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    «Венеция» — «Палермо». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, итальянская Серия B, 24 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Венеция» — «Палермо»
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    Йоэль Похьянпало
    В пятницу, 24 мая, в ответном матче полуфинала плей-офф итальянской Серии B «Венеция» на своем поле сыграет против «Палермо». Начало игры — в 21:30 по мск. «Венеция» — «Палермо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Венеция»

    Турнирное положение: По итогам 38 матчей Серии B «Венеция» заняла третью позицию чемпионата с 70 очками и разницей мячей 69-46.

    Команда благодаря этому вышла в плей-офф за право сыграть в Серии A, в первом матче полуфинала которого одержала победу над нынешним соперником со счетом 1:0.

    Последние матчи: именно эта победа и пришлась на предыдущий поединок клуба.

    Данный успех стал пятым для коллектива в семи последних поединков, которые пришлись на Серию B, при двух поражениях.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

    Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Венеция» лишь дважды проиграла при пяти победах и одной ничьей.

    При этом в грядущем поединке коллективу не обязательно выигрывать, с учетом победы в первой игре, и ему достаточно даже сыграть вничью, что более чем возможно с нынешней формой.

    Йоэль Похьянпало — лучший бомбардир не только команды, но и всей Серии B с 22 голами.

    «Палермо»

    Турнирное положение: По итогам 38 матчей Серии B «Палермо» занял шестую позицию чемпионата с 56 очками и разницей мячей 62-53.

    Команда с этой позиции вышла в полуфинал плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе, в первой игре которого уступила нынешнему сопернику 0:1.

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    • Последние матчи: именно это поражение и пришлось на предыдущий поединок клуба.

    Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в три поединка, которые пришлись на Серию B, при двух победах и одной ничьей.

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Палермо» проиграл лишь раз при двух победах и одной ничьей.

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    Такие результаты заставляют болельщиков коллектива надеяться на успех в грядущей игре, хотя поражение в первом матче, конечно, не делают его фаворитом.

    Маттео Брунори — лучший бомбардир команды в Серии B с 17 голами, что позволило ему занять третье место в списке снайперов лиги.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Венеции» забивали больше 2,5 голов

    • в пяти из шести последних матчей «Венеции» забивали обе команды

    • в четырех из пяти последних матчей «Палермо» только одна команда забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Венеция» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.02. Ничья — в 3.45, победа «Палермо» — в 3.75.

    ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Такой расклад сыграл и в их четырех из пяти последних домашних поединков.

    И хотя в четырех из пяти последних матчей «Палермо» было забито меньше 2,5 голов, решающим фактором здесь обещает стать фактор соперника, который является фаворитом и играет дома.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь в пяти из семи их последних матчей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: «Венеция» победит за 2.02

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    «Венеция» — «Палермо». В пятницу, 24 мая, в ответном матче полуфинала плей-офф итальянской Серии B «Венеция» на своем поле сыграет против «Палермо». Начало игры — в 21:30 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Венеция» — «Палермо» с коэффициентом 1.90.
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