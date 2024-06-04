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    Англичанок ждет коллизия?

    Франция (жен) — Англия (жен). Ставка (к. 2.32) и прогноз на футбол, отборочный этап чемпионата Европы среди женщин, 4 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Франция (жен) — Англия (жен)
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    Женская сборная Англии
    4 июня в отборочном матче чемпионата Европы по футболу среди женщин сыграют Франция (жен) и Англия (жен). Начало игры — в 22:00 мск. Франция (жен) — Англия (жен): ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Франция (жен)

    Турнирное положение: Француженки пока идут без очковых потерь. В своей отборочной группе они находятся на 1 строчке турнирной таблицы.

    При этом Франция (жен) в 3 матчах победила 3 раза. Вот только средняя результативность составляет лишь гол за матч.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. Француженки переиграли англичанок (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Франция (жен) победила четырежды. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Победная серия команды составляет 3 матча. Причем все они были выиграны с разницей в один мяч.

    Не сыграют: травмированных нет.

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    Состояние команды: француженки явно постараются выиграть группу. Да и гандикап от 2 места составляет 5 очков.

    Поединки с англичанками для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних встреч Франция (жен) выиграла 3 раза при 2 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяйки будут активно атаковать. Француженки в двух последних очных поединках обыгрывали британок.

    Англия (жен)

    Турнирное положение: Британки борются за одно из двух проходных мест. Вот только на данный момент команда пребывает на 3 строчке таблицы своей группы.

    При этом Англия (жен) имеет проблемы в плане реализации. В 3 матчах отбора команда отличилась лишь 4 голами.

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    • Последние матчи: в трех матчах отбора команда набрала 4 очка. Да и пропускают англичанки в среднем гол за матч.

    Причем в минувшем туре команда уступила француженкам (1:2). А вот с ирландцами Англия (жен) справилась на ура (2:0).

    Между тем, команда дала бой сильным шведкам (1:1). Да и подняться на вторую позиции в группе Англия (жен) явно постарается.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: команда по игре выглядит относительно монолитно. Да и мотивация дать бой лидеру квартета у англичанок огромная.

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    При этом Англия (жен) пока не реализовала всего своего потенциала. Плюс состав команды по именам выглядит весьма прилично.

    В 5 своих последних поединках команда выиграла 3 раза. В этих матчах британки отличились 16 мячами при 6 пропущенных.

    И уж точно номинальные гости будут действовать в расчете на контратаки. Между тем, француженок команда не обыгрывала уже 6 лет.

    Статистика для ставок

    • Франция (жен) пропустила всего 1 мяч в 3 матчах отбора

    • Француженки победили в 3 своих последних матчах

    • Последний очный поединок этих соперниц завершился викторией француженок (2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Франция (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.78.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: Хозяева выглядят сильнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

    Француженки постараются сохранить первое место в группе, да и англичанки весьма нестабильны.

    Ставка: Победа Франции (жен) за 2.32.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет забито более трех голов.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.00

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    Франция (жен) — Англия (жен). 4 июня в отборочном матче чемпионата Европы по футболу среди женщин сыграют Франция (жен) и Англия (жен). Начало игры — в 22:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Франция (жен) — Англия (жен) с коэффициентом 2.32.
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