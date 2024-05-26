Сельта
Валенсия
«Сельта»
Турнирное положение: «Сельте» удалось спастись от вылета в Сегунду. На текущий момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы.
При этом выиграла команда всего в 10 матчах чемпионата. Да и за небольшой подъем повыше «Сельта» еще поборется.
Сельта — Валенсия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя баллами. «Сельта» переиграла слабенькую «Гранаду» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Сельта» добыла 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 8 пропущенных.
Серия из двух побед кряду явно прибавила задора команде. Более того, в трех последних домашних поединках ей удалось взять по 3 очка.
Не сыграют: Карлес Перес, Франко Серви, Михайло Ристич — травмированы.
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: клуб из Виго сейчас несется! Да и Йорген Ларсен забил 13 мячей в чемпионате.
Матчи против «Валенсии» для команды традиционно складываются весьма неудачно. «Сельта» выиграла всего однажды при 3 поражениях в 5 последних очных поединках.
Наверняка хозяева будут активно атаковать. Нужно же завершить сезон на мажорной ноте, да и вообще, в Виго команда выступает продуктивно.
«Валенсия»
Турнирное положение: «Летучие мыши» уже спокойно доигрывают чемпионат. На текущий момент команда расположилась на 9 месте турнирной таблицы.
Причем «Валенсия» имеет некоторые проблемы в плане реализации. В 37 матчах игроки команды отличились всего 38 результативными ударами.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не смогла добыть хотя бы балла. «Валенсия» по всем статьям уступила «Жироне» (1:3).
В пяти последних матчах «Валенсия» уступила 4 раза при одном паритете. В этих поединках игроки команды забили лишь 3 мяча при 9 пропущенных.
При этом команда имеет значительные кадровые проблемы. Да и последние результаты позитивными никак не назовешь.
Не сыграют: Хесус Васкес, Муктар Диахаби, Фран Перес — травмированы.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Валенсия» явно не преуспевает. Да и шансы на попадание в еврокубковую зону давно махнули «мышам» ручкой.
При этом «Валенсия» не побеждает уже 6 матчей кряду. Да и в двух своих последних поединках левантийцы уступили.
Плюс «летучие мыши» крайне редко побеждают — всего 13 викторий в 37 матчах. Да и 15 поражений явно многовато для амбициозного клуба.
Более того, оппонент проводит весьма продуктивный цикл. Так что левантийцам едва ли светит успешное завершение сезона.
Статистика для ставок
- «Сельта» выиграла в 2 своих последних матчах
- «Валенсия» не побеждает 6 матчей кряду
- «Сельта» имеет трехматчевую победную серию в родных стенах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.96. Ничья оценена в 3.71, а победа оппонента — в скромные 4.26.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковыми коэффициентами — 1.97 и 1.97.
- 1.75Краснодар — Динамо: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 1.73Зенит — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 2.80Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Сельта» нынче выглядит сильнее соперника, и наверняка будет максимально активна в атаке.
Левантийцы откровенно проваливают концовку чемпионата, да и турнирную мотивацию давненько потеряли.
Ставка: Победа «Сельты» во 2 тайме за 2.23.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют 3 и более мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.15