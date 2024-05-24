В пятницу, 24 мая, в ответном матче полуфинала плей-офф итальянской Серии B «Венеция» на своем поле сыграет против «Палермо». Начало игры — в 21:30 по мск. «Венеция» — «Палермо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Венеция»

Турнирное положение: По итогам 38 матчей Серии B «Венеция» заняла третью позицию чемпионата с 70 очками и разницей мячей 69-46.

Команда благодаря этому вышла в плей-офф за право сыграть в Серии A, в первом матче полуфинала которого одержала победу над нынешним соперником со счетом 1:0.

Последние матчи: именно эта победа и пришлась на предыдущий поединок клуба.

Данный успех стал пятым для коллектива в семи последних поединков, которые пришлись на Серию B, при двух поражениях.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Венеция» лишь дважды проиграла при пяти победах и одной ничьей.

При этом в грядущем поединке коллективу не обязательно выигрывать, с учетом победы в первой игре, и ему достаточно даже сыграть вничью, что более чем возможно с нынешней формой.

Йоэль Похьянпало — лучший бомбардир не только команды, но и всей Серии B с 22 голами.

«Палермо»

Турнирное положение: По итогам 38 матчей Серии B «Палермо» занял шестую позицию чемпионата с 56 очками и разницей мячей 62-53.

Команда с этой позиции вышла в полуфинал плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе, в первой игре которого уступила нынешнему сопернику 0:1.

Последние матчи: именно это поражение и пришлось на предыдущий поединок клуба.

Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в три поединка, которые пришлись на Серию B, при двух победах и одной ничьей.

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Палермо» проиграл лишь раз при двух победах и одной ничьей.

Такие результаты заставляют болельщиков коллектива надеяться на успех в грядущей игре, хотя поражение в первом матче, конечно, не делают его фаворитом.

Маттео Брунори — лучший бомбардир команды в Серии B с 17 голами, что позволило ему занять третье место в списке снайперов лиги.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Венеции» забивали больше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Венеции» забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей «Палермо» только одна команда забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Венеция» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.02. Ничья — в 3.45, победа «Палермо» — в 3.75.

ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Такой расклад сыграл и в их четырех из пяти последних домашних поединков.

И хотя в четырех из пяти последних матчей «Палермо» было забито меньше 2,5 голов, решающим фактором здесь обещает стать фактор соперника, который является фаворитом и играет дома.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь в пяти из семи их последних матчей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: «Венеция» победит за 2.02