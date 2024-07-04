«Миннесота Юнайтед» на своем поле примет «Ванкувер Уайткэпс» в очередном туре регулярного чемпионата МЛС. Встреча состоится 4 июля и начнется в 03:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Миннесота Юнайтед» — «Ванкувер Уайткэпс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Миннесота Юнайтед»

Турнирное положение: Коллектив из города Сент-Пол с 29 очками идет седьмым на Западе и на два очка опережает десятую строку, которая уже не дает право на плей-офф.

«Миннесота Юнайтед» выиграла восемь матчей из 20 проведенных, пять раз сыграла вничью и семь встреч проиграла, забила 33 гола, а пропустила на мяч меньше.

Последние матчи: «Гагары» в прошлом туре потерпели гостевое фиаско от «Портленда» со счетом 2:3. И этим проигрышем они продлили свою серию из поражений до четырех встреч кряду.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Сейчас у «Миннесоты Юнайтед» 5-матчевая безвыигрышная серия, которая началась мировой, а продолжилась четырьмя проигрышами подряд. А выиграть команда смогла лишь один поединок из восьми предыдущих. И в трех встречах данного отрезка она уходила с поля без забитого гола.

«Ванкувер Уайткэпс»

Турнирное положение: Канадский клуб с 28 очками расположился в таблице Запада на строку ниже предстоящего противника.

«Ванкувер Уайткэпс» выиграл восемь игр из 19, четыре поединка свел вничью и семь встреч проиграл, разница мячей составляет 30:27.

Последние матчи: «Сине-белые» в своем последнем проведенном поединке смогли на своем поле обыграть «Сент-Луис» со счетом 4:3, а перед этим они проиграли в гостевых встречах «Нью-Инглэнд Революшн» 2:3 и «Портленду» 0:2.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Ванкувер Уайткэпс» в отрезке пяти своих предыдущих поединков смог выиграть в трех из них и дважды проиграл. И только в одном поединке данного отрезка команда уходила с поля без забитого мяча. В четырех же остальных играх был обмен голами и зафиксирован верховой тотал.

Статистика для ставок

«Миннесота Юнайтед» дома проиграла лишь раз за шесть предыдущих поединков

«Ванкувер Уайткэпс» в гостях уступил в трех из пяти минувших матчах

«Миннесота Юнайтед» на своем поле обыграла «Ванкувер Уайткэпс» в двух из трех последних очных играх при одной ничьей

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Миннесоты Юнайтед» — 2.14, победа «Ванкувер Уайткэпс» — 3.10, ничья — 3.75.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.46 и 2.62 соответственно.

Прогноз: В этом противостоянии ставим на викторию «Миннесоты Юнайтед», ведь она вполне неплохо играет дома, да и с предстоящим противником на своем поле зачастую справляется.

Рекомендуемая ставка: победа «Миннесоты Юнайтед» за 2.14.

Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет такой исход — хозяева забьют первыми. Потому что на своем поле с предстоящим противником «гагары» в основном открывают счет в матче.

Ставка: «Миннесота Юнайтед» забьет первой за 1.88.