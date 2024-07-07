«Торпедо» не заметит челябинцев

7 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Торпедо» и «Челябинск». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Челябинск», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Торпедо»

Турнирное положение: Москвичи провалили минувший сезон. Торпедовцы финишировали на 10 месте турнирной таблицы первой лиги.

При этом «Торпедо» в межсезонье выглядит вполне прилично. В 4 контрольных поединках команда выиграла 2 раза при одной коллизии.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке торпедовцы подписали мировую с «Иртышом» (0:0). Да и вообще, голы даются команде Олега Кононова с натугой.

Перед этим «Торпедо» в спарринге уступило московскому «Спартаку» (1:3). Зато «Волгарь» был обыгран (2:0), да и с «Шинником» команда справилась (1:0).

В 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках торпедовцы наколотили 7 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Торпедовцам будет крайне сложно претендовать на выход в РПЛ. Да и особо качественного кадрового пополнения нет.

Зато в неплохих кондициях пребывает Александр Иванков. Защитник москвичей отличился в спарринге со «Спартаком», а в минувшем сезоне забил 4 мяча.

Наверняка «Торпедо» будет максимально активно в атаке. Да и оппонент явно не блещет в плане надежности собственных тылов.

«Челябинск»

Турнирное положение: Эта команда минувший сезон провела не столь продуктивно. Челябинцы финишировали лишь на 4 месте во второй лиге, не сумев повыситься в классе.

При этом «Челябинск» довольно выгодно выглядит в контрольных поединках. Команда априори дает бой более сильным оппонентам.

Последние матчи: Челябинцы уже активно готовятся к новому сезону. Цели перед командой стоят более честолюбивые.

В предыдущем своем поединке команда добыла ничью с «Ахматом» (1:1). А вот до того челябинцы не уступили «Алании» (0:0).

В пяти своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках «Челябинск» настрелял 6 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Челябинский клуб выглядит вполне боеспособным. Да и в двух первых спаррингах команда смотрелась вполне прилично.

Более того, челябинцы не проигрывают уже 4 матча кряду. Да и в кадровом аспекте команда несколько усилилась.

Причем «Челябинск» уже не раз демонстрировал свое умение играть с более сильными оппонентами. Торпедовцев команда уж точно не боится.

Безусловно, номинальные гости не собираются окапываться у своих ворот. Да и последние успешные спарринги прибавили позитивных эмоций.

Статистика для ставок

«Торпедо» в среднем забивает почти гол за матч

Москвичи выиграли в 2 контрольных матчах из 4

«Челябинск» не проигрывает в 4 последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.37, а победа оппонента — в скромные 7.63.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.45 и 2.74.

Прогноз: Торпедовцы постепенно набирают обороты, и уж точно будут активно атаковать.

Москвичи имеют в своем составе атакующих исполнителей довольно приличного уровня, плюс мотивированы вернуться на победный путь.

Ставка: Фора «Торпедо» -1.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.14