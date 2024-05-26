26 мая в 38-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Сельта» и «Валенсия». Начало игры — в 17:15 мск. «Сельта» — «Валенсия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Сельта»

Турнирное положение: «Сельте» удалось спастись от вылета в Сегунду. На текущий момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом выиграла команда всего в 10 матчах чемпионата. Да и за небольшой подъем повыше «Сельта» еще поборется.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя баллами. «Сельта» переиграла слабенькую «Гранаду» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сельта» добыла 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 8 пропущенных.

Серия из двух побед кряду явно прибавила задора команде. Более того, в трех последних домашних поединках ей удалось взять по 3 очка.

Не сыграют: Карлес Перес, Франко Серви, Михайло Ристич — травмированы.

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Состояние команды: клуб из Виго сейчас несется! Да и Йорген Ларсен забил 13 мячей в чемпионате.

Матчи против «Валенсии» для команды традиционно складываются весьма неудачно. «Сельта» выиграла всего однажды при 3 поражениях в 5 последних очных поединках.

Наверняка хозяева будут активно атаковать. Нужно же завершить сезон на мажорной ноте, да и вообще, в Виго команда выступает продуктивно.

«Валенсия»

Турнирное положение: «Летучие мыши» уже спокойно доигрывают чемпионат. На текущий момент команда расположилась на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Валенсия» имеет некоторые проблемы в плане реализации. В 37 матчах игроки команды отличились всего 38 результативными ударами.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не смогла добыть хотя бы балла. «Валенсия» по всем статьям уступила «Жироне» (1:3).

В пяти последних матчах «Валенсия» уступила 4 раза при одном паритете. В этих поединках игроки команды забили лишь 3 мяча при 9 пропущенных.

При этом команда имеет значительные кадровые проблемы. Да и последние результаты позитивными никак не назовешь.

Не сыграют: Хесус Васкес, Муктар Диахаби, Фран Перес — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Валенсия» явно не преуспевает. Да и шансы на попадание в еврокубковую зону давно махнули «мышам» ручкой.

При этом «Валенсия» не побеждает уже 6 матчей кряду. Да и в двух своих последних поединках левантийцы уступили.

Плюс «летучие мыши» крайне редко побеждают — всего 13 викторий в 37 матчах. Да и 15 поражений явно многовато для амбициозного клуба.

Более того, оппонент проводит весьма продуктивный цикл. Так что левантийцам едва ли светит успешное завершение сезона.

Статистика для ставок

«Сельта» выиграла в 2 своих последних матчах

«Валенсия» не побеждает 6 матчей кряду

«Сельта» имеет трехматчевую победную серию в родных стенах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.96. Ничья оценена в 3.71, а победа оппонента — в скромные 4.26.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковыми коэффициентами — 1.97 и 1.97.

Прогноз: «Сельта» нынче выглядит сильнее соперника, и наверняка будет максимально активна в атаке.

Левантийцы откровенно проваливают концовку чемпионата, да и турнирную мотивацию давненько потеряли.

Ставка: Победа «Сельты» во 2 тайме за 2.23.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют 3 и более мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.15