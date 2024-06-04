4 июня в отборочном матче чемпионата Европы по футболу среди женщин сыграют Франция (жен) и Англия (жен). Начало игры — в 22:00 мск. Франция (жен) — Англия (жен): ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Франция (жен)

Турнирное положение: Француженки пока идут без очковых потерь. В своей отборочной группе они находятся на 1 строчке турнирной таблицы.

При этом Франция (жен) в 3 матчах победила 3 раза. Вот только средняя результативность составляет лишь гол за матч.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. Француженки переиграли англичанок (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Франция (жен) победила четырежды. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Победная серия команды составляет 3 матча. Причем все они были выиграны с разницей в один мяч.

Не сыграют: травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: француженки явно постараются выиграть группу. Да и гандикап от 2 места составляет 5 очков.

Поединки с англичанками для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних встреч Франция (жен) выиграла 3 раза при 2 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяйки будут активно атаковать. Француженки в двух последних очных поединках обыгрывали британок.

Англия (жен)

Турнирное положение: Британки борются за одно из двух проходных мест. Вот только на данный момент команда пребывает на 3 строчке таблицы своей группы.

При этом Англия (жен) имеет проблемы в плане реализации. В 3 матчах отбора команда отличилась лишь 4 голами.

Последние матчи: в трех матчах отбора команда набрала 4 очка. Да и пропускают англичанки в среднем гол за матч.

Причем в минувшем туре команда уступила француженкам (1:2). А вот с ирландцами Англия (жен) справилась на ура (2:0).

Между тем, команда дала бой сильным шведкам (1:1). Да и подняться на вторую позиции в группе Англия (жен) явно постарается.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: команда по игре выглядит относительно монолитно. Да и мотивация дать бой лидеру квартета у англичанок огромная.

При этом Англия (жен) пока не реализовала всего своего потенциала. Плюс состав команды по именам выглядит весьма прилично.

В 5 своих последних поединках команда выиграла 3 раза. В этих матчах британки отличились 16 мячами при 6 пропущенных.

И уж точно номинальные гости будут действовать в расчете на контратаки. Между тем, француженок команда не обыгрывала уже 6 лет.

Статистика для ставок

Франция (жен) пропустила всего 1 мяч в 3 матчах отбора

Француженки победили в 3 своих последних матчах

Последний очный поединок этих соперниц завершился викторией француженок (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Франция (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.78.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: Хозяева выглядят сильнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

Француженки постараются сохранить первое место в группе, да и англичанки весьма нестабильны.

Ставка: Победа Франции (жен) за 2.32.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет забито более трех голов.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00