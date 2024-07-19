ЛДУ Кито
Турнирное положение: ЛДУ Кито вылетел из Кубка Либертадорес. Правда, 3 место в группе стало пропуском лишь в Южноамериканский кубок.
При этом ЛДУ Кито на групповом этапе Кубка Либертадорес в 6 матчах набрал всего 7 очков. Да и забили эквадорцы всего 6 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь успешно. ЛДУ Кито не сумел одолеть «Депортиво Куэнку» (2:2).
До того команда уверенно расправилась с «Университарио» (2:0). Да и виктория над «Универсидад Католикой» прибавила положительных эмоций (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах ЛДУ Кито выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: В последних поединках ЛДУ Кито выглядел достаточно выгодно. Команда не проигрывает в 3 матчах кряду.
Вот только в своем чемпионате команда пока только третья. ЛДУ Кито отстает от лидера всего на 5 зачетных пунктов.
Наверняка номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Класс эквадорцев явно выше, чем у скромного оппонента.
«Олвейс Реди»
Турнирное положение: «Олвейс Реди» в своей группе занял 2 место. Команда в итоге на 2 очка отстала от «Медельина».
Притом, что «Олвейс Реди» весьма прилично атакует. В 6 поединках группового этапа Южноамериканского кубка боливийцы отличились 10 забитыми мячами.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. «Олвейс Реди» подписал мировую с «Томаяпо» (1:1).
До того команда с треском уступила «Медельину» (0:4). А вот поединок с «Вильстерманном» завершился минимальной коллизией.
В пяти последних матчах «Олвейс Реди» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 5 мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Олвейс Реди» выглядит нестабильно. Команда не может победить в 3 матчах кряду.
При этом «Олвейс Реди» на групповом этапе Южноамериканского кубка пропустил 7 мячей в 6 матчах. Да и проиграли боливийцы лишь однажды.
Вот только победы даются команде крайне натужно. Да и подбор игроков у боливийского клуба выглядит очень скромно.
И уж точно номинальные гости будут стараться не ударить в грязь лицом. Боливийцы явно будут действовать с оглядкой на свои тылы.
Статистика для ставок
- «Олвейс Реди» на групповом этапе пропускал в среднем гол за матч
- ЛДУ Кито не проигрывает 3 матча кряду
- Эквадорцы в трех своих последних поединках забивали по 2 мяча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ЛДУ Кито — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. Ничья оценена в 5.90, а победа оппонента — в скромные 12.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.70 и 2.12.
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Прогноз: Эквадорцы смотрятся на две головы сильнее соперника, и уж точно будут активны в атаке.
Номинальные гости не столь надежны в обороне, плюс в последних матчах не блещут стабильностью в игре и результатах.
Ставка: Фора ЛДУ Кито -2.5 за 2.75.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.64