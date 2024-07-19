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    ЛДУ Кито разгромит боливийцев

    ЛДУ Кито — «Олвейс Реди». Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, Южноамериканский кубок, 19 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на ЛДУ Кито — «Олвейс Реди»
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    ЛДУ Кито
    19 июля в 1/16 финала плей-офф Южноамериканского кубка по футболу сыграют ЛДУ Кито и «Олвейс Реди». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч ЛДУ Кито — «Олвейс Реди», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    ЛДУ Кито

    Турнирное положение: ЛДУ Кито вылетел из Кубка Либертадорес. Правда, 3 место в группе стало пропуском лишь в Южноамериканский кубок.

    При этом ЛДУ Кито на групповом этапе Кубка Либертадорес в 6 матчах набрал всего 7 очков. Да и забили эквадорцы всего 6 мячей.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь успешно. ЛДУ Кито не сумел одолеть «Депортиво Куэнку» (2:2).

    До того команда уверенно расправилась с «Университарио» (2:0). Да и виктория над «Универсидад Католикой» прибавила положительных эмоций (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах ЛДУ Кито выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В последних поединках ЛДУ Кито выглядел достаточно выгодно. Команда не проигрывает в 3 матчах кряду.

    Вот только в своем чемпионате команда пока только третья. ЛДУ Кито отстает от лидера всего на 5 зачетных пунктов.

    Наверняка номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Класс эквадорцев явно выше, чем у скромного оппонента.

    «Олвейс Реди»

    Турнирное положение: «Олвейс Реди» в своей группе занял 2 место. Команда в итоге на 2 очка отстала от «Медельина».

    Притом, что «Олвейс Реди» весьма прилично атакует. В 6 поединках группового этапа Южноамериканского кубка боливийцы отличились 10 забитыми мячами.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. «Олвейс Реди» подписал мировую с «Томаяпо» (1:1).

    До того команда с треском уступила «Медельину» (0:4). А вот поединок с «Вильстерманном» завершился минимальной коллизией.

    В пяти последних матчах «Олвейс Реди» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 5 мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Олвейс Реди» выглядит нестабильно. Команда не может победить в 3 матчах кряду.

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    При этом «Олвейс Реди» на групповом этапе Южноамериканского кубка пропустил 7 мячей в 6 матчах. Да и проиграли боливийцы лишь однажды.

    Вот только победы даются команде крайне натужно. Да и подбор игроков у боливийского клуба выглядит очень скромно.

    И уж точно номинальные гости будут стараться не ударить в грязь лицом. Боливийцы явно будут действовать с оглядкой на свои тылы.

    Статистика для ставок

    • «Олвейс Реди» на групповом этапе пропускал в среднем гол за матч

    • ЛДУ Кито не проигрывает 3 матча кряду

    • Эквадорцы в трех своих последних поединках забивали по 2 мяча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ЛДУ Кито — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. Ничья оценена в 5.90, а победа оппонента — в скромные 12.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.70 и 2.12.

    Прогноз: Эквадорцы смотрятся на две головы сильнее соперника, и уж точно будут активны в атаке.

    Номинальные гости не столь надежны в обороне, плюс в последних матчах не блещут стабильностью в игре и результатах.

    Ставка: Фора ЛДУ Кито -2.5 за 2.75.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.64

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    ЛДУ Кито — «Олвейс Реди»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 19.07.2024. Прогнозы на футбол. ЛДУ Кито разгромит боливийцев
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