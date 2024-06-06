ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Николай Писарев«Уехать в "Аталанту" к Гасперини — это было очень смело». Николай Писарев — о Миранчуке, философии Галицкого и предстоящей игре с Беларусью Килиан МбаппеПереход Мбаппе в «Реал» пойдет на пользу всем — даже «ПСЖ» Ислам МахачевПорье не быть чемпионом UFC. Махачев поставил крест на титульных амбициях Дастина
  • 21:28
    • Италия — Турция: стартовые составы на товарищеский матч
  • 21:23
    • Милинкович-Савич выйдет в стартовом составе Себрии на матч с Австрией
  • 18:32
    • Синнер в трех сетах победил Димитрова и пробился в полуфинал «Ролан Гаррос»
  • 18:25
    • Синнер впервые в карьере станет первой ракеткой мира
  • 18:00
    • Новак Джокович снялся с «Ролан Гаррос»
  • 17:56
    • «Карабах» объявил об уходе Лунева
  • 16:10
    • Свентек разгромила Вондроушову и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта

    Ставим на голевой бартер!

    «Куяба» — «Витория». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 6 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Куяба» — «Витория»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Куяба»
    6 июня в 5-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Куяба» и «Витория». Начало игры — в 02:00 мск. «Куяба» — «Витория»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Бразилия. Серия А 06 Июня 2024 года

    Куяба

  • Бразилия. Серия А
    •  Куяба 02:00 Витория Салвадор

    Витория Салвадор

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Куяба»

    Турнирное положение: «Куяба» обречен на борьбу за выживание в элите. Сейчас команда находится на 20 месте турнирной таблицы бразильского чемпионата.

    При этом «Куяба» проиграла все 5 своих матчей. Более того, команда еще не открыла счет своим голам в чемпионате.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда снова провела неудачно. «Куяба» минимально уступила «Интернасьоналю».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Куяба» выиграла трижды. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 5 пропущенных.

    А вот до последнего поражения в чемпионате команда добыла 2 победы подряд. Плюс в Южноамериканском кубке команда продвинулась в 1/16 финала плей-офф.

    Не сыграют: Дерик Ласерда, Фелипе Аугусто, Дейверсон — травмированы.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: ныне «Куяба» явно стоит на вылет. Да и пропускает команда в среднем 2 гола за матч.

    Матчи против «Витории» для команды традиционно складываются неудачно. Из четырех очных поединков «Куяба» выиграла 1 раз при 2 коллизиях.

    Наверняка номинальные хозяева постараются оторваться от дна турнирной таблицы. Да и оппонент пропускает уж очень часто.

    «Витория»

    Турнирное положение: «Витория» текущий чемпионат начала неудачно. Команда ныне расположилась на 19 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Витория» в 6 матчах чемпионата набрала всего 1 балл. Да и пропущено уже 13 мячей.

  • Лебединая песня Мбаппе и сенсационный «Брест»: итоги сезона в Лиге 1
  • Кто и как отметился в чемпионате Франции?
  • Вчера

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова осталась без очковых приобретений. «Витория» дома уступила «Атлетико Гойаненсе» (0:2).

    До того команда вылетела из Кубка Бразилии. В 1/16 она не смогла ничего противопоставить «Ботафого» — 0:1, 1:2.

    Более того, «Витория» проиграла в 6 своих последних поединках. Причем лишь в одном из них она пропустила меньше 2 голов.

    Не сыграют: Рауль Касерес, Эвералдо, Матеус Гонсалвеш, Родриго Андраде — травмированы. Эдуарду Родригес — дисквалифицирован.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Витория» удручает. Пораженческая серия все растет, и дно уже близко.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    При этом «Витория» явно постарается покинуть опасную зону. Да и в кадровом плане у команды имеется ряд пробоин.

    Плюс ко всему, средняя результативность составляет менее гола за матч. Да и по игре команда выглядит крайне неуверенно.

    Наверняка номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Да и последние встречи с «Куябой» были успешными.

    Статистика для ставок

    • «Витория» проиграла в 6 своих последних поединках

    • «Куяба» еще не забила ни одного мяча в чемпионате

    • «Витория» в среднем забивает менее гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Куяба» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.24, а победа оппонента — в скромные 3.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.46 и 1.55.

    Прогноз: Обе команды постараются улучшить свое турнирное положение, и уж точно будут активны в атаке.

    «Куяба» в последних матчах явно прибавил, да и мотивация забить первый мяч в текущем чемпионате огромная.

    Ставка: Обе забьют за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.46

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Швейцария — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.51
  • Прогноз на матч Циципас — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 21:15
    •  2.08
  • Прогноз на матч Румыния — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Австрия — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Португалия — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ирландия — Венгрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Италия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Франция (жен) — Англия (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.85
  • Экспресс дня 4 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Испания (жен) — Дания (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.91
  • Прогноз на матч Банфилд — Ньюэллс Олд Бойз
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Индепендьенте Ривадавия — Унион Санта-Фе
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Уачипато — Гремио
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Реал Томайпо — Интернасьонал
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Куяба» — «Витория». 6 июня в 5-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Куяба» и «Витория». Начало игры — в 02:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Куяба» — «Витория» с коэффициентом 2.08.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры