19 июля в 1/16 финала плей-офф Южноамериканского кубка по футболу сыграют ЛДУ Кито и «Олвейс Реди». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч ЛДУ Кито — «Олвейс Реди», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ЛДУ Кито

Турнирное положение: ЛДУ Кито вылетел из Кубка Либертадорес. Правда, 3 место в группе стало пропуском лишь в Южноамериканский кубок.

При этом ЛДУ Кито на групповом этапе Кубка Либертадорес в 6 матчах набрал всего 7 очков. Да и забили эквадорцы всего 6 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь успешно. ЛДУ Кито не сумел одолеть «Депортиво Куэнку» (2:2).

До того команда уверенно расправилась с «Университарио» (2:0). Да и виктория над «Универсидад Католикой» прибавила положительных эмоций (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах ЛДУ Кито выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В последних поединках ЛДУ Кито выглядел достаточно выгодно. Команда не проигрывает в 3 матчах кряду.

Вот только в своем чемпионате команда пока только третья. ЛДУ Кито отстает от лидера всего на 5 зачетных пунктов.

Наверняка номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Класс эквадорцев явно выше, чем у скромного оппонента.

«Олвейс Реди»

Турнирное положение: «Олвейс Реди» в своей группе занял 2 место. Команда в итоге на 2 очка отстала от «Медельина».

Притом, что «Олвейс Реди» весьма прилично атакует. В 6 поединках группового этапа Южноамериканского кубка боливийцы отличились 10 забитыми мячами.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. «Олвейс Реди» подписал мировую с «Томаяпо» (1:1).

До того команда с треском уступила «Медельину» (0:4). А вот поединок с «Вильстерманном» завершился минимальной коллизией.

В пяти последних матчах «Олвейс Реди» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 5 мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Олвейс Реди» выглядит нестабильно. Команда не может победить в 3 матчах кряду.

При этом «Олвейс Реди» на групповом этапе Южноамериканского кубка пропустил 7 мячей в 6 матчах. Да и проиграли боливийцы лишь однажды.

Вот только победы даются команде крайне натужно. Да и подбор игроков у боливийского клуба выглядит очень скромно.

И уж точно номинальные гости будут стараться не ударить в грязь лицом. Боливийцы явно будут действовать с оглядкой на свои тылы.

Статистика для ставок

«Олвейс Реди» на групповом этапе пропускал в среднем гол за матч

ЛДУ Кито не проигрывает 3 матча кряду

Эквадорцы в трех своих последних поединках забивали по 2 мяча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ЛДУ Кито — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. Ничья оценена в 5.90, а победа оппонента — в скромные 12.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.70 и 2.12.

Прогноз: Эквадорцы смотрятся на две головы сильнее соперника, и уж точно будут активны в атаке.

Номинальные гости не столь надежны в обороне, плюс в последних матчах не блещут стабильностью в игре и результатах.

Ставка: Фора ЛДУ Кито -2.5 за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.64