.

Команда в итоге на 11 очков опередила своего ближайшего преследователя «Маккаби» из Хайфы по итогам 36-ти туров.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке клуб обыграл в Суперкубке Израиля «Маккаби» Петах-Тиква (2:0).

Этот успех стал для коллектива седьмым в последних восьми поединках, которые были официальными и товарищескими, при одной ничьей.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 11-ти последних матчах в разных турнирах «Маккаби» Тель-Авив ни разу не проиграл при девяти победах и двух ничьих.

Эран Захави — лучший бомбардир не только команды, но и израильской лиги прошлой кампании с 20 голами.

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей ФКСБ забивали больше 2,5 голов

в 11 последних матчах «Маккаби» не проиграл

в восьми последних матчах «Маккаби» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ФКСБ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.35, победа «Маккаби» — в 2.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.72.

Прогноз: в восьми последних матчах гостей хотя бы одна команда не забивала. Так было и в четырех их последних выездных поединках.

То, что в трех из четырех последних матчей хозяев оба соперника забивали, не обязательно повторится, ведь «Маккаби» надежен в обороне.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хотя бы один из соперников не забьет при тотал меньше 2,5 голов, ведь так было в их четырех из пяти последних матчей.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет при тотал меньше 2,5 голов за 2.14