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    «Аякс» традиционно одолеет «рейнджеров»

    «Аякс» — «Рейнджерс». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 13 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аякс» — «Рейнджерс»
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    Джордан Хендерсон
    13 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Аякс» и «Рейнджерс». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аякс» — «Рейнджерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 13 Июля 2024 года

    Аякс

  • Амстердам
    •  Аякс 17:00 Глазго Рейнджерс

    Глазго Рейнджерс

  • Глазго
    •

    «Аякс»

    Турнирное положение: Эта команда минувший чемпионат Нидерландов откровенно провалила. «Аякс» финишировал на скромном 5 месте.

    При этом «Аякс» по ходу сезона пребывал даже на дне турнирной таблицы. Но потом амстердамцы взялись за дело и поднялись в привычную группу лидеров.

    Последние матчи: летом команда провела уже 2 спарринга. В них амстердамцы по разу победили и проиграли.

    Сначала «Аякс» минимально уступил «Зволле». А вот затем был уверенно обыгран бельгийский «Сент-Трейден» (4:0).

    В 5 своих последних матчах «Аякс» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Амстердамцы в межсезонье выглядят не столь выгодно. Да и состав разбалансирован ввиду занятости лидеров команды в сборных.

    Поединки с «рейнджерами» для команды традиционно складываются успешно. Все 6 очных встреч принесли успех голландцам.

    Наверняка амстердамцы будут активно атаковать и на сей раз. Даже без нескольких ведущих исполнителей команда выглядит выгодно.

    «Рейнджерс»

    Турнирное положение: Эта команда прошлый сезон провела неудачно. «Рейнджерс» в итоге занял 2 место в чемпионате Шотландии.

    При этом «Рейнджерс» в итоге отстал от чемпиона «Селтика» на 8 очков. Да и в финале Суперкубка сильнее были «кельты» (0:1).

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    • Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды только начинается. Да и ряд игроков были задействованы в составе своих сборных.

    При этом «Рейнджерс» активно готовится в тренировочном режиме. Да и вообще, глазвегианцы намерены побороться за чемпионский титул.

    В 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках она отличилась 13 мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «рейнджеры» способны оказать достойное сопротивление любому оппоненту. Да и по именам состав команды выглядит прилично.

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    В 2 своих последних матчах «рейнджеры» не побеждали. Зато до того на лопатки был уверенно уложен «Данди» (5:2).

    И уж наверняка тренерский штаб проведет некоторую кадровую ротацию. «Рейнджерс» явно постарается, как минимум, не уступить голландцам.

    Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и оппонент не особо блещет стабильностью в игре.

    Статистика для ставок

    • «Аякс» обыграл «рейнджеров» во всех 6 очных поединках

    • «Рейнджерс» не побеждает 2 матча кряду

    • «Аякс» в 2 летних контрольных поединках по разу победил и уступил

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аякс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.63 и 2.25.

    Прогноз: «Аякс» традиционно успешно противостоит «рейнджерам», и явно будет активен в атаке.

    Амстердамцы уже сыграли два контрольных поединка, тогда как шотландцы только начинают свою серию спаррингов.

    Ставка: Победа «Аякса» за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.38

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    «Аякс» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 13.07.2024. Прогнозы на футбол. «Аякс» традиционно одолеет «рейнджеров»
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