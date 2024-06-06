6 июня в 5-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Куяба» и «Витория». Начало игры — в 02:00 мск. «Куяба» — «Витория»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Куяба»

Турнирное положение: «Куяба» обречен на борьбу за выживание в элите. Сейчас команда находится на 20 месте турнирной таблицы бразильского чемпионата.

При этом «Куяба» проиграла все 5 своих матчей. Более того, команда еще не открыла счет своим голам в чемпионате.

Последние матчи: предыдущий поединок команда снова провела неудачно. «Куяба» минимально уступила «Интернасьоналю».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Куяба» выиграла трижды. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 5 пропущенных.

А вот до последнего поражения в чемпионате команда добыла 2 победы подряд. Плюс в Южноамериканском кубке команда продвинулась в 1/16 финала плей-офф.

Не сыграют: Дерик Ласерда, Фелипе Аугусто, Дейверсон — травмированы.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: ныне «Куяба» явно стоит на вылет. Да и пропускает команда в среднем 2 гола за матч.

Матчи против «Витории» для команды традиционно складываются неудачно. Из четырех очных поединков «Куяба» выиграла 1 раз при 2 коллизиях.

Наверняка номинальные хозяева постараются оторваться от дна турнирной таблицы. Да и оппонент пропускает уж очень часто.

«Витория»

Турнирное положение: «Витория» текущий чемпионат начала неудачно. Команда ныне расположилась на 19 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Витория» в 6 матчах чемпионата набрала всего 1 балл. Да и пропущено уже 13 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова осталась без очковых приобретений. «Витория» дома уступила «Атлетико Гойаненсе» (0:2).

До того команда вылетела из Кубка Бразилии. В 1/16 она не смогла ничего противопоставить «Ботафого» — 0:1, 1:2.

Более того, «Витория» проиграла в 6 своих последних поединках. Причем лишь в одном из них она пропустила меньше 2 голов.

Не сыграют: Рауль Касерес, Эвералдо, Матеус Гонсалвеш, Родриго Андраде — травмированы. Эдуарду Родригес — дисквалифицирован.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Витория» удручает. Пораженческая серия все растет, и дно уже близко.

При этом «Витория» явно постарается покинуть опасную зону. Да и в кадровом плане у команды имеется ряд пробоин.

Плюс ко всему, средняя результативность составляет менее гола за матч. Да и по игре команда выглядит крайне неуверенно.

Наверняка номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Да и последние встречи с «Куябой» были успешными.

Статистика для ставок

«Витория» проиграла в 6 своих последних поединках

«Куяба» еще не забила ни одного мяча в чемпионате

«Витория» в среднем забивает менее гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Куяба» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.24, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.46 и 1.55.

Прогноз: Обе команды постараются улучшить свое турнирное положение, и уж точно будут активны в атаке.

«Куяба» в последних матчах явно прибавил, да и мотивация забить первый мяч в текущем чемпионате огромная.

Ставка: Обе забьют за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.46