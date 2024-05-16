Орландо Сити
Интер Майами
«Орландо Сити»
Турнирное положение: С 12 набранными очками этот коллектив сейчас идет на 12 месте в таблице Восточной конференции и на два балла отстает от зоны плей-офф.
«Орландо Сити» смог выиграть только три поединка из 11 проведенных, столько же встреч еще свел вничью и потерпел пять поражений, разница мячей составляет 14:20.
Орландо Сити — Интер Майами: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В минувшем игровом дне «львы» смогли на выезде обыграть «Филадельфию», одолев ее со счетом 3:2, а матчем ранее они на своей территории потерпели минимальное фиаско от «Цинциннати» 0:1.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: «Орландо Сити» смог выиграть свою последнюю проведенную игру. И этой победой он прервал свою 3-матчевую безвыигрышную серию, в которой сперва сыграл вничью, а затем дважды кряду проиграл. И стоит отметить, что клуб из штата Флорида не смог забить только в одном поединке из шести предыдущих.
«Интер Майами»
Турнирное положение: Команда Дэвида Бекхэма с 27 набранными очками идет во главе таблицы Восточной конференции, опережая на три балла ближайшего преследователя.
«Интер Майами» выиграл восемь встреч из 13 проведенных, трижды играл вничью и потерпел два фиаско, разница забитых и пропущенных — 35:20.
Последние матчи: В прошлом туре первенства «цапли» в волевом стиле смогли на выезде одолеть «Монреаль», проигрывая по ходу игры 0:2, но затем забив три без ответных гола. Немногим ранее они дома разгромили «Нью-Йорк Ред Буллз» со счетом 6:2, где хет-триком отметился Суарес, а на счету Месси гол и четыре результативные передачи.
Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.
Состояние команды: «Интер Майами» к данной встрече подходит с 5-матчевой победной серией. Причем во всех этих поединках играла ставка обе забьют и верховой тотал. Последний раз клуб из Майами терял очки в чемпионате чуть более месяца тому назад, сыграв тогда дома вничью с «Колорадо» 2:2.
Статистика для ставок
- «Интер Майами» выиграл у «Орландо Сити» в трех из пяти минувших очных игр при одном фиаско
- В четырех из пяти последних противостояний этих клубов матчи носили верховой характер
- «Интер Майами» неизменно забивал в своих девяти предыдущих поединках
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Интер Майами» — 2.20, победа «Орландо Сити» — 3.00, ничья — 3.80.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.53 и 2.50 соответственно.
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Прогноз: От данного противостояния в первую очередь стоит ждать верхового исхода, ведь эти клубы демонстрируют неплохую результативность, да и между собой зачастую играют на тотал больше.
Рекомендуемая ставка: ТБ 3,0 за 1.82.
Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет победа «Интер Майами», который набрал прекрасный ход, да и вполне удачно выступает против предстоящего противника.
Ставка: победа «Интер Майами» за 2.20.