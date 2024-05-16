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    «Интер Майами» продлит свое победное шествие?

    «Орландо Сити» — «Интер Майами». Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, регулярный чемпионат МЛС, 16 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Орландо Сити» — «Интер Майами»
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    «Интер Майами»
    «Орландо Сити» на своем поле сыграет против «Интер Майами» в очередном туре регулярного чемпионата МЛС. Игра пройдет 16 мая и начнется в 02:30 по мск. «Орландо Сити» — «Интер Майами»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. США. MLS 16 Мая 2024 года

    Орландо Сити

  • Орландо
    •  Орландо Сити 02:30 Интер Майами

    Интер Майами

  • Майами
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    «Орландо Сити»

    Турнирное положение: С 12 набранными очками этот коллектив сейчас идет на 12 месте в таблице Восточной конференции и на два балла отстает от зоны плей-офф.

    «Орландо Сити» смог выиграть только три поединка из 11 проведенных, столько же встреч еще свел вничью и потерпел пять поражений, разница мячей составляет 14:20.

    Орландо Сити — Интер Майами: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В минувшем игровом дне «львы» смогли на выезде обыграть «Филадельфию», одолев ее со счетом 3:2, а матчем ранее они на своей территории потерпели минимальное фиаско от «Цинциннати» 0:1.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Орландо Сити» смог выиграть свою последнюю проведенную игру. И этой победой он прервал свою 3-матчевую безвыигрышную серию, в которой сперва сыграл вничью, а затем дважды кряду проиграл. И стоит отметить, что клуб из штата Флорида не смог забить только в одном поединке из шести предыдущих.

    «Интер Майами»

    Турнирное положение: Команда Дэвида Бекхэма с 27 набранными очками идет во главе таблицы Восточной конференции, опережая на три балла ближайшего преследователя.

    «Интер Майами» выиграл восемь встреч из 13 проведенных, трижды играл вничью и потерпел два фиаско, разница забитых и пропущенных — 35:20.

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    • Последние матчи: В прошлом туре первенства «цапли» в волевом стиле смогли на выезде одолеть «Монреаль», проигрывая по ходу игры 0:2, но затем забив три без ответных гола. Немногим ранее они дома разгромили «Нью-Йорк Ред Буллз» со счетом 6:2, где хет-триком отметился Суарес, а на счету Месси гол и четыре результативные передачи.

    Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

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    Состояние команды: «Интер Майами» к данной встрече подходит с 5-матчевой победной серией. Причем во всех этих поединках играла ставка обе забьют и верховой тотал. Последний раз клуб из Майами терял очки в чемпионате чуть более месяца тому назад, сыграв тогда дома вничью с «Колорадо» 2:2.

    Статистика для ставок

    • «Интер Майами» выиграл у «Орландо Сити» в трех из пяти минувших очных игр при одном фиаско

    • В четырех из пяти последних противостояний этих клубов матчи носили верховой характер

    • «Интер Майами» неизменно забивал в своих девяти предыдущих поединках

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Интер Майами» — 2.20, победа «Орландо Сити» — 3.00, ничья — 3.80.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.53 и 2.50 соответственно.

    Прогноз: От данного противостояния в первую очередь стоит ждать верхового исхода, ведь эти клубы демонстрируют неплохую результативность, да и между собой зачастую играют на тотал больше.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 3,0 за 1.82.

    Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет победа «Интер Майами», который набрал прекрасный ход, да и вполне удачно выступает против предстоящего противника.

    Ставка: победа «Интер Майами» за 2.20.

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    «Орландо Сити» — «Интер Майами». «Орландо Сити» на своем поле сыграет против «Интер Майами» в очередном туре регулярного чемпионата МЛС. Игра пройдет 16 мая и начнется в 02:30 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Орландо Сити» — «Интер Майами» с коэффициентом 1.82.
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