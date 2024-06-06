Куяба
Витория Салвадор
«Куяба»
Турнирное положение: «Куяба» обречен на борьбу за выживание в элите. Сейчас команда находится на 20 месте турнирной таблицы бразильского чемпионата.
При этом «Куяба» проиграла все 5 своих матчей. Более того, команда еще не открыла счет своим голам в чемпионате.
Последние матчи: предыдущий поединок команда снова провела неудачно. «Куяба» минимально уступила «Интернасьоналю».
Вообще, в 5 своих последних матчах «Куяба» выиграла трижды. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 5 пропущенных.
А вот до последнего поражения в чемпионате команда добыла 2 победы подряд. Плюс в Южноамериканском кубке команда продвинулась в 1/16 финала плей-офф.
Не сыграют: Дерик Ласерда, Фелипе Аугусто, Дейверсон — травмированы.
Состояние команды: ныне «Куяба» явно стоит на вылет. Да и пропускает команда в среднем 2 гола за матч.
Матчи против «Витории» для команды традиционно складываются неудачно. Из четырех очных поединков «Куяба» выиграла 1 раз при 2 коллизиях.
Наверняка номинальные хозяева постараются оторваться от дна турнирной таблицы. Да и оппонент пропускает уж очень часто.
«Витория»
Турнирное положение: «Витория» текущий чемпионат начала неудачно. Команда ныне расположилась на 19 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Витория» в 6 матчах чемпионата набрала всего 1 балл. Да и пропущено уже 13 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова осталась без очковых приобретений. «Витория» дома уступила «Атлетико Гойаненсе» (0:2).
До того команда вылетела из Кубка Бразилии. В 1/16 она не смогла ничего противопоставить «Ботафого» — 0:1, 1:2.
Более того, «Витория» проиграла в 6 своих последних поединках. Причем лишь в одном из них она пропустила меньше 2 голов.
Не сыграют: Рауль Касерес, Эвералдо, Матеус Гонсалвеш, Родриго Андраде — травмированы. Эдуарду Родригес — дисквалифицирован.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Витория» удручает. Пораженческая серия все растет, и дно уже близко.
При этом «Витория» явно постарается покинуть опасную зону. Да и в кадровом плане у команды имеется ряд пробоин.
Плюс ко всему, средняя результативность составляет менее гола за матч. Да и по игре команда выглядит крайне неуверенно.
Наверняка номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Да и последние встречи с «Куябой» были успешными.
Статистика для ставок
- «Витория» проиграла в 6 своих последних поединках
- «Куяба» еще не забила ни одного мяча в чемпионате
- «Витория» в среднем забивает менее гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Куяба» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.24, а победа оппонента — в скромные 3.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.46 и 1.55.
- 2.05Италия — Турция: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.15Австрия — Сербия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.05Швейцария — Эстония: прогноз и ставкаСегодня в 21:15
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Прогноз: Обе команды постараются улучшить свое турнирное положение, и уж точно будут активны в атаке.
«Куяба» в последних матчах явно прибавил, да и мотивация забить первый мяч в текущем чемпионате огромная.
Ставка: Обе забьют за 2.08.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.46