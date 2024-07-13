«Аякс» традиционно одолеет «рейнджеров»

13 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Аякс» и «Рейнджерс». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аякс» — «Рейнджерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аякс»

Турнирное положение: Эта команда минувший чемпионат Нидерландов откровенно провалила. «Аякс» финишировал на скромном 5 месте.

При этом «Аякс» по ходу сезона пребывал даже на дне турнирной таблицы. Но потом амстердамцы взялись за дело и поднялись в привычную группу лидеров.

Последние матчи: летом команда провела уже 2 спарринга. В них амстердамцы по разу победили и проиграли.

Сначала «Аякс» минимально уступил «Зволле». А вот затем был уверенно обыгран бельгийский «Сент-Трейден» (4:0).

В 5 своих последних матчах «Аякс» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Амстердамцы в межсезонье выглядят не столь выгодно. Да и состав разбалансирован ввиду занятости лидеров команды в сборных.

Поединки с «рейнджерами» для команды традиционно складываются успешно. Все 6 очных встреч принесли успех голландцам.

Наверняка амстердамцы будут активно атаковать и на сей раз. Даже без нескольких ведущих исполнителей команда выглядит выгодно.

«Рейнджерс»

Турнирное положение: Эта команда прошлый сезон провела неудачно. «Рейнджерс» в итоге занял 2 место в чемпионате Шотландии.

При этом «Рейнджерс» в итоге отстал от чемпиона «Селтика» на 8 очков. Да и в финале Суперкубка сильнее были «кельты» (0:1).

Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды только начинается. Да и ряд игроков были задействованы в составе своих сборных.

При этом «Рейнджерс» активно готовится в тренировочном режиме. Да и вообще, глазвегианцы намерены побороться за чемпионский титул.

В 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках она отличилась 13 мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «рейнджеры» способны оказать достойное сопротивление любому оппоненту. Да и по именам состав команды выглядит прилично.

В 2 своих последних матчах «рейнджеры» не побеждали. Зато до того на лопатки был уверенно уложен «Данди» (5:2).

И уж наверняка тренерский штаб проведет некоторую кадровую ротацию. «Рейнджерс» явно постарается, как минимум, не уступить голландцам.

Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и оппонент не особо блещет стабильностью в игре.

Статистика для ставок

«Аякс» обыграл «рейнджеров» во всех 6 очных поединках

«Рейнджерс» не побеждает 2 матча кряду

«Аякс» в 2 летних контрольных поединках по разу победил и уступил

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аякс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.63 и 2.25.

Прогноз: «Аякс» традиционно успешно противостоит «рейнджерам», и явно будет активен в атаке.

Амстердамцы уже сыграли два контрольных поединка, тогда как шотландцы только начинают свою серию спаррингов.

Ставка: Победа «Аякса» за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.38